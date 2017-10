Ukraine xin được sử dụng hình ảnh vệ tinh của Canada

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nằn nì chính phủ Trudeau mở lại chương trình cung cấp cho quân đội Ukraine hình ảnh do vệ tinh Canada ghi được để theo dõi các hoạt động của lực lượng ly khai và quân đội Nga.

Nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Thông tấn CBC, Tổng thống Poroshenko kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau cung cấp cho quốc gia của ông những hình ảnh ghi nhận được về biên giới Ukraine – Nga từ vệ tinh của Canada.

Poroshenko nói: “Bởi vì điều đó có thể giúp chúng tôi thực hiện thỏa thuận Minsk một cách có hiệu quả, để có bằng chứng cho thấy Nga đã di chuyển xe tăng, pháo binh, các hệ thống phóng hỏa tiễn.”

Đây không phải là lần đầu tiên Poroshenko đã trực tiếp kêu gọi một thủ tướng Canada cho phép họ sử dụng dữ liệu vệ tinh. Thời chính phủ đảng Bảo thủ, ông ta đã thuyết phục được của Stephen Harper cung cấp cho Ukraine hình ảnh từ vệ tinh RADARSAT-2, bắt đầu vào tháng 3 năm 2015.

Những hình ảnh này được cẩn thận giới hạn để chỉ cho thấy “lãnh thổ quốc tế được công nhận của Ukraine” và không chia sẻ “bất kỳ khu vực hay điểm nào nằm ngoài khu vực địa lý này.”

Đến mùa Xuân năm 2016, chính phủ Tự do đã không gia hạn chương trình này vì nhiều lý do, đầu tiên là chi phí quá nặng (9,5 triệu đô la) và “những hạn chế do các đòi hỏi về giấy phép.”

là những lý do để kết thúc chương trình.

Tổng thống Poroshenko cũng quả quyết rằng sự có mặt của Canada trong lực lượng bảo vệ hòa bình Liên hiệp quốc ở nước của ông là điều “hết sức quan trọng” vì “Canada có kinh nghiệm độc đáo” trong các sứ mạng bảo vệ hòa bình của LHQ. Một lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ với binh sĩ Canada có thể, theo Petro Poroshenko, là “cách ngắn nhất” để kết thúc cuộc chiến tại đất nước khó khăn của ông.

Mặc dầu đã nhận định rằng một sứ mệnh bảo vệ hòa bình LHQ ở Ukraine là một giải pháp tốt đẹp cho tình hình ở Ukraine, Thủ tướng Justin Trudeau đã không mặn mòi lắm và không đưa ra dấu hiệu cho thấy Canada sẽ gửi quân tham gia sứ mệnh này.

Lý do để ông Trudeau ngần ngừ không khó hiểu. Ở đó làm gì có hòa bình để mà giữ.

Dominique Arel, giáo sư Đại học Ottawa và người đứng đầu chương trình học về Ukraine, nói những gì đang diễn ra ở đó vẫn còn là “một cuộc chiến nóng bỏng. Chúng ta đang bàn về một lực lượng gìn giữ hòa bình nhưng bây giờ không có hòa bình. Mặt trận không di chuyển nhưng chiến tranh vẫn còn đang diễn ra.”