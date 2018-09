Tử vi – Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Tý gặp nhiều bế tắc về tài chính sự nghiệp nhưng sức khỏe tốt. Nhìn chung là một tuần trung bình, cuối tuần không bằng đầu tuần.

Đối với nam giới: Sự nghiệp có áp lực vào hai ngày cuối tuần. Đề phòng hao thoát tiền bạc và khoan đầu tư khoản lớn hay mua sắm quá mức. Tránh đỏ đen và hùn vốn làm ăn. Kiện khang tăng tiến, bệnh cũ suy thoái và tình cảm mặn mà.

Đối với nữ giới: Có món tiền bất ngờ hoặc được tài trợ hay đòi được nợ hoặc mua bán sinh lời nhưng có hao thoát ngoài dự toán. Tình cảm sẽ màu hồng nên tránh chuyện thị phi khẩu thiệt trong hội họp hay lúc vui chơi vì không cẩn thận lời ăn tiếng nói. Có thử thách trong việc học hay việc làm vì công việc có hướng chuyển dịch gây thêm áp lực.

Đối với giới cao niên: Có tin vui trong gia đình nhưng coi chừng ẩm thực và nên sinh hoạt điều độ và theo dõi những triệu chứng bất thường trên cơ thể.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Sửu chưa khởi sắc như mong đợi. Chỉ tạm thời bình ổn về tài chính, sự nghiệp nhưng khó khăn xuất hiện nhiều hơn so sánh với cơ may.

Đối với nam giới: Sự nghiệp có chút trở ngại vì áp lực ngoại cảnh và từ sức khỏe bản thân. Tiền bạc bình thường, nguồn chính ổn định, chưa có ngoại tài và chưa có cơ hội tiết kiệm. Giao tế có sóng gió gây bất bình và ưu tư hoặc có khả năng có tin buồn từ thân thích.

Đối với nữ giới: Hao hụt về tài chính ngoài dự liệu, cho chỉnh trang hoặc thuốc men hay cho thân thích. Việc làm có áp lực nhưng thiếu cơ may, chưa có quý nhân phù trợ và tài trợ nên bản thân vất vả, bận rộn nhiều hơn. Có thể ho cảm hay đau nhức nên cẩn thận khi ra ngoài vào lúc thời tiết thay đổi khắc nghiệt.

Đối với giới cao niên: Di chuyển phải thận trọng và giao hòa cùng thân thích để thân tâm thêm an vui..

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Dần kém hanh thông về tài chính và sự nghiệp. Cần coi chừng tinh thần chịu áp lực từ thân thích, bè bạn.

Đối với nam giới: Việc làm khó êm xuôi và vào cuối tuần càng cảm thấy mệt mỏi, bận rộn. Nguồn tiền chính chỉ tạm ổn định, khó có ngoại tài hay được tài trợ. Cần hạn chế tham vọng, bằng cách giã từ thú đỏ đen và tâm trạng nóng lòng kiếm tiền… Người cô đơn có tin mừng trong các cuộc hội họp, chung vui. Hy vọng cuối tuần gặp gỡ cơ may. Sinh hoạt và đi đứng nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Đề phòng cảm lạnh hay ho suyễn. Coi chừng nhà cửa, tránh mất trộm hay hỏa hoạn hay hư hỏng bể vỡ máy móc hay mất đồ đạc. Tiền bạc chưa vượng lại có dấu hiệu thất thoát nên cần quản lý, trông coi thận trọng và tiết kiệm nhất là trong dịp cuối tuần và lúc ra ngoài…

Đối với giới cao niên: Được săn sóc và thăm hỏi. Có tài lộc và có dịp đoàn tụ vui vẻ.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Mão tạm bình ổn về tài chính nhưng sự nghiệp và tình cảm có nhiều trở ngại khiến phải thêm lao tâm, lao lực để đối phó..

Đối với nam giới: Có tin vui về một giao dịch tài chính nhưng kết quả chưa có ngay. Việc làm có hướng mới, óc sáng tạo phát huy nhưng phải bận rộn và vất vả hơn trước. Nên tiết chế đam mê để giữ cho cuộc sống ổn định, cho sức khỏe bình ổn và sự hòa hợp trong ngoài.

Đối với nữ giới: Đề phòng kiện khang có rủi ro xảy ra cho thân thích và bản thân. Tài chính tạm hanh thông, nhưng chớ nên vội mua sắm những đồ quý giá, hùn hạp tiền nong hay đổ vào giải trí và hưởng thụ. Việc làm có áp lực và chưa có quý nhân giúp đỡ. Chừng mực trong di chuyển và lúc làm việc.

Đối với giới cao niên: Ẩm thực phải tiết độ. đề phòng chứng mất ngủ và ho cảm do dị ứng. Không nên đi xa nhất là về vùng sông biển, ao hồ hay ẩm thấp vì mệnh cung có hung tinh như phù trầm, bệnh phù…

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Thìn về hai mặt tiền bạc, tình cảm đều tươi sáng và sự nghiệp có thay đổi khả quan về lâu dài.

Đối với nam giới: Việc làm mệt nhọc, tốn thời gian nhưng kết quả khả quan gây hưng phấn tinh thần. Được quan tâm và khuyến khích nên có cơ hội bước đầu thực hiện dự án tâm đắc. Tài chính vượng, tuy nguồn phụ chưa hồng như ý nhưng đủ tạo thế cân bằng chi tiêu. Tình cảm có sắc thái mới nhưng nên chừng mực cảm xúc vì chưa phải lúc dấn thân quá sâu.

Đối với nữ giới: Tài chính dồi dào hơn trước nhưng cần tiết kiệm để dành đầu tư vì sắp có cơ may cần nắm bắt. Tuy nhiên, chưa thể mua hay bán món đồ như giá mong đợi. Có thể đi xa thăm viếng hay du lịch hoặc vì công việc và hy vọng vừa vui vừa thu hoạch lợi ích. Có tin phấn khởi từ thân thích.

Đối với giới cao niên: Đề phòng rủi ro khi di chuyển và giấy tờ phiền phức hoặc một giao dịch tài chính bất lợi. Có tài lộc và tin vui trong nhà.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Tỵ hanh thông về tài chính và sự nghiệp hơn hẳn tuần trước, nhưng có thể vướng vào tranh chấp hay khẩu thiệt thị phi.

Đối với nam giới: Tài chính bớt hao tổn, cán cân chi thu thăng bằng dần. Tuy nhiên, cuối tuần vẫn cần hạn chế thử thời vận hay đầu tư hấp tấp vì có hao tinh rình rập. Có cơ hội chung vui và hòa hợp với mọi người nơi làm việc hay học hành. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh chưa giảm nên đừng chủ quan.

Đối với nữ giới: Việc làm có biến chuyển gây áp lực mới cần kiên nhẫn và phát huy tinh thần sáng tạo.Nên ôn hòa trong giải quyết mâu thuẫn trong ngoài vì tuần này cần hợp quần vì có nhiều cơ may thực hiện mục tiêu. Cần quản trị tài chính chặt chẽ, tránh bị lợi dụng và khoan hợp tác góp vốn vào cuối tuần vì có hao tinh chiếu mệnh.

Đối với giới cao niên: Cuối tuần rảnh rang, thư thái. Giải tỏa chút cô đơn gây nên do hoàn cảnh lúc giao mùa và nên thư giãn. Đề phòng cảm hàn hay đau nhức.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Ngọ có nhiều biến chuyển về tình cảm và việc làm ngược với dự tính. Các mặt tiền bạc và sức khỏe cũng chưa như ý.

Đối với nam giới: Tiền bạc chưa ổn định kể cả hai nguồn chính và phụ, khoản chi gia tăng nên phải thu hẹp khoản chi và lấy tiết kiệm làm đầu. Việc làm có thử thách nhưng có cơ may tiến triển dù chậm. Tình cảm kém tươi thắm vì mâu thuẫn trong gia đình hay trong giao tế.

Đối với nữ giới: Nên nhẫn nhịn để trong ấm ngoài êm và cần kiềm chế cảm xúc, tránh quyết định vội vàng. Tiền bạc chi nhiều nhưng thu giảm nên kém sung túc. Cần đề phòng hao thoát do yếu tố bất ngờ do lễ lạt, thuốc men, sửa chữa hay trợ giúp người thân. Đề phòng dị ứng và ho suyễn.

Đối với giới cao niên: Có khả năng làm răng hay xét nghiệm hoặc đau nhức. Một tuần bận rộn khách khứa, họp hành hoặc tiệc tùng.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Mùi ở tình trạng hưng phấn hơn về các mặt sự nghiệp và tình cảm nhưng có mối lo nghĩ về kết quả chưa tới từ một thương lượng tài chính.

Đối với nam giới: Kế hoạch bước đầu êm xuôi nhưng kết quả bình thường. Phải chi nhiều khoản ngoài dự liệu, trong khi nguồn lợi giảm, nên tạo sự thiếu cân bằng trong chi thu. Cung tài chưa khá nên tránh đầu tư các khoản nhiều nguy cơ hoặc dấn thân vào thử thời vận. Di chuyển và làm việc nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Tình bạn, tình yêu, và việc làm có dấu hiệu kém tươi sáng. Hao tài vì chi nhiều cho bản thân, mua sắm hoặc bảo trì xe cộ hay nhà cửa, tuy tài chính vượng hơn tuần trước. Đầu tuần tạm ngưng đầu tư hay mua sắm các khoản lớn, dành việc này cho cuối tuần. Phòng ho suyễn.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc bất ngờ. Có điều kiện tạo một sinh hoạt đầm ấm và sung túc trong lúc giao mùa.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Thân bình thường về sự nghiệp, còn tài chính thì nguồn thu tăng. Tình cảm giao hòa và cuộc sống bận rộn.

Đối với nam giới: Có thể đi xa do việc làm hay du lịch, thăm viếng, tạo một tuần năng động và thích thú. Có cơ hội giúp tình cảm đổi mới, gia đạo đằm thắm và bè bạn vui vẻ, nhờ hai nguồn tài chính, chính và phụ đều ổn định và sức khỏe khả quan. Chỉ cần chú trọng sinh hoạt, đi đứng chừng mực.

Đối với nữ giới: Có tin mới về nghề nghiệp và là một việc làm có động lực tạo sự bận rộn và tin tưởng. Sum họp gia đình, tin vui được săn sóc và thông cảm từ một người quan tâm tới bạn nhưng đề phòng rủi ro trong nhà, trong cửa và phòng dị ứng và khi ra ngoài.

Đối với giới cao niên: Di chuyển, ầm thực nên thận trọng và phòng cảm cúm trong buổi giao mùa.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Dậu có nhiều hanh thông về việc làm và tài chính. Thận trọng về nhiều mặt, nhất là đề phòng rủi ro và tranh cãi với thân thích.

Đối với nam giới: Tình cảm tuy hưng phấn nhưng cần tiết chế cảm xúc trong giao tế để tránh gây mâu thuẫn. Có tin buồn từ bạn bè hay thân thích. Di chuyển nên thận trọng khi ra ngoài khi tiết trời thay đổi đột ngột. Tài chính tạm ổn, có cát tinh chiếu mệnh nhưng vì cũng có hao tinh rình rập nên chừng mực trong chi tiêu. Được một người khác phái giúp đỡ và khuyến khích.

Đối với nữ giới: Tài chính khá dần vì chi nhiều nhưng có phụ thu, nhất là do các khoản ngoài dự trù. Gia đình có tin vui và bản thân có người quan tâm, thông cảm. Việc làm giảm áp lực nhờ cơ may hay quý nhân tán trợ. Phòng đau nhức.

Đối với giới cao niên: Di chuyển nên thận trọng và không nên đi xa trong tuần này vì mệnh cung có Bệnh phù. Có tài lộc và tin mừng về con cháu.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Tuất tạo hy vọng thoải mái cho cuộc sống thường nhật nhưng tiền bạc và công việc giậm chân tại chỗ. Đề phòng sức khỏe gây chút áp lực vào cuối tuần.

Đối với nam giới: Tiền bạc chưa dồi dào, khoản chi chưa giảm nên không tiết kiệm được. Nên hạn chế đam mê và xung động muốn bung ra chinh phục hoàn cảnh, mà nên thủ giữ và an vui với điều kiện đang có. Có thể ho suyễn hay có dấu hiệu cảm cúm nên đề phòng.

Đối với nữ giới: Tiền bạc kể cả nguồn phụ còn dao động, gây mối băn khoăn trong chi tiêu và nợ nần. Coi chừng nhức khớp hay đau răng lợi hoặc đau mắt. Tình cảm cần hạn chế đà lòng để tâm hồn được thảnh thơi vì hoàn cảnh sống còn áp lực. Sinh hoạt nên chừng mực để bảo vệ an khang.

Đối với giới cao niên: Cần điều độ trong cuộc sống và theo dõi sức khỏe. Có tin vui về thuế má hay nhà đất, về con cháu hoặc tiệc tùng, hội họp.

Tuần thứ hai tháng 8 năm Mậu Tuất vận trình người tuổi Hợi chuyển vượng ngay từ đầu tuần: Tiền bạc bớt hao thoát và sự nghiệp có cơ may cải thiện. Đề phòng mâu thuẫn trong cuộc sống.

Đối với nam giới: Việc làm có chút áp lực nhưng có quý nhân giúp đỡ hay cơ may giải tỏa. Tránh khẩu thiệt thị phi bằng cách sớm giải tỏa mâu thuẫn và tạo cơ hội cải thiện giao tế trong một tuần tài chính sung túc hơn ngoài dự liệu. Nhận tin vui từ bè bạn hay thân thích.

Đối với nữ giới: Có cơ hội thông cảm với người thân và đằm thắm với bạn bè qua các buổi tiệc tùng hội họp. Không nên ngã lòng chỉ vì tiền bạc không hanh thông như ý. Yên tâm đón nhận tin vui về một giao dịch tài chính có lợi. Coi chừng chứng đau nhức hay ho cảm do thời tiết thay đổi.

Đối với giới cao niên: Được sự thông cảm và săn sóc của bạn bè và thân thích giúp giải tỏa cảm giác cô đơn và tăng hưng phấn trong hoàn cảnh sinh hoạt thuận lợi.