Tunisia cấm đeo mạng che mặt sau vụ đánh bom kép

Thủ tướng Tunisia, Youssef Chahed, đã ban hành lệnh cấm đeo niqab (mạng che mặt) tại các văn phòng công cộng sau vụ đánh bom tự sát kép ở thủ đô Tunis.

Thông tấn xã Reuters hôm 5/7 dẫn nguồn tin chính thức cho biết ông Chahed đã ký một sắc lệnh cấm những người đeo niqab không được đến các trụ sở, toà nhà chính quyền và tổ chức công cộng vì lý do an ninh.

Quyết định được đưa ra vào thời điểm Tunisia tăng cường an ninh sau vụ đánh bom tự sát kép ở thủ đô Tunis vào ngày 27/6 khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Các nhân chứng nói rằng một trong những kẻ đánh bom đã đeo niqab khi thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Tunisia bác bỏ thông tin này và cho biết kẻ chủ mưu – Aymen Smiri – đã tự sát để tránh bị bắt.

Đây là vụ tấn công thứ ba trong vòng 1 tuần, diễn ra khi Tunisia chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào mùa thu. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm cả 3 vụ tấn công này.

Kể từ năm 2011, phụ nữ được phép đeo hijab (khăn trùm đầu) và niqab ở Tunisia sau lệnh cấm kéo dài hàng thập kỷ dưới thời các Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali và Habib Bourguiba, những người từ chối mọi hình thức ăn mặc của đạo Hồi.

Đến tháng 2/2014, Bộ Nội vụ Tunisia yêu cầu lực lượng cảnh sát tăng cường giám sát việc mang niqab để “chống khủng bố”, ngăn chặn các nghi phạm sử dụng mạng che mặt để ngụy trang.

Một số quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á cũng ban hành lệnh cấm hoàn toàn hoặc một phần việc mang niqab vì lo ngại về an ninh cũng như quyền tự do ăn mặc của con người.

Tunisia là một trong số ít các quốc gia ở Trung Đông có các đảng Hồi giáo và thế tục chia nhau cầm quyền.