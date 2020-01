Tỷ lệ không trả được nợ ở Alberta tăng 15%

Số lượng đơn xin mất khả năng trả nợ của Alberta vẫn đang tiếp tục vượt qua những con số từng được ghi nhận trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách nay 1 thập niên, khi mà người dân và các doanh nghiệp vẫn còn chịu những ảnh hưởng của cuộc suy thoái gần đây nhất – theo một phúc trình mới nhất từ Văn phòng Giám sát Viên đặc trách Phá sản Canada (Office of Superintendent of Bankruptcy Canada – OSBC).

Theo OSBC thì 2019 là một năm khó khăn tài chính cho nhiều người Alberta, với tỷ lệ mất khả năng trả nợ đã gia tăng 15% trong suốt 12 tháng kết thúc trong tháng 10-2019 so với 1 năm trước đó (2018), và cao hơn khoảng 20% so với trong năm 2008. Theo phúc trình này thì cụ thể đã có 16,315 người Alberta nộp đơn xin mất khả năng chi trả trong suốt khoảng thời gian nói trên, so với 14,192 người trong năm trước đó.

OSBC cũng cho biết tỷ lệ doanh nghiệp bị phá sản cũng đang gia tăng. Trong suốt cùng khoảng thời gian 12 tháng nói trên, đã có 111 doanh nghiệp cá nhân (individual businesses) ở Alberta bị phá sản, so với 101 trong năm trước đó. Cũng trong cùng khoảng thời gian ấy, 118 công ty (corporations) đã nộp đơn xin phá sản, tăng từ 101 trong năm trước đó.