Tử Vi Tuần 20-1-2017

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân cảm thấy về mặt sự nghiệp khó ổn định, còn các mặt khác tạm diễn ra với nhiều áp lực.

Đối với nam giới: Có tin vui trong gia đình và giao tế xã hội tốt đẹp nhưng chi nhiều hơn dự liệu cho tất niên nên gặp khó khăn về tài chính. Chưa có món tiền dự trù như đòi được nợ hay được thăng thưởng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Đối với nữ giới: Có khoản chi tiêu cho giao tế, lễ nghi, mua sắm khiến cán cân tài chính khó ổn định. Tình trạng này diễn ra từ nhiều tuần trước nên tạo áp lực cuối năm. Sức khỏe có chút vấn đề nên “phòng bệnh hơn chữa bệnh” nhất là trong mùa cảm cúm.

Đối với các vị cao niên: Được nhiều cơ hội tỏ mặt với đời, được nhiều người nể trọng trong các cuộc họp mặt chung vui. Phòng tiết trời lạnh gây khó chịu.

Tuổi Sửu

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Sửu chuyển sang hanh thông nhất là về sức khỏe và tình cảm. Tiêu pha nhiều và lắm việc phải làm nhưng tinh thần hưng phấn hơn trước.

Đối với nam giới: Việc làm không giảm áp lực dù được người xung quanh giúp đỡ vì phải kết toán cuối năm trong khi hạn kỳ gấp rút. Tài chính cũng khó bình ổn vì chi ra nhiều. Có người quan tâm và góp ý kiến quý báu nên nhận. Một tuần cảm thấy ưng ý vì làm được nhiều việc.

Đối với nữ giới: Nhận tin vui từ xa và nguồn thân ái ở gần trong dịp lễ tết. Nhưng coi chừng đừng quá ham vui trong dịp cuối năm mà nhẹ công việc trù toán sang năm. Được như thế, sự nghiệp sẽ có hướng mới. Có người quan tâm và giúp ý kiến quý báu.

Đối với các vị cao niên: Gia đình thêm người hay đoàn tụ, thân thích quây quần, bạn bè thăm viếng. Có món quà hay được tài trợ. Sinh hoạt nên thận trọng.

Tuổi Dần

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Dần có nhiều biến động và mệt mỏi nhưng hài lòng về việc chuẩn bị tốt cho năm mới.

Đối với nam giới: Giao tế êm ả, được người quan tâm. Chi tiêu nhiều cho việc mua sắm hay sửa chữa, sự nghiệp hướng lên và sức khỏe tốt hơn trước nên tạo tinh thần phấn khởi đón một năm mới ít xung khắc như năm cũ.

Đối với nữ giới: Bớt áp lực tinh thần, nguồn vui gia đình và liên hệ bên ngoài tốt đẹp. Có tin tốt về một thương lượng với ngân hàng, giúp cho có cơ hội vạch kế hoạch dầu tư tân niên. Một tuần có nhiều cơ hội giải trí và thư giãn.

Đối với các vị cao niên: Có sao tốt chiếu mệnh nên được hưởng môt tuần an bình, thích thú. Để đảm bảo nguồn vui nên tránh việc kiện tụng hay tranh chấp, mà nên dĩ hòa vi quý.

Tuổi Mão

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Mão gặp những ngày nhiều xáo trộn và bận rộn nhưng thành công trong việc giao tế và hoạt động hội đoàn.

Đối với nam giới: Công việc trước đây bế tắc đã bắt đầu có kết quả tốt dù chậm. Tiền bạc vượng hơn, nguồn chi giảm nhiều và được nhiều người tin yêu và cảm thông. Nhìn chung, có một tuần có cơ hội đón tân niên một cách phấn khởi.

Đối với nữ giới: Áp lực công việc giảm. Làm được một việc từ thiện hay có ích cho cộng đồng. Nên “thắt lưng buộc bụng” hơn nữa để tiết kiệm tiền bạc đầu tư trong năm tới. Nhiều cuộc vui cuối tuần nhưng đừng quên luôn luôn chừng mực.

Đối với các vị cao niên: Tài năng có dịp thi thố. Tình cảm tươi thắm và chinh phục được nhiều người và trong vòng tay thân ái của bè bạn và thân thích.

Tuổi Thìn

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Thìn chưa ổn định về hai mặt sự nghiệp và tiền bạc nhưng tình cảm có sắc thái lạc quan.

Đối với nam giới: Sáng kiến tổ chức tất niên được nhiều người tán thưởng nên thực hiện. Nhờ thế vừa tiết kiệm được tài chính vừa tăng nguồn vui chung và sự đoàn kết. Nên thận trọng trong sinh hoạt để tránh rủi ro.

Đối với nữ giới: Một tuần nhiều nguồn vui về tình cảm với đối tượng, với con cái, hội đoàn hay với ban bè nhưng lại hao thoát về tiền bạc. Tinh thần nhờ thế tăng lạc quan và tin tưởng. Đừng quên tiết kiệm để đầu tư.

Đối với các vị cao niên: Kiện khang cần chú ý đừng quá ham vui hay chủ quan mà quên “sức khỏe là vàng.”

Tuổi Tỵ

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Tỵ chuyển sang vượng hơn về tiền bạc nhưng đề phòng lao tâm, lao lực trong việc làm và giao tế.

Đối với nam giới: Có áp lực về công việc về lễ nghi, cần chú ý hơn tới kiện khang. Tài chính ổn định dần nhưng hạn chế đam mê nhất là trò may rủi vì có thể hao tài. Nên khoan dung và nhường nhịn để tạo nguồn vui tất niên trọn vẹn

Đối với nữ giới: Thay đổi trong kế hoạch đột ngột không có lợi mà chỉ nên cải thiện cho hợp với hoàn cảnh. Chớ quyết định vội vàng vì được trước mắt nhưng mất sau lưng. Cần chừng mực tiêu pha và cảm xúc để tăng nguồn vui cho bản thân.

Đối với các vị cao niên: Có tin vui về giấy tờ hay đoàn tụ, gia đình có thể thêm người hoặc được thăm viếng, nhận tặng vật. Phòng ngừa cảm cúm khi trời trở lạnh.

Tuổi Ngọ

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Ngọ có nhiều áp lực về tiền bạc và sự nghiệp vì vừa lo củng cố vừa lo kế hoạch canh tân.

Đối với nam giới: Nhiều việc bận rộn cuối năm nên tinh thần chịu áp lực. Có tin vui về tài chính: được trả nợ hay được thưởng nhưng cũng có ưu tư kết toán cuối năm và cho kế họach đầu tư năm Đinh Dậu. Được người quan tâm và chia sẻ việc làm và tâm sự.

Đối với nữ giới: Việc làm êm xuôi nhưng phải bỏ nhiều công sức và tâm tư hơn. Có nguồn vui trong gia đình, về sức khỏe, thân thích và từ chòm xóm, bạn bè trong các buổi hội họp, tiệc tùng. Đề phòng rắc rối vì ho cảm hay đau nhức.

Đối với các vị cao niên: Được ân cần thăm viếng hay nhận tặng vật hoặc được mời tham dự hoạt động hội đoàn. Sinh hoạt nên chừng mực.

Tuổi Mùi

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Mùi có sáng kiến và có cơ may thực hiện dịch vụ quan trọng trong tương lai. Nhưng tiền bạc nguồn chính giảm vì công nợ và mua sắm.

Đối với nam giới: Có nguồn phụ thu nhưng có khoản cần thiết chi ra nên tài chính kém bình ổn. Coi chừng giao tế có vấn đề, nhiều kẻ bất mãn, nhiều mâu thuẫn nên nắm cơ hội cuối năm chung vui, hòa giải.

Đối với nữ giới: Đề phòng khẩu thiệt thị phi trong các cuộc họp mặt cuối năm. Đừng quên: “một câu nhịn là chín câu lành”. Phải quyết định một vấn đề khó khăn về tài chính nhưng có cố vấn giúp sức. An toàn trong sinh hoạt rất cần thiết.

Đối với các vị cao niên: Gạt bỏ mặc cảm cô đơn, hòa đồng với môi trường và thân thích đón dịp lễ lớn. Nhờ thế sẽ giảm tình trạng mệt mỏi vô cớ, và tăng thêm sinh lực.

Tuổi Thân

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Thân được hưởng thành quả tốt về sự nghiệp và tình cảm có chuyển hướng mới thuận lợi hơn nhưng tài chính hao thoát hơn.

Đối với nam giới: Gặp một tuần có sao tốt như Thiên quan, Ngũ phúc… nên trong khó khăn có thuận lợi, trong vất vả có thư nhàn. Có đề nghị thay đổi việc, đổi xe hay thay đổi chương trình giải trí nhưng nên đợi sang giêng thuận lợi hơn.

Đối với nữ giới: Có cơ hội đi xa hay thăm viếng nên tham dự. Được người quan tâm và thông cảm nhưng khoan quyết định quan trọng vì có thể làm giảm nguồn vui đang có vào dịp cuối năm.

Đối với các vị cao niên: Cần đề phòng khi di chuyển và có dịp hài hòa với môi trường và người xung quanh vì “hòa khí sinh tài”.

Tuổi Dậu

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Dậu di chuyển nhiều và hao thoát tiền bạc nhưng có cơ hội vạch tiến trình cho sự nghiệp vào năm tới.

Đối với nam giới: Tiền bạc chỉ tạm ổn định nhưng việc làm có hướng mới, tương quan nơi làm việc thân thiện hơn chuẩn bị cho năm Đinh Dậu nhiều thuận lợi. Một tuần có dịp hội họp, tiệc tùng, nhận quà cáp.

Đối với nữ giới: Áp lực việc làm và giao tế khiến thân tâm mệt mỏi, nhưng kết quả công việc và liên hệ thêm khả quan, giúp phấn chấn và có thể thư giãn và lạc quan trong ngày Tết. Có tin vui trong gia đình hay bè bạn.

Đối với các vị cao niên: Có món tiền bất ngờ, quà tặng, được tài trợ và giải quyết được một khó khăn về gia đình nên tinh thần thư thái.

Tuổi Tuất

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Tuất chuyển sang nhiều thuận lợi nhất là về sự nghiệp và tình cảm tuy tài chính khó như ý vì nhiều khoản chi tiêu cho tất niên và tân niên.

Đối với nam giới: Tiền bạc chưa vượng vì phải chi nhiều cho lễ nghi, giao tế. Còn việc làm hay việc học thì chưa tiến triển như ý. Có tin vui trong gia đình và cơ hội tiệc tùng, hội họp. Một kế hoạch mới được hình thành và triển vọng thực thi cao.

Đối với nữ giới: Được người quan tâm và thông cảm nên có thể khắc phục được áp lực về tài chính cuối năm. Có cơ hội làm mới hạnh phúc và giao tế. Nhận tin buồn từ xa.

Đối với các vị cao niên: Chỉnh trang nhà cửa và cải thiện sinh hoạt nên cảm thấy ưng ý hơn. Bảo trọng an khang.

Tuổi Hợi

Trong tuần thứ tư tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Hợi trở lại bình ổn về các mặt trừ mặt sức khỏe. Có cơ hội thư giãn và nghỉ ngơi nên tận hưởng.

Đối với nam giới: Tiền bạc bớt hao hụt so với tuần trước, có người rủ hùn hạp nhưng chưa thể quyết định vì năm hết, tết đến. Coi chừng hư hỏng máy móc, đồ đạc. Công việc thoát dần bế tắc vì có cơ may.

Đối với nữ giới: Có thay đổi trong công việc tuy chưa có hiệu quả nhưng tạm vừa ý. Giải quyết được một rắc rối về tài chính và mâu thuẫn trong giao tế nên có cơ hội đón Tết an vui. Phòng dị ứng nên ho suyễn.

Đối với các vị cao niên: Dự tính làm việc không thành nhưng có quà tặng và sự thăm viếng ân cần từ thân thích. Giữ gìn sức khỏe khi tiết trời thay đổi.