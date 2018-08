Mai An

Sáng thứ hai vô hãng mọi người như còn ngáy ngủ, An đi châm trà cho mình, hôm nay An đổi qua dùng trà Japanese, trà này người Nhật trộn chung trà xanh với gạo lứt rang nên rất đặc biệt, mùi thơm của trà xanh quyện với gạo lứt rang nên thơm quyến rũ, một chị bạn mới vô chưa quen biết, đứng xếp hàng sau lưng An, người Ấn độ có mắt hai mí to với chân mày nữa vầng trăng đẹp thật đẹp, chị ta lên tiếng than buồn ngủ quá, thấy An pha trà mùi thơm bay lên làm chị mở tròn mắt ngạc nhiên vì sao có loại trà hơi lạ này. Sẵn bịch trà còn lưng gói đang cầm tay mình đưa cho người bạn mới quen thử liền, chị ấy trao đổi câu chuyện về trà, cho An biết bí quyết ngủ ngon bằng lá bạch hà hay lá húng thơm mà họ gọi là mint, chị ấy đang cầm trong tay những lá mint còn tươi cũng gói cho An vài lá về thử. Đang buồn ngủ lại buồn tênh gặp cô bạn mới dáng vẻ thân thiện có đôi mắt thật đẹp thật là vui.

Về nhà ra vườn sau hái thử lá rau húng lũi nói theo tiếng người miền Nam, nhìn kỹ lá mint của chị ấy là lá húng của mình ngoài vườn sau, vậy là mình hái vài lá pha trà mint uống trước khi đi ngủ, sau khi uống trà lá húng thơm mùi nhẹ nhẹ, cảm thấy khoan khoái, cảm giác này giúp mình đi vào giấc ngủ ngon hơn, An đang nghĩ mọi người đều cần một giấc ngu ̉ ngon, nếu tìm ra loại rau, lá nào pha trà giúp cho mình ngủ ngon hay tốt cho cơ thể thì mình nên thưởng thức nhưng quan trọng là mình làm

sao đừng đem lo âu muộn phiền đi theo vào giường ngủ thì trà Mint mới có hiệu quả.

Một loại rau tiếng VN mình thường kêu là rau kinh giới, tiếng Anh gọi lemon balm là một trong 100 loại rau hay gọi là dược thảo trị bệnh hàng đầu, An thích loại trà này vừa pha xong thổi nhe nhẹ từ từ uống thật là sảng khoái, mùi vị thơm nhẹ như chanh, người tây dùng chữ pleasant taste thật là đúng, loại trà cho ta tìm được niềm vui, nếu uống trà lemon balm vào mùa đông thì thật tuyệt vời tránh khỏi bị cảm cúm với ho, ba thứ bệnh ưa làm phiền mọi người vào mùa đông, đặc biệt giúp cho trí nhớ mình tốt hơn hay nếu bạn đang nhức đầu nên uống một ly trà sẽ bớt liền. Bây giờ là mùa hè An thấy mấy chị người Ấn, người Tây cũng bỏ vài lá rau vô chai nước lạnh cầm theo vào chỗ làm, họ cũng ghiền mùi thơm nhẹ nhàng này. Năm nay mùa hè nóng hơn mọi năm, những em bé làm biếng ăn, tụi nhỏ thích nhất chocolate ice cream, ice tea, mẹ bé Ba thấy thương mấy nhỏ nên thường xay sinh tố thêm cho mỗi đứa, sẵn trái cây mùa hè có rất nhiều dễ lựa, giá lại rẻ.

Vi vừa xay sinh tố strawberry ,blueberry, bỏ thêm nước đá với hạt flaxseed vào cái máy xay loại xịn, hình như Vi rất hứng thú vì mua được máy xay nữa giá, máy xịn mới xay được cả đá, cô nhỏ vui thích với ly sinh tố tự mình làm đầy hứng thú, như những niềm vui nho nhỏ mà mọi người thường bất chợt tìm được.

Trời nóng mọi người cảm thấy không muốn ăn nên phải lựa những món hấp dẫn để đánh thức vị giác, An đang nghĩ tới món

mì quảng mặc dù nhớ anh ấy rất thích nhưng bây giờ ở xa nghìn trùng không thể mời, thường thì ăn mì quảng vừa ngon vừa cảm nhận trọn vẹn mùi vị của quê hương miền Trung trong từ sợi mì, cọng rau thơm, bắp chuối, giá nhất là bánh tráng mè nướng rồi đậu phộng rang, những gì gần gũi của quê hương miền Trung.

Để nấu món này người mẹ, người vợ hiền đã để hết tấm lòng, tâm tư để làm cho ngon, cần đủ loại rau thơm còn thêm đậu phộng rang, bánh tráng mè nướng dòn đặc biệt món này phải để người miền trung nhất là người xứ Quảng nấu mới ngon, nơi có nhiều nhân tài như Trần tử Thiêng, Hoàng thi Thơ hay thi sĩ nổi tiếng với những bài thơ bất hủ khi được phổ nhạc là Minh Đức Hoài Trinh….

Đi đâu về mệt mình tắm vòi bông sen thì thật tiện lợi nhưng mùa hè nóng nực thử ngâm mình trong nước hoa hồng.

Bông hồng như một thứ nước tắm tuyệt vời để tìm cảm giác khoan khoái thảnh thơi.

Mệt mỏi mình cũng có thể dùng lá kinh giới nấu nước tắm có mùi thơm nhẹ nhàng như mùi thơm của chanh cho bớt mệt, toàn cây nhà lá vườn nên thật tiện lợi, bước ra sau vườn hái một ít là có liền.

Quay qua quay lại tới thứ sáu, cả tuần đi làm mọi người đều thích nhất ngày này, chiều thứ sáu dạo phố, nghe nhạc…

Bước ra sau vườn nhìn thấy đám hẹ xanh um, cắt vô một mớ nấu canh đậu hũ cà chua trứng ăn với bún một món canh thích hợp cho mùa hè nóng nực.

Ngồi ăn canh hẹ nấu cà chua, món ăn thanh nhiệt chợt nghe chương trình Hương Xưa 161 anh T Hoàng đang bằng giọng đầm ấm đưa quí thính giả về lại những ngày xưa thương yêu, ngày tháng của tình yêu muôn thuở, An chợt sống lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa, nhớ người yêu trong mộng của mình qua bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh được Phạm Duy phổ nhạc” Kiếp nào có yêu nhau “ tiếng hát Hoài Hương như có chút nức nở một tiếng hát thật hay cho chủ đề của chương trình

Ngoài Minh khiết tiếng hát êm đềm đặc biệt của những bài nhạc tình Ngô Thụy Miên, những tiếng hát mới như Nguyên Bình, Vũ Thanh thật nồng và Văn Khang tiếng hát kết thúc chương trình với nhạc phẩm tình yêu nồng nàn của Diệu Hương “ Vì đó là em” thật ngọt thật hay.

Chương trình phong phú hơn theo mỗi chiều thứ sáu trong tuần với nhiều tiếng hát êm đềm, ngọt ngào, nồng nàn…

Quí thính giả sẽ thấy mùa hè bớt nóng khi thưởng thức những chương trình HX được anh T Hoàng chọn lọc.

Mai An