Úc sẽ giết 2 triệu con mèo hoang để bảo vệ các động vật khác

Đài CNN hôm 26/4 cho biết đến năm 2020, nhà chức trách Úc muốn loại bỏ 2 triệu con mèo hoang vì chúng làm cho ít nhất 20 loài động vật có vú bị tuyệt chủng.

Úc đang ở trong một “cuộc chiến” với khoảng từ 2 đến 6 triệu con mèo hoang trên cả nước. Những con mèo đầu tiên đến Úc vào thế kỷ XVII. Kể từ đó, số lượng mèo hoang không ngừng tăng lên.

Dù mèo hoang cùng loài với mèo nhà nhưng do sống trong tự nhiên nên chúng buộc phải săn bắt để sinh tồn.

Một viên chức Úc tên Gregory Andrews nói với báo The Sydney Morning Herald rằng mèo hoang đã làm cho ít nhất 20 loài động vật có vú bị tuyệt chủng, khiến chúng trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với các loài động vật khác ở Úc.

Điều này được xem là rất nghiêm trọng bởi ước tính 80% động vật có vú và 45% loài chim ở Úc không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Vì vậy, theo ông Andrews, Úc phải đưa ra lựa chọn để “cứu những loài động vật tạo nên tính đặc thù của quốc gia”.

Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Môi trường và Năng lượng Úc cho biết mèo giết hơn 1 triệu con chim và 1,7 triệu con bò sát trên khắp nước Úc mỗi ngày. Một số loài khác bị mèo đe dọa gồm chuột giống thỏ và nhóm thuộc bộ có túi ‘bandicoot’.

Năm 2015, Úc công bố kế hoạch giết bớt mèo, đồng thời cam kết giúp 5 triệu đô-la Úc (3,5 triệu Mỹ kim) cho các nhóm cộng đồng nhưng sau cùng, kế hoạch bị hủy bỏ.

Bây giờ, Úc lại định giết 2 triệu con mèo hoang đến năm 2020. Tại bang Queensland, thậm chí còn có một hội đồng trả tiền thưởng 7 Mỹ kim cho mỗi con mèo hoang. Chính sách này bị Hiệp hội PETA xem là “tàn nhẫn”.

Mèo hoang không chỉ là vấn đề riêng của Úc mà của cả New Zealand. Một nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng ở đây đã đề nghị “một tương lai không có mèo”, trong đó kiểm soát hoặc loại bỏ cả mèo nhà lẫn mèo hoang.

New Zealand không có động vật có vú bản địa, ngoại trừ dơi. 37% trong số các loài chim của nước này đang bị đe dọa.

M.T (theo CNN)