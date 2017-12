Tuy nền kinh tế Quebec phát triển, hàng ngàn cư dân đã di chuyển qua các tỉnh bang khác hàng năm.

Montreal: Bà Hilary Paige Smith 27 tuổi, đã sống ở thành phố Montreal 3 năm qua và rất thích. Bà Smith quê ở thành phố Saint John, tỉnh bang New Brunswick, sống trong khu vực Plateau và ở xung quanh có những nhà hàng và tiệm cà phê, chỉ cách căn chúng cư của bà một quãng đường ngắn.

Tuy nhiên mới đây bà đã được nhận vào làm ở một công ty ngay trong tỉnh bang New Brunswick, và bà đã nhận quay trở lại quê nhà.

Theo bà Smith thì vùng Đại Tây Dương là nơi định cư thích hợp khi nói đến giá nhà cửa, việc đi lại và nhất là việc dùng ngôn ngữ bằng tiếng Anh.

Bà Smith cũng như hàng ngàn những người trẻ sống ở tỉnh bang Quebec đã di chuyển qua sinh sống ở các tỉnh bang khác hàng năm.

Theo thống kê của sở Thống Kê Canada thì trong vòng từ năm 2011 cho đến 2016, có 36,955 cư dân ở tỉnh bang Quebec di chuyển qua sinh sống ở một tỉnh bang khác. Trung bình một năm tỉnh bang Quebec mất đi 7 ngàn cư dân.

Theo ông Jack Jedwab chủ tịch của the Association for Canadian Studies thì phần lớn những người di chuyển ra khỏi Quebec hàng năm ở vào lứa tuổi từ 25 cho đến 34: lứa tuổi bắt đầu gầy dựng sự nghiệp.

Tỉnh bang có đông những người Quebecers di chuyển sang là tỉnh bang Ontario. Tiếp theo sau theo thứ tự là các tỉnh bang Alberta, British Columbia và New Brunswick.

Lý do chính cho việc di chuyển của những người Quebecers là công ăn việc làm thích hợp.