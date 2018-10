Ứng cử viên Giorgio Mammoliti gặp gỡ cử tri người Việt khu vực 7

Ban vận động ứng cử viên Giorgio Mammoliti tranh cử nghị viên hội đồng thành phố Toronto, hôm Chủ nhật 07/10, lúc 6 giờ chiều, đã tổ chức buổi giới thiệu ông Giorgio Mammoliti với gần 200 cử tri người Việt, đơn vị bầu sử 7, York West tại cao ốc số 1315 Finch Ave West, North York.

“Hơn 6.000 cư dân gốc Việt cư ngụ trong khu vực 7 là những người cần cù làm việc, tôn trọng giá trị gia đình, và những đóng góp của tập thể người Việt ở nơi này xứng đáng được chính quyền ghi nhận. Xin quý vị tin tưởng rằng tôi tái ứng cử với mong muốn phục vụ quý vị để đáp lại những cống hiến của quý vị vào sự phát triển của Cộng đồng”- ông Giorgio Mammoliti, nói.

Ứng cử viên Giorgio Mammoliti, với 28 năm trong chính trường, đã nhắc lại thành quả đã đạt được trong kế hoạch 10 năm HOT (Housing Opportunities Toronto Action Plan” từ 2010- 2020. Kế hoạch này đã cải tiến khu vực Regent Park từ một vùng phức tạp trở thành một khu gia cư khang trang, không còn tệ nạn xã hội.

Ông Giorgio Mammoliti cũng cam kết, nếu tái đắc cử, ông cam kết sẽ nỗ lực vận động để dự án Trung tâm Văn hóa và chúng cư Cao niên Việt Nam trở thành hiện thực.

Theo công bố của Ban vận động ứng cử viên Giorgio Mammoliti tranh cử, cử tri gốc Việt khu vực 7 đi bầu sớm vào ngày 14/10 tại Trung tâm Cộng đồng Domenico Diluca, 25 Stanley Rd, North York, ON M3N 1C2, sẽ có thiện nguyện viên đứng bên ngoài phòng phiếu hướng dẫn bầu cử và thông dịch nếu cần. Để tạo thuận tiện cho cử tri không có phương tiện di chuyển, nhóm ủng hộ ứng cử viên Giorgio Mammoliti cũng cho biết sẽ thuê 1 xe Van để đưa đón các cử tri muốn đi bầu sớm vào ngày 14/10.

Riêng trong ngày bầu cử chính 22/10 sẽ có 5 xe Van túc trực từ 10:00 am đến 7:00 pm tại hai địa điểm dưới đây để dưa đồng hương đến phòng bỏ phiếu:

1) Siêu thị Kiến Hưng, 1989 Finch Ave W, North York, ON M3N 2V3

2) Lily Pharmacy ( Jane và Sheppard Mall), 2721 Jane St, North York, ON M3L 1S3

Xe có gắn bảng Viet Can Vote. Miễn phí.

Bạn đọc, nếu là cử tri Waed 7 cần xe đưa đến địa điểm bỏ phiếu trong 2 ngày nói trên xin liên lạc: : (647) 812-1675, (416) 357-5727- Email: gmcampaign2018@gmail.com. Khi đi bầu xin mang theo I.D có tên và địa chỉ của bạn.