Vận may không đến có 1 lần

New Jersey: Người ta thường nói vận may không chỉ đến có 1 lần, mà có thể còn đến nhiều lần cho những người có số may mắn, như trường hợp của cụ ông Harold McDowell, năm nay 85 tuổi.

Theo những tin tức báo chí thì vào hôm thứ sáu ngày 21 tháng chạp, cụ Harold được tin là cụ bà đã khỏi hẳn bệnh ung thư.

Với niềm vui vợ khỏi bệnh, ngày hôm sau cụ Harold vào sòng bài New Jersey chơi xì phé ( poker).

Cụ đặt 5 Mỹ kim và rút ra một bộ bài tốt nhất, ít khi người nào có thể rút được những quân bài như thế : a royal straight flush of diamonds. ( gồm những quân bài cùng nước rô từ 9 nút lên đến con ách)

Cụ ông đã thắng 1 triệu Mỹ kim. Hai cái hên cùng xảy ra trong một vài ngày.

Theo những thống kê thì tỷ lệ rút trúng một bộ bài tốt như thế là 1 trên 20 triệu, xem ra còn khó