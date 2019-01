Mai An

Từ chiều hôm qua thứ sáu đi làm về đã nghe bạn bè nhắc ngày mai tuyết rơi nhiều, mở internet Thời Báo anh T Hoàng viết rõ hơn, tuyết rơi 10 đến 15 cm nhà An nằm trong đường nhỏ nên thấy tuyết rơi nhiều, mình cũng khoái ra xúc tuyết, vừa xúc tuyết vừa đùa với những hạt tuyết ướt bay theo chiều gió phủ đầy lên mũ len cùng chiếc áo khoác đầy bông tuyết trắng xóa, chỉ vài giờ tuyết đã rơi trắng tất cả mọi nơi, những cành cây trắng đầy bông tuyết thật đẹp, ngoài sân đắp lên hai cụm tuyết trắng xa xa giống vài ba chú gấu bắc cực lạc về, những chú gấu bắc cực lông trắng thật đẹp mà những em bé tuổi teen “10” trở xuống thường ôm theo vào giường ngủ, những chú gấu mà người thợ thủ công tài tình nhồi cứ giống như gấu thật, như thế làm sao mà em bé không yêu thích, ngay cả An cũng vẫn giữ lại một con gấu trắng kỷ niệm bên giường cho bớt trống trải.

Không đi hội chợ tết thì ra sân xúc tuyết và ngắm tuyết rơi lại tưởng tượng về tuốt bắc cực làm bạn với ba chú gấu trắng một lúc cũng thấm lạnh, An vô nhà mở thêm cái heat nhỏ để dưới chân cho ấm đôi chân mới lội tuyết, lại mở thoibao.com đọc bài thơ “Nửa hồn thương đau” một bài thơ thật cảm động đã phổ nhạc, trước giờ An vẫn thích nhưng chỉ nghe hát, chưa được đọc hết ý thơ, bài thơ lãng mạn với tựa “Lệ đá xanh hay nửa hồn thương đau “Thanh Tâm Tuyền ví lệ là viên đá xanh, An tưởng tượng viên đá quý ngọc thạch đẹp quá và hay quá như ý của bài thơ, đọc hết bài thơ với ngàn nhịp đập của con tim vì bài thơ nhiều cảm xúc lại được nghe Hoài Hương hát giọng trầm sâu thấm từng lời…

Nhưng không ngừng ở đây, An tìm về nhạc Hương Xưa 185 để nghe “Nửa hồn thương đau “với tiếng hát Thúy Phượng, giọng ca thật ngọt ngào mình lại được nghe thêm một lần nữa bài nhạc yêu thích, hai lần nghe hai giọng ca một bài nhạc tình yêu lãng mạn lại đọc những vần thơ thật cảm động, bên cạnh thêm những giọng ca mới Thái Hòa, Nguyệt Ánh thật tuyệt với nhạc khúc mới của nhạc sĩ Hòa Bình, v.v… chương trình càng thêm hay với Minh Khiết, Ngọc Như, Thùy Dung.

Không đi hội chợ tết năm nay, An nhìn vào hình ảnh anh T Hoàng post lên, hình thật đẹp do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Phố Đ Lâm cũng đỡ ghiền, dù sao cũng cứ ngắm cảnh trong hình, chờ lần sau năm sau, chắc trong các bạn những người ở xa không đến được thì cũng được ngắm cảnh chợ xuân trong hình đỡ nhớ về quê nhà với nhiều kỷ niệm…

