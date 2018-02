Tuổi Mùi năm 2018

Tổng quan

Năm nay người tuổi Mùi lâm cục diện Phá Thái Tuế, vận trình cả năm có điềm báo phá hoại, vây hãm, trắc trở từ phương diện tài lộc, tình cảm và sức khỏe. Mặc dù vẫn có cát tinh soi chiếu nhưng vì đều bị sức mạnh của hàng loạt hung tinh và sát khí của Thái Tuế chế ngự. Nhìn chung tổng quan vận trình cả năm tiềm tàng hung hiểm, cần hết sức thận trọng.

Về phương diện sự nghiệp, cần chủ động, hành sự tỉnh táo, xông xáo thì mới sinh tài còn nếu an phận thủ thường thì sự nghiệp, công danh không có gì tiến triển. Nên giữ mình luôn trong trạng thái đề phòng tiểu nhân, vững vàng trong mọi tình huống cấp bách. Ảnh hưởng từ cục diện Phá Thái Tuế còn gây ra những mâu thuẫn, thị phi về lợi ích kinh tế hay quan điểm trong chốn quan trường. Nghĩa là người tuổi Mùi dễ xung khắc với cấp trên, lãnh đạo, không tốt cho đường quan lộc.

Ngoài ra, sức khỏe của bản mệnh cũng bị suy yếu, mắc phải các chứng bệnh như đau đầu, ăn không ngon, mất ngủ… Về phương diện tài lộc, tuổi Mùi gặp năm Mậu Tuất có thiên can Mậu Thổ lộ xuất Kiếp Tài, điềm báo có trình trạng phá tài, hao tiền tốn của. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có thể là do tính cố chấp, nóng nảy, quá tin tưởng vào người khác mà bị lừa gạt.

Nguồn Chính Tài ổn định hơn Thứ Tài, vì vậy tuổi Mùi nên chú trọng công việc chính, tránh đầu tư mạo hiểm kẻo tiền mất tật mang. Chuyện tình cảm cũng không ổn định khi có nhiều dấu hiệu của sự rạn nứt, đổ vỡ. Những người có đời sống tình cảm không kiên định thì càng có nguy cơ tan rã, người có tình cảm ổn định ít bị ảnh hưởng hơn nhưng lại bị Quả Tú hung tinh lấn át, dễ sinh tình cảm ngoài luồng. Các bản mệnh còn độc thân có thể tìm được mối lương duyên ở nơi xa. Về phần sức khỏe, tuổi Mùi cần đề phòng bệnh về gan, tiêu hóa, đường hô hấp. Yếu tố tâm lý cũng nên lưu tâm do áp lực từ phía công việc, tài chính, tình cảm khiến bản mệnh suy nghĩ nhiều, cơ thể mệt mỏi, dễ sinh bệnh tật.

Cát vận và hung vận

Cát vận năm 2018 của tuổi Mùi nằm ở Thiên Đức, Bát Tọa và Phúc Tinh. Ba cát tinh này sẽ lần lượt tương trợ, mở ra không ít cơ hội tiến thân cho mệnh chủ, thích hợp phát triển mở rộng bên ngoài. Trong năm này, tuổi Mùi nên mưu sự cẩn trọng, năng động mới sinh tài, không nên an phận thủ thường vì sẽ chẳng thu hoạch được gì. Chỉ có người cầu tiến, sáng tạo không ngừng nghỉ thì sự nghiệp mới có đường phát triển. Mặc dù đường quan lộ khá thăng trầm và sức cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhưng một khi người tuổi Mùi nắm bắt được cơ hội thì khả năng thành công rất lớn.

Hung vận của tuổi Mùi chủ yếu do tượng Phá Thái Tuế gây ra, cộng thêm sự hoành hành của các hung tinh, bản mệnh làm gì cũng phải thận trọng. Nhìn chung có thể gặp họa bất ngờ, dính chuyện thị phi, tài lộc sa sút. Tài lộc trong năm chủ yếu đến từ nguồn thu Chính Tài mà phần lớn là do bản mệnh nỗ lực làm ra.

Nếu tuổi Mùi biết tìm tòi, sáng tạo thì nguồn thu nhập không ít. Ngược lại nếu “ôm cây đợi thỏ” thì khó lòng đạt được thành tựu gì. Thứ Tài yếu nhược, không thích hợp đầu tư vào các hạnh mục mạo hiểm, vì vậy mệnh chủ nếu có tiền rảnh rỗi cũng nên chờ thời cơ thuận lợi mới đầu tư.

Sự nghiệp

Sự nghiệp của tuổi Mùi chịu tác động trực tiếp từ cục diện Phá Tái Tuế, cộng thêm Kiếp Tài gây họa, nhìn chung vận trình cả năm không lý tưởng, có nhiều áp lực. Sát khí gây ra thị phi, mâu thuẫn về quan điểm và lợi ích tại chốn quan trường, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Tuổi Mùi ngoài cách tập trung làm việc thì còn phải nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn mới không khiến mình bị tụt hậu so với người khác.

Hai cát tinh Thiên Đức và Bát Tọa hỗ trợ, mở ra không ít cơ hội thăng tiến, nhưng tuổi Mùi phải nhanh nhẹn và xông xáo mới nắm bắt được thời cơ. Trong mọi tình huống, cần quan sát thật kỹ mọi người, ứng xử hài hòa nhất để không bị ảnh hưởng tới công việc. Cùng một vấn đề nhưng hãy nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, biết thay đổi suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để xử lý công việc thì đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng ý bạn.

Quyển Thiệt và Phục Binh cùng mang tới rắc rối thị phi, không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân mà nó còn liên quan đến cả một tập thể, nhóm người. Tuổi Mùi phải luôn tiết chế bản thân, đừng để cảm xúc chi phối mà hành sự sai lầm, rước họa vào thân. Dù công việc nhiều và biến động theo thời gian, nhưng hãy coi đó là động cơ tốt để bạn trải nghiệm và phát triển khả năng bản thân. Thấy khó khăn đừng vội oán trách, cũng đừng vội ngạo mạn nếu mình chiến thắng, đối diện với mọi trở ngại bằng thái độ sống tích cực và vui vẻ thì cuộc sống ắt sẽ trở nên đễ dàng hơn với bạn.

Tài lộc

Tài lộc năm Mậu Tuất của tuổi Mùi có điềm báo hao tổn, thất thoát tiền của. Công việc thăng trầm bất định, tài vận vì vậy cũng tăng giảm bất ổn, chi nhiều hơn thu, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu thật chặt chẽ. Ngoài ra Thiên can Mậu Thổ lộ xuất Kiếp Tài gây ra tình trạng phá tài, nợ nần, thậm chí còn phải bán đất đai nhà cửa để trả nợ. Nhắc nhở tuổi Mùi không nên nhẹ dạ cả tin, cố chấp nóng vội, nghe lời nịnh nọt của người khác mà dễ bị lừa gạt tiền của.

Nguồn thu nhập trong năm chủ yếu đến từ Chính Tài, dựa vào sức mình là chính chứ không cầu may mắn đỏ đen được. Vì vậy, tuổi Mùi nên chuyên tâm với công việc hiện tại, chớ đứng núi này trông núi nọ, đầu tư mạo hiểm sẽ chẳng thu được gì. Chuyện hợp tác làm ăn cũng phải tỉnh táo, đừng vì cả nể mà nhắm mắt hợp tác với người không đáng tin, vừa ảnh hưởng tâm lý vừa tổn thất tiền của.

Hung tinh Cẩu Giảo còn có thể mang họa thị phi, kiện tụng, dính vòng lao lý. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, có chức có quyền càng nên thận trọng, tuân thủ pháp luậ mới tránh được tai họa. Người buôn bán, kinh doanh không nên tập trung vốn vào một hạng mục nhất định, nên có phương án dự phòng để tránh tình trạng “được ăn cả, ngã về không”.

Tình cảm

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi có nhiều bất ổn, từ tình yêu đôi lứa đến hôn nhân gia đình đều bị tác động của Phá Thái Tuế. Trong gia đình, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, to tiếng, chiến tranh lạnh, thậm chí còn có thể ly thân. Nguyên do có nhiều, tác động bên ngoài là từ phía công việc hay sự xuất hiện của kẻ thứ ba, tác động bên trong là do thiếu sự chia sẻ, đời sống chăn gối không được như ý, khiến tình cảm nhạt phai…

Nam mệnh tuổi Mùi có nhiều dịp đi công tác, du lịch, đi học trong năm nay, đây cũng là thời điểm bạn mở rộng quan hệ xã giao, tần suất gặp gỡ, tiếp xúc với nữ giới nhiều hơn, dễ nảy sinh cảm xúc ngoài luồng. Cần nhắc nhở bản thân luôn giữ khoảng cách, nghĩ đến gia đình nhiều hơn, đừng vì một phút nông nổi mà khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Những rắc rối, thị phi cũng tìm đến với tuổi Mùi khi bị Quyển Thiệt và Phục Binh chi phối. Bản mệnh suy nghĩ quẩn quanh, hoài nghi đối phương, rắc rối cũng từ đó mà ra. Nếu bản mệnh là người có đời sống tình cảm kiên định thì ít bị hung tinh này ảnh hưởng, còn nếu không kiên định thì tình cảm rất dễ bị đổ vỡ. Người độc thân tìm được mối lương duyên ở xa, nam mệnh đào hoa nếu chủ động bày tỏ tình cảm, khả năng thành công cao. Tuy nhiên không nên nóng vội mà hỏng việc, tình yêu nên để nó diễn ra theo đúng trình tự, tự đốt cháy giai đoạn thì chỉ thất bại mà thôi.

Sức khỏe

Sức khỏe của tuổi Mùi trong năm 2018 không ổn định, chú ý đề phòng các bệnh về gan, hệ tiêu hóa, đường hô hấp… Bản mệnh cần lưu tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Thận trọng với những đồ hải sản hoặc món mới để tránh nguy cơ dị ứng.

Trong năm, tinh thần mệnh chủ chịu nhiều áp lực, thị phi do Quyển Thiệt, Phục Binh gây ra. Cần đặc biệt lưu tâm tới yếu tố tâm lý, đừng để áp lực công việc, tiền bạc, tình cảm làm tinh thần suy nhược, cơ thể mệt mỏi, dễ sinh bệnh tật. Nếu không may bị ốm đau, bệnh tật dù nhẹ cũng cần thăm khám cẩn thận, tránh tình trạng tự ý chữa chạy để bệnh càng thêm nghiêm trọng.