Mai An

Tháng hai về với những cơn gió lạnh nhưng không lạnh nhiều như năm ngoái, với âm độ từ -5 tới -10 thì dân miền tuyết trắng cũng không cảm thấy ngại cho lắm, gì thì gì mọi người ai cũng gồng hết mình chứ dân Canada mà, An đang nghĩ thầm như vậy khi vừa đẩy cánh cửa chính của hãng hơi nặng tay chắc cũng nặng cở cửa trại giam hay trại lính hay cánh tay mình đã yếu mệt mỏi rồi, bước ra khỏi hãng hít thở không khí trong lành ngoài bầu trời sau một ngày làm việc thấy sảng khoái liền, lại gặp Arzugu người dân Miến Điện mới được lên chức “leader” chị cười tươi như hoa như bông tuyết đang rơi lất phất, trước khi ra bãi đậu xe nghe mọi người chúc nhau …bịn rịn chút đỉnh dẫu ngày mai sẽ gặp lại nghĩ cũng vui, đi làm riết quen thân nhau, tình đậm đà không dứt.

Ngày lễ tình nhân gần kề, ở hãng sách An năm nào mọi người công nhân cũng được tặng hoa hồng, những cánh hoa hồng đỏ thẫm kiêu sa hay hoa hồng phấn mặn nồng màu An thích nhất và cả hoa hồng vàng ươm e ấp sau lớp giấy bóng kiếng trong suốt rực rỡ, khiến mọi người không ai bảo ai tự lựa cho mình một bó, An nhớ năm ngoái bó hoa to hơn như tình hình làm ăn càng khấm khá của

hãng, năm nay chắc bó hoa sẽ nhiều loại phong phú hơn nữa, mọi người lại được thêm những phút trầm trồ ngắm nhất là mấy cô mấy chị…thật vui vì đứng giữa trăm hoa.

Ngày Valentine sắp đến An được nhiều trận cười dòn khi vừa đóng sách cho khách hàng vừa nghe gái Hải Phòng gọi là “hoa phượng đỏ “ tán gẫu, có tới hai cô người H Phòng mới vào làm cùng nhóm , gợi nhớ những hàng phượng vỹ nở hoa tuyệt đẹp vào tháng năm, tháng sáu ở quê mình.

Mùa hè trên đất Hải phòng hay mùa chia tay lúc tan trường ở đâu đó trong kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đầy trong tim mọi người, những con đường với hai hàng phượng, đẹp quá với những tà áo dài trắng bay bay trong chiều.

Cẩm Ly gái Hải Phòng hát Nỗi buồn hoa phượng nhạc của Thanh Sơn hay hay nên khi nào thấy vui mình năn nỉ nhỏ ca nghe chơi chút cho đỡ buồn ngủ.

Khi có khách hàng đặt hằng ngàn cuốn sách thì tụi An đứng làm chung mỗi người lựa một đề tài để nói chơi cho mau hết giờ, chứ đứng im theo đúng quy định của hãng thì thấy ngày dài lê thê, cũng mới có thêm anh Mạnh cùng nhóm, người miền Nam nên Cẩm Ly thường gọi là trai Sài gòn để nhớ một thời cùng đi học, anh Mạnh

nói về nhạc của Phan ni Tấn có bài “Phải lòng con gái Bến Tre”, thơ phổ nhạc về những địa danh vùng sông nước miền Nam, theo chân người con gái mộc mạc xuống phà Rạch Miễu, vô chợ Giữa, về Trúc Giang hay cù lao Ốc, về thăm những hàng dừa bến tre thơ mộng, bằng ngôn ngữ địa phương vùng sông nước, bài nhạc theo anh M phải dành cho người miền Nam hát mới hay như ca sĩ Phi Nhung giọng ngọt ngào.

Lúc này An mới có dịp đứng gần gái Hải Phòng, không kêu tên Cẩm ly nhưng gọi là hoa phượng cho vui.

“Nói về người Hải Phòng, không kể Nam giới, phụ nữ cũng mạnh mẽ khéo léo chăm lo gia đình lại hoạt bát như Cẩm ly đây chứ không phải dở đâu nghe”

Nghe tiếng của Hợp đang nói, một cô chân dài cũng là gái duyên dáng xứ H Phòng nổi tiếng rất nhỏ nhẹ vui vẻ mà anh Phú hay khen, đi tới điểm hẹn nào không cùng nhóm với Hợp anh Phú lại nhắc “dạo này có thêm hai bạn gái người H Phòng thật vui.”

Anh Phú người Huế nên hay hát những bài hát về Huế mộng mơ, có bài “Mười thương “ nhạc của Phạm đình Chương một bài nhạc lý dân ca dành cho người Huế hát mới hay “một thương tóc xỏa mơ màng

Hai thương em ăn nói dịu dàng mà lại có duyên

Ba thương má lún đồng tiền …”

Lại nói chuyện về người vợ giỏi bươm trải của anh Phú cũng như vợ của anh Minh rất giỏi về nấu ăn, chiều nay anh Minh về chắc được ăn hủ tiếu mì hay bánh cuốn ngon ngon với tình yêu gia đình tuyệt vời.

An nhắc hai anh nhớ tặng hoa cho bà xã, dắt đi ăn tiệm tình tứ như tình nhân, mãi mãi vẫn như là ngày đầu mới yêu, cả nhóm lại cười dòn.

Hay là lãng mạn hơn thì như Tuấn sẽ gởi hoa mang đến tận hãng cho Loan để mọi người cùng trầm trồ khen.

Hay thời yêu đương hẹn hò vẫn còn với những bài nhạc tình thật lãng mạn trong chương trình Hương Xưa 188 mình được nghe H Hương hát không muốn là vợ nhưng mãi là tình nhân thật lý tưởng, vẫn hẹn nhau lâu lâu một lần như vào ngày Valentine thật đẹp.

Lại nghe anh T Hoàng hát bài Mắt Lệ Cho Người một bài nhạc tình yêu, một thoáng cho cuộc tình không trọn vẹn … rất hay.”Mưa soi dấu chân em qua cầu.

Theo những cánh rong mang niềm đau…” một chút gì còn vương nên lời nhạc gợi nhiều tâm sự…

Cùng với những tiếng hát êm đềm, lời ca ngọt ngào của Nguyên Bình, Hữu Đức, Phương Nghi, T Trâm trong một chương trình chọn lọc cho ngày lễ tình nhân.

Valentine day ngày đẹp nhất trong 365 ngày nhắc nhớ những ngọt ngào trong ta.

Mai An