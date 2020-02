Tựa tin một tờ báo Vancouver bị cho là mang tính chất kỳ thị chủng tộc

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Vancouver lên tiếng yêu cầu một tờ báo địa phương phải đưa ra lời xin lỗi vì tờ báo này đã đăng trên trang nhất bản tin với tựa đề “2nd China Virus Case in B.C.” mà bà nói là mang tính cách phân biệt chủng tộc và không chuyên nghiệp. Bản tin đó đăng hôm Thứ Tư 5-2 trên báo The Province.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC, cơ quan truyền thông Anh ngữ đầu tiên mà bà Tổng Lãnh sự Tong Xiaoling lên tiếng nói về vấn đề này, bà đã đặt câu hỏi tại sao tờ báo nêu trên lại gọi là “China Virus” thay vì dùng đúng tên khoa học chính thức của nó (là novel coronavirus 2019-nCoV).

Trong chương trình phỏng vấn The Early Edition do Stephen Quinn hướng dẫn được phát hình ngày Thứ Sáu 7-2, bà Tong nói “Bây giờ là thời điểm đoàn kết quốc tế, hợp tác quốc tế. Vì vậy, nó cần những nỗ lực phối hợp của cộng đồng quốc tế, bởi tất cả các quốc gia có liên quan, để chống lại dịch bệnh này. Đây không phải là thời gian để nhắm mục tiêu vào một quốc gia cụ thể hoặc mời gọi sự kỳ thị vào xã hội.”

Harold Munro, tổng biên tập hai tờ báo Vancouver Sun và The Province, cho biết đề cập đến coronavirus mới là “Virus Trung Quốc” là một cách để xác định vị trí địa lý nguồn gốc của virus chứ không phải phân biệt đối xử. Ông nói nếu có người nào nghĩ khác như vậy thì ông xin lỗi. Ông nói “Đó chắc chắn không phải là ý định của chúng tôi để làm điều đó hoặc đặt cho virus một cái tên mới.”

Tựa bản tin đó trên tờ báo The Province đã gặp phản ứng dữ dội từ một số người trong cộng đồng người Canada gốc Hoa. Khi được hỏi liệu có bất kỳ nhà báo người Canada gốc Hoa nào là một phần của nhóm biên tập của mình không, Munro nói có, nhưng ông đã không tham khảo ý kiến trước với họ. Munro cho biết ông “không quan tâm” về lời bình của bà Tổng Lãnh sự Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông xin lỗi cộng đồng người Canada gốc Hoa vì đã gây ra bất kỳ tổn thương nào. Ông hứa sẽ không dùng từ ngữ đó nữa trong bất kỳ bản tin nào bởi vì ông tôn trọng sự nhạy cảm của địa phương.