Tưởng gì chớ!

Bữa thứ Tư, trong lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê Tim Horton’s cùng vài ông bạn già ở cái “mon” gần nhà (đúng tập tục của mấy ông già vô công rồi nghề nhưng rỗng túi ở các thành phố lớn của Canada), nhóm của KG nghe mấy ông Tây bàn kế bên bàn tán um sùm.

Căng lỗ tai ra mà nghe, đồng thời ngó lên cái TV bự treo trên tường, bọn nầy hiểu lõm bõm là họ đang say sưa với vụ cô vợ già (hơn chồng 3 tuổi) của ông hoàng em Harry mới sanh.

Một ông bạn trong nhóm cắc cớ đặt câu hỏi như vầy: “Đố bạn chớ mấy con gà mái và các bà vợ vua, vợ hoàng tử Ăng lê khác nhau chỗ nào?”

Biết là ổng hỏi mánh, nhưng mấy cái sọ – có cả cái sọ gà, bắt đầu sói, chậm lụt, chấp nhận chào thua cho chắc ăn.

Ổng trả lời vầy: “Khi bọn gà mái đẻ, chúng cục tác um sùm. Khi các bà vợ vua, vợ hoàng tử Ăng lê sanh, người ta rùm beng!”

Thiệt vậy, từ đầu tuần tới nay – mà nói cho trúng từ nhiều tháng nay, báo chí và TV đã (mà chắc còn thêm cả tháng nữa sẽ còn) tràn ngập chuyện chị Meghan, vợ của ông hoàng em Harry sanh con trai.

Họ dùng những lời lẽ dao phay búa tạ để mô tả. Tỷ như tạp chí trên mạng The Mother viết vầy: “Cái bầu được nói tới nhiều nhứt trong lịch sử gần đây đã làm ra lịch sử bữa nay, khi Meghan Markle, Nữ công tước Sussex, lâm bồn và sắp làm mẹ….”

Trước đó, cái giới tánh của nhơn vật hoàng gia sắp sửa ra đời được giữ kín như bí mật quốc phòng, không biết đực hay cái, bởi “cặp vợ chồng vương giả nầy đã tuyên bố họ muốn giữ cái đó làm chuyện bất ngờ.”

Tới cái chỗ nàng Meghan đập bầu cũng được giữ kín tới giờ phút chót, mọi người đua nhau đoán… mò, dựa trên những gì được giới thông tấn mớm cho: hổng biết cổ sanh ở nhà hay ở bịnh viện (chữ mới trong nước là “nhập viện”, nghe thấy ghê!)

Rồi tới vụ đặt tên nữa chớ.

Nghe nói rằng mấy tay trùm cá độ ở bên Anh đã làm việc mệt nghỉ để phục vụ những trự mê hoàng gia mà cũng mê cờ bạc luôn.

Những cái tên được đoán, và đổ nhiều tiền vô không phải là đoán mò mà dựa trên những cách truyền thống mà hoàng gia Anh cát lợi trước nay vẫn xài để đặt tên con nít hoàng gia.

Cái tên được nhiều người đặt cá nhứt là Albert (theo tên chồng bà cố tổ, nữ hoàng Victoria), rồi Arthur (một ông vua ngày xưa), Philip (cho vui ông cố chú nhóc) và Spencer (để tưởng nhớ bà nội Diana) …

Nhưng rồi có lẽ trự trúng cá sẽ hốt bộn, bởi Harry và Meghan đã chọn cho ông con trưởng nam của họ cái tên Archie (first name thôi nghen), tên đầy đủ là Archie Harrison Mountbatten-Windsor. (Người ta phân tách cái tên đó như vầy: Archie không phải là tên tắt của Archibald, mà là hai vợ chồng khoái Archie, vậy thôi; Harrison là con của Harry; Mountbatten Windsor dĩ nhiên là họ của chú nhỏ. Theo các nhà hoàng gia học, thì khi lấy cái họ nầy, Harry và vợ không muốn cho con mình mang một tước hiệu nào của hoàng gia hết. Hội đồng Cơ mật Anh cát lợi hồi năm 1960 đã ra một tuyên bố nói rằng họ Mountbatten-Windsor dành cho các con cháu nam giới của Nữ hoàng không có danh hiệu, tước vị nào. (Là con đầu lòng của một công tước, Archie có thể trở thành Earl of Dumbarton (Tử tước), một trong các tước vị của Harry, hoặc Lord Archie Mountbatten-Windsor).

Việc công bố tên của ông nhóc được đưa ra chiều thứ Tư, cùng với một tấm hình của Hoàng tế Phillip, Nữ hoàng Elizabeth chụp chung với hai vợ chồng Harry, Meghan, bà mẹ vợ Dorie Ragland, và đương nhiên, ông nhóc Archie. (Điều đau khổ, bảo đảm, là không có mặt ông Markle, ông già vợ của Harry. Tội nghiệp, ông già vợ của hoàng tử bị hất hủi từ hồi đám cưới tới giờ!)

Trở lại với nhóm “già rảnh” ở cái mall nghen, KG hoàn toàn đồng ý với ông bạn đã đưa ra câu đố.

Nhìn mấy cái hình trên báo, mấy khúc phim trên tivi, thấy nhiều người toe toét cười, ăn bận diêm dúa đổ ra đường nhảy múa, cửa tiệm treo bảng “It’s a boy!” mà thấy chán ngán!

Với KG, chuyện chỉ đáng trầm trồ khi chị Meghan sanh ra một… con rồng, cỡ như cô nàng Daenerys trong loạt phim truyền hình “Game of Thrones” làm mưa làm gió tám năm nay trên tv.

Tưởng gì chớ …It’s just a boy! (chỉ là một thằng cu!)

Ngày nào trên trái đất nầy không có cả triệu đứa con nít ra đời, trong số đó ít ra cũng phân nửa là con trai.

Vậy mà cũng rùm lên.

Chắc tại mấy anh nhà báo đói tin, thiếu bài, chán chọc ghẹo, giễu cợt anh Đô Nam Châm?

Ngon nhào vô coi!

Chắc bạn có nghe vụ hồi tháng trước đã có nước hăm he sẽ khai chiến với Canada?

Nước hăm là Phi luật tân, và người hăm là anh tổng thống du đãng Duterte.

Thiệt khổ. Mang tiếng là một “cường quốc” (G7 chớ bộ… đồ bỏ sao!), lóng rày, Canada bị hết nước nầy tới nước khác coi như sợi dây thun, lúc nào muốn búng thì búng. Nào là anh trùm khăn rằn Mohamed Bin Salman xứ Ả rập Saudi, anh Tàu phù Tập Cẳng Binh, anh bạn “vàng”sát vách Đô Nam Châm, rồi nay tới anh Phi lấc cấc Duterte.

Anh Duterte gây gổ với Canada là do vụ mấy cái công-tê- nơ rác mà một công ty tư nhơn ở Canada gởi sang Phi từ cách đây hơn 5 năm.

Tổng cọng có 103 cái công tê nơ. Trên giấy tờ, hàng ở trỏng ghi là “nhựa plastic để tái chế”. Nhưng khi mấy anh Phi mở ra, họ thấy trong một số công-tê- nơ có rác. Rác nhà, bao ni long và nhiều thứ rác khác không thể nào gọi là vật liệu tái chế được. Tỷ như… tã của người lớn!

Sau khi Phi phản đối, Canada đã đồng ý nhận “hàng” về, nhưng cái công ty ship ba thứ đồ quỷ nầy ra nước ngoài, trong đó có Phi, cứ tàn tàn câu giở.

Nay, Duterte không lầu bầu mà cáu kỉnh, lớn tiếng với… dân Phi (chắc để show là mình ngon): “Gây lộn với Canada chơi. Tui sẽ tuyên bố khai chiến với họ.”

Ảnh ra lịnh cho thuộc cấp: “Đưa cái đồ quỷ đó lên một chiếc tàu rồi tui sẽ báo với Canada rằng rác của you đang trên đường hồi hương. Hãy tổ chức tiếp đón …hoành tráng (ở đây từ hoành tráng dùng trúng chỗ nghen, nguyên văn cùa Duterte là a grand reception.) Nếu muốn you nuốt luôn đi.”

Nói cho công bằng, anh Duterte quạu cũng phải, Bởi chịu gì nổi 69 cái công tên nơ thúi hoắc (phía Phi đã “xử lý” xong mấy chục cái) nằm ở hai cái cảng gần thành thị trong nhiều năm trời, xứ Phi không phải là nơi đất rộng người thưa như Canada. Trong lúc đó, phía Canada cứ cù cưa cù nhày.

Cần nhớ rằng trong hai chuyến đi Phi năm 2015 và 2017, ông Thủ tướng Tí điệu Justin Trudeau của Canada dân chúng, giới thông tấn và các giới chức xứ nầy quay như dế về vụ nầy. (Điều kỳ cục, khó hiểu là mặc dầu phía Canada đã đồng ý nhận về từ lâu nay, nhưng vẫn chưa nhúc nhích tiến hành hồi hương mấy thùng rác. Lý do đưa ra là “giấy tờ chưa xong.” Và cũng khá kỳ cục là các hãng thông tấn Canada, mặc dầu có tay nghề tìm kiếm thông tin, vẫn không thấy nêu tên cái công ty gây ra cớ sự. Và ông Trudeau hồi năm 2015, ổng lại còn nói theo luật, Canada không có cách nào để buộc công ty cà chớn đó phải giải quyết mấy cái thùng rác thúi đó. Rồi tới năm 2017, ổng lại nói “về lý thuyết”, Canada có thể làm một cái gì đó. Hổng hiểu).

Tin giờ chót cho hay Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada đã chịu trách nhiệm mướn một công ty để hồi hương số rác đó – nghe nói về Vancouver, và sau đó “xử lý” nó ở Canada.

Nhưng cũng cần nói vô mặt anh Duterte về chuyện hăm he (anh chàng nầy khoài hăm he, nhưng cũng dễ nhanh chóng xuống nước, mới đây, ảnh đã còn dám hăm luôn cả Tập Cẳng Binh nữa) rằng: “Ngon thì nhào vô!”

Theo hãng thông tấn Huê kỳ Fox News (hãng mà ông Dô Nam Châm khoái nhứt, hãng thông tấn duy nhứt ở Huê kỳ chưa bị ổng kêu là “fake news”) và chính tờ báo The Philippines Star thì nếu uýnh Canada, Phi sẽ ôm đầu máu.

Cả hai cơ quan thông tấn nầy đều dẫn dữ kiệu của trang web Global Firepower (tạm dịch là Hỏa lực thế giới) một trang web uy tín mỗi năm đều đưa ra bảng sắp hạng 137 quốc gia, dựa trên tiềm lực khả năng chiến tranh trên đất liền, trên biển và trên không với vũ khí quy ước.

Trên bảng nầy năm 2019, Huê kỳ đứng nhứt, kế đó là Nga rồi tới Tàu. Canada xếp hạng 21 trong khi Phi ở tuốt luốt hàng thứ 64.

So sánh tương quan lực lượng, thấy như vầy: máy bay: Canada có 384 cái, Phi có 171 cái; xe tăng, Canada 80, Phi 18, xe bọc sắt Canada 2000, Phi 530, tàu chiến Canada 12 khu trục hạm, 4 tàu ngầm, 12 tàu bảo vệ duyên hải, 9 tàu tuần duyên. Hải quân Phi: 3 khu trục hạm, 10 hộ tống hạm, 55 tàu tuần, 16 tàu đổ bộ và 10 tàu phụ.

Về ngân sách quốc phòng, hàng năm Canada chi 22.2 tỷ đô la, Phi chi 3 tỷ.

Thế mạnh duy nhứt của Phi là đông dân hơn!

Trên tờ The Phillipines Star, ông Jose Custodio, một nhà quân sử học kiêm phân tích quốc phòng, nói thẳng rằng ông tổng thống Phi đã đưa ra những tuyên bố tào lao, lớn lối để cho vui những ủng hộ viên khờ khạo của ổng. Nếu uýnh nhau, xứ Lá phong sẽ nhanh chóng quất sụm lực lượng Phi.

Ổng Custodio giễu rằng “Cứ cho là cái bữa mà cuộc xâm lăng Canada diễn ra ông Duterte không cáo bịnh thì lực lượng vũ trang hiện đại của Canada sẽ ăn gỏi bất kỳ lực lượng viễn chinh nào được Philippines gửi tới Canada mà vẫn còn dư đạn để đánh chìm chiếc jet ski mà Duterte sẽ cỡi tới.”

Ký Gà