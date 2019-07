Tuổi trẻ điên loạn: Tự tử và khuyến khích tự tử!

Chu nguyễn

Trong chương trình tài liệu HBO phát hình tuần thứ hai tháng 07, 2019, ở Mỹ với nhan đề I Love You, Now Die, nhà thực hiện đã xét lại vụ án hai thiếu niên nam nữ trao nhau tin nhắn, cô gái khuyên cậu trai tự tử. Kết quả cậu trai đoản mệnh còn cô gái ra tòa lãnh án tù về tội ngộ sát hay vô ý giết người (unvoluntary manslaughter). Bản án có đúng người đúng tội hay không?

Hiện giờ, kẻ lãnh án cũng sắp hết hạn bóc lịch trong tù nhưng dư luận vẫn còn bàn cãi.

Có ý kiến đặt lại vấn đề, cô gái bị kết tội chỉ vì một lời tâm sự với bạn bè, biết đâu chỉ trong lúc cao hứng muốn chứng tỏ vai trò quan trọng của mình có ảnh hưởng trong cái chết của bạn tình nên khoe khoang mà sự thực là chính chàng tuổi trẻ có những lý do chán đời mà không có cơ hội hoặc phương tiện giải tỏa nên quyết tìm cái chết.

Câu chuyện bi hài mà phần bi quá đậm khiến người quan tâm tới căn bệnh thời đại thêm lo lắng.

Vào tháng sáu, 2017, Michelle Carter lãnh bản án ngộ sát cậu bạn trai là Conrad Roy III mặc dù chính tay Roy kết liễu đời mình chứ không phải do cô gái trẻ ra tay. Bi kịch bắt nguồn từ tuổi trẻ khờ dại, nông nổi nên suy nghĩ và hành động liều lĩnh bất chấp hậu quả. Dẫn tới kẻ thiệt mạng oan ức, kẻ lãnh án cũng chẳng mấy công bình.

Khởi đầu là tình bạn giữa cô gái 17 và cậu trai 18 ở một thành phố nhỏ ở Massachusetts.

Michelle Carter mới 17 tuổi. Còn cậu trai Conrad Roy III mới bước vào tuổi 18. Đáng lý đây là lứa tuổi đầu xanh, “còn mài đũng quần trên ghế học đường,” hăng say rèn luyện thân tâm hay dấn thân vào các sinh hoạt cộng đồng, hoặc ham vui chơi và đua đòi… với quan niệm sợ rằng “xuân đời chưa kịp hưởng, mây mùa thu đã sang!”

Nhưng đôi thiếu niên này, lại nhiễm căn bệnh của thời đại: chứng trầm cảm. Michelle Carter từ nhỏ đã có khuynh hướng rối loạn ẩm thực và có lúc dùng dao cứa cô tay và từng phải vô bệnh viện trị liệu trầm cảm, nên thường tỏ ra không mặn mà với thế sự, nhân tình nhưng lại mê những nhân vật điện ảnh và trong trí tưởng tượng muốn bắt chước thần tượng của mình trong phim ảnh.

Conrad Roy III ở tình trạng tâm bệnh nặng hơn cô bạn trẻ. Conrad Roy sớm chán sống, có lúc muốn thoát ly cuộc đời nhưng lại ngần ngại giã từ nhân thế. Hai tâm hồn không lành mạnh ở hai thân xác có vấn đề lại gặp nhau nên tâm tư khăng khít và bi kịch xảy ra.

Năm 2012, Carter và Conrad gặp nhau ở Florida trong một kỳ nghỉ lễ. Cuộc gặp gỡ bình thường giữa lứa tuổi thiếu niên mang tâm trạng phảng phất giống nhau: căn bệnh thời đại nên có thể “đồng bệnh tương liên.”

Họ kết bạn tâm giao dù chưa hẳn là bạn tình mà chỉ gắn bó về cách nhìn cuộc đời, người đời và việc đời. Thời gian trôi nhanh, họ chỉ gặp nhau bốn năm lần trong khoảnh khắc hai năm, còn phần lớn họ xa nhau và chỉ liên lạc với nhau qua các tin nhắn và lời hỏi thăm qua phone cùng những trang tâm sự.

Thực ra nguyên nhân tạo ra căn bệnh tinh thần của Roy tới nay còn là vấn đề tranh cãi từ ý kiến của thân thích tới các chuyên gia tâm lý.

Nhiều nguồn tin cho biết Roy là một chàng tuổi trẻ có nhiều triển vọng thành công trong tương lai. Cậu ra đời trong một gia đình có cha và ông đều hoạt động trong lãnh vực dịch vụ đường biển (với công ty Tucker-Roy Marine Towing and Salvage, Inc. trong vùng New England) nên học nghề thành thạo.

Thuở mới lớn, Roy, bình thường, tham gia vào các lãnh vực thể thao từ chèo thuyền, chơi baseball tới chạy tiếp sức và 2014 tốt nghiệp ưu hạng tại trung học Old Rochester Regional High School tại Mattapoisett.

Nhưng rồi cơn khủng hoảng tâm lý phát sinh và nhiều lần chàng trai phải điều trị bằng thuốc an thần và bỏ dở giấc mộng học đại học. Có người cho rằng bắt nguồn từ việc cha mẹ chia tay và thân phụ thường đánh đập và ông nội mắng chửi cậu trai sớm xa mẹ khiến vết thương tinh thần thêm sâu đậm.

Các nhà điều tra sau này tìm được hàng trăm trang bệnh án của Roy kể cả hồ sơ ghi lại có lần cậu uống acetaminophen quá liều phải vô bệnh viện cấp cứu. Cũng có lúc, vào 2012, trong cơn khủng hoảng cậu đã toan tự sát nhưng được ngăn cản kịp.

Cùng mang tâm bệnh thời đại trốn lẩn thực tế, chìm vào thế giới ảo tưởng nhưng Carter ở dạng nhẹ hơn Roy.

Riêng Roy mỗi ngày tinh thần rơi vào tình trạng suy thoái một sâu. Cậu thường than thở với bạn tình rằng không chịu nổi cảnh sống hiện tại và muốn tìm hướng giải thoát. Ban đầu Carter tuy nhỏ tuổi hơn bạn nhưng tỏ ra chín chắn, cô nhiều lần khuyên Roy nên tìm tới bệnh viện, hy vọng nhờ y-dược sẽ giúp Roy thuyên giảm căn bệnh chán đời.

Một tài liệu cho biết rõ ràng, vào khoảng tháng 6, 2014, Carter khuyên Roy trị liệu với lời nhắn chí tình giúp bạn: “Bệnh viện tinh thần sẽ giúp bạn mà thôi. Tôi nghĩ bạn không muốn như thế, nhưng tôi khuyên bạn cho họ một cơ hội, họ có thể cứu sống bạn.”

Nhưng sau vài tuần, ngày 8 tháng 7, khi Roy than rằng sống thêm một ngày khổ thêm một ngày thì Carter lại thuận chiều, gửi cho Roy những lời nhắn trái ngược ý kiến ban đầu: “Tôi ủng hộ quyết định tự sát của bạn ngay đêm nay. Bạn không nên chần chừ như bạn từng làm.”

Khó có thể trách lứa tuổi còn quá ấu trĩ, dù sao họ cũng còn quá trẻ để đưa ra những nhận định chính xác để tìm lối thoát trước bế tắc trong cuộc sống. Carter chỉ là một cô gái mới lớn, trưởng thành ở một thị xã nhỏ như Plainville, Massachusetts, lại nghe mãi những lời than thở của bạn trai thì từ lập trường có phần lạc quan chuyển dần thành bi quan.

Như đã nói, hàng trăm lời nhắn đầy than thở và tuyệt vọng của bạn tình, đã khiến Carter ngả sang hướng trầm cảm và nghĩ rằng cách giải quyết bế tắc trong cuộc sống, khi “bâng khuâng đứng giữa hai dòng sinh tử” mà không có khả năng chọn thì đành buông xuôi theo dòng lao xuống đáy vực.

Từ đó Carter bắt đầu khuyên Roy, đã chán sống thì đi tìm cái chết là ổn thỏa hơn cả.

Thực ra Roy chỉ ở tình trạng khủng hoảng tâm lý nhất thời, nếu được khuyên bảo đúng cách hoặc trị liệu kịp thời thì cậu trai hy vọng ngừng bước trước khi lao xuống vực thẳm. Cũng có thể thêm vài tuổi nữa, Roy chín chắn hơn không còn mất phương hướng như bước vào tuổi 18.

Mất định hướng, Roy lại ở hoàn cảnh cô đơn, cha mẹ ly dị, người trưởng thành uy tín không ai chú ý tới cơn khủng hoảng tâm lý của cậu nên cậu phải trông cậy vào lời khuyên của cô bạn gái nhỏ hơn mình. Thấy bạn gái chiều theo ý mình và giục mình đi tìm cái chết, Roy càng nản sống và quyết chết.

Tội nghiệp Roy, trước quyết định vô cùng hệ trọng cho đời mình cậu lại ngần ngại “dùng dằng nửa đặng nửa đừng” và hỏi cô bạn ngây thơ: Chết là đúng nhưng phải chết bằng cách nào đây?

Carter hồn nhiên lặp lại những phương tiện tự tử thường được kẻ chán đời chọn lựa mà báo chí tường thuật hàng ngày.

Trong một tin nhắn, Carter bảo Roy: “Thiếu gì cách! Sao không uống thuốc tẩy? Treo cổ cũng được, nhảy lầu cũng xong hay đâm cổ cũng ổn, mình làm sao biết hết!.” (Drink bleach. Why don’t you just drink bleach? Hang yourself. Jump over a building, stab yourself, idk. There’s a lot of ways!”

Lời khuyên hằn sâu dần trong tâm trí Roy và Roy càng hoang mang, rồi từ nhừng lời nhắn tin của bạn tình khiến chàng có cảm tưởng đã trở thành một người hùng, dám sống và cũng dám chết, can đảm và quyết định chọn cách chết bằng hít thán khí.

Thế là màn cuối của tấn bi kịch diễn ra:

Roy chọn lựa theo ý mình: tìm cái chết nhờ thán khí (carbon monoxide.) Roy lấy xe của gia đình chờ lúc thanh vắng cho đậu ở bãi xe cũ của Kmart ở Fairhaven, Massachusetts vào 13 tháng 7, 2014. Sau khi đóng kín cửa xe cho ống nhả khí thải vào trong xe, cậu sẽ tự giam mình vào đó và chờ chết dần chết mòn do khí độc ru mình vào giấc cô miên.

Nhưng phút chót Roy lại ngần ngại trước giải pháp cuối cùng. Cậu lại ra khỏi xe, phone hỏi bạn gái nên hay không nên tìm cái chết lúc này, thì nàng dại dột xui cậu đã chọn được biện pháp hay thì nên theo tới cùng.

Thế là Roy lại chui vào xe và đóng kín cửa. Cậu chết một cách âm thầm trong khi ấy chỉ có một mình Carter biết chuyện và nếu muốn cứu cậu thì chỉ một mình cô có khả năng này!

Hai tháng sau, sau cái chết của Roy, Carter cho một người bạn biết, trước những giây phút Roy quyên sinh, cô ta còn khuyên Roy nên cả quyết mặc dù chính Roy lại tỏ ra ngần ngại dấn thân.

Cô tiết lộ, cả hai liên lạc với nhau bằng phone trong giây phút cuối cùng của Roy, rằng Roy mở cửa xe chứa đầy khí các- bô- nic độc hại để bước ra thì Carter đã thuyết phục Roy đừng bỏ cuộc và kết quả Roy vong mạng khi quay trở về cái quan tài tử thần.

Đây chính là mấu chốt phán quyết của chánh án Lawrence Moniz dành cho bị cáo bản án ngộ sát với 30 tháng tù vào 3 tháng 8, 2017

Hiện giờ, Carter đang bị giam ở khám đường Bristol County và kể cả thời gian bị giam trước khi chính thức vào tù, thì năm tới can phạm sẽ được trả tự do và tạm kết thúc vụ án xui người tự từ bằng tin nhắn, email và phone có tên là “Xui người tự tử” (texting suicide case) ở Massachusetts.

