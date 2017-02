Tử Vi tuần 10-2-2017

Tuổi Tý

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu người tuổi Tý có phần bế tắc về sự nghiệp nhưng tài chính tạm ổn định, và có tin vui trong gia đình và trong giao tế bên ngoài.

Đối với nam giới: Có áp lực trong công việc vì nhiều việc dồn lại từ những ngày nghỉ trong các tuần trước và sau Tết nhưng có tin vui về tài chính vì nguồn thu tăng, trong khi ít chi ra. Tuy nhiên, tránh đam mê đỏ đen vì tài mới “tụ” nên dị “tán”. Được người quan tâm, thông cảm.

Đối với nữ giới: Tương lai còn dài, tiền chi ra sẽ thu về nhiều hơn, hiện giờ không gây áp lực. Không nên đam mê giải trí mà hy sinh sức khỏe và thời gian cần lo cho sự nghiệp. Đầu xuân có hạnh phúc đoàn tụ và cảm thông.

Đối với giới cao niên: Nguồn vui đoàn tụ và được săn sóc nhưng tài chính chưa như ý. Có cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn. Phòng ho suyễn.

Tuổi Sửu

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu, người tuổi Sửu cảm thấy bình ổn tạm thời về công ăn việc làm và sức khỏe nhưng nên hạn chế giải trí vì hao tài và gây mâu thuẫn với thân thích.

Đối với nam giới: Tiền bạc chưa có nguồn phụ nên không tiết kiệm được. Nên hạn chế việc đỏ đen và duy trì tình cảm gia đình êm đẹp. Có người đề nghị cộng tác thực hiện một kế hoạch cho cả năm nhưng chưa nên nhận. Có tin buồn từ xa.

Đối với nữ giới: Sống cho thực thảnh thơi trong dịp đầu năm mới để chuẩn bị tinh thần và sức lực thực hiện kế hoạch tân niên. Tuy có hao tài nhưng phần lớn là do những khoản chi cho tất niên và tân niên từ trước.

Đối với giới cao niên: Nên thận trọng trong việc ăn uống và nghỉ ngơi nhiều. Được thăm hỏi và mời mọc tham dự giải trí và hội họp. Di chuyển nên thận trọng.

Tuổi Dần

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu người tuổi Dần hy vọng có nhiều cơ hội thăng tiến về tài chính và mở rộng giao tế giúp tinh thần phấn chấn.

Đối với nam giới: Gặp gỡ bất ngờ tạo cơ hội may mắn về tình cảm và sự nghiệp Có của hoạnh tài nghĩa là tiền do may mắn nhưng nếu chơi trò đỏ đen nên biết ngừng đúng lúc. Đừng quên: Tham thì thâm và “hao tinh” ẩn trong mệnh cung…

Đối với nữ giới: Tình cảm và sức khỏe đều tươi thắm. Tuần đầu năm tiền bạc đủ xài nhưng có dấu hiệu hao thoát cuối tuần nên khắc chế. Tránh thị phi khẩu thiệt bên ngoài và hiểu lầm bên trong để giữ thân tâm an vui.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc nhưng có khoản chi tiêu bất ngờ. Không lo bệnh cũ nhưng cần theo dõi chứng trạng bất thường trên cơ thể.

Tuổi Mão

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu người tuổi Mão đầu tuần bất thuận lợi nhưng tình trạng giảm dần và cuối tuần mọi việc bình thường dần.

Đối với nam giới: Sự nghiệp kém thoải mái gây bận rộn và phải cố gắng. Hai nguồn tài chính, chính và phụ đều chưa như ý nhưng cuối tuần có tin vui vì ký được hợp đồng hoặc nhận được sự tài trợ. Có khả năng soạn thảo kế hoạch tân niên với sự hợp tác của một người khác phái.

Đối với nữ giới: Đề phòng rủi ro trong nhà trong cửa, cho bản thân và cho thân thích. Gặp gỡ giao duyên hay vì công việc có lợi trong tuần hoặc mua hay bán được món đồ như dự tính.

Đối với giới cao niên: Ẩm thực nên điều hòa và phòng cảm cúm. Gia đình đầm ấm và nhiều cơ hội chung vui.

Tuổi Thìn

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu người tuổi Thìn có dao động về việc làm, tiền bạc tạm ổn nhưng coi chừng an khang gây chút áp lực.

Đối với nam giới: Có tin phấn khởi về công việc làm nhưng cải thiện mới là bước đầu. Phải chi nhiều khoản nên cán cân chi thu khó thăng bằng nhưng không gây áp lực. Chưa có món tiền như mong đợi, cần hạn chế đam mê đỏ đen hay giải trí quá mức. Di chuyển nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Giữ an khang phải là ưu tiên đầu, đặc biệt khi đi xa như du lịch hay thăm viếng. Đề phòng mất mát đồ đạc hay hư hao đồ đạc, máy móc. Nhưng nguồn vui đầu năm trọn vẹn. Có tin phấn khởi về giấy tờ và thân thích.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc bất ngờ. Không nên bận tâm quá đáng những chuyện chưa xảy ra. Phòng cảm cúm.

Tuổi Tỵ

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu dù gặp tháng xấu người tuổi Tỵ hy vọng gặp hanh thông tiền bạc, nhưng việc làm chưa có hướng mới vì chưa có cơ may.

Đối với nam giới: Nguồn tiền chính tốt nhưng nguồn phụ thu vừa đủ không nên đỏ đen. Việc làm giảm áp lực và có thành quả vừa phải. Tương lai gần nên thực thi kế hoạch tâm đắc cho năm mới.

Đối với nữ giới: Nên nhẫn nhịn với người thân hòa đồng trong giao tế. Có tin vui về con cái hay đối tượng. Tiền bạc chi nhiều nhưng vẫn đủ. Đề phòng đau nhức và sinh hoạt nên thận trọng nhất là lúc ra ngoài.

Đối với giới cao niên: Sức khỏe tiến triển như ý khi dùng thuốc. Cần thư giãn và lạc quan vì có điều kiện sinh hoạt giúp phấn chấn và tin yêu.

Tuổi Ngọ

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu người tuổi Ngọ tạm hanh thông về tài chính, và sức khỏe nhưng sự nghiệp có áp lực vì công việc tăng và đáo hạn giải quyết.

Đối với nam giới: Tuy tài chính vượng nhưng cần hạn chế chi phí giải trí và mua sắm cũng như thú đỏ đen. Tình cảm có chút hiểu lầm, đầu năm nên kịp thời hòa hợp với mọi người nhất là thân thích. Di chuyển nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Có cơ hội được thông cảm và làm mới tình cảm trong nhà, tạo nguồn vui trong gia đình dù bên ngoài có áp lực. Cần thay đổi cách làm việc để bảo vệ sức khỏe và an toàn.

Đối với giới cao niên: Đề phòng cảm hàn. Nên giũ bỏ mặc cảm cô đơn và hòa đồng vì nhờ thế sức khỏe và tài chính mới tăng tiến vì “nhân hòa vạn sự hưng.”

Tuổi Mùi

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu gặp tháng trung bình người tuổi Mùi ở tình trạng bình thường về các mặt sự nghiệp và tình cảm nhưng tiền bạc dao động và dễ mắc họa khẩu thiệt phi.

Đối với nam giới: Nên hạn chế đam mê và tiết kiệm tiền bạc vì có dấu hiệu thiếu hụt. Đừng quá ham bạn bè, mà sinh hoạt cần điều độ đừng để quá vui làm giảm sức khỏe, tình thân và tiền bạc. Sinh hoạt cần thận trọng.

Đối với nữ giới: Tài chính còn hao thoát và có mối lo cho người thân. Nhưng được người thông cảm và chia sẻ vui buồn. Nên thư giãn và giảm bớt công việc để vui đoàn tụ hay vui với thân thích và cải thiện giao tế.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc và tin vui về giấy tờ hay con cháu. Đề phòng bệnh cảm cúm khi tiết trời thay đổi.

Tuổi Thân

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu dù gặp tháng xấu người tuổi Thân cảm thấy tài chính tạm ổn định, có hướng mới đầu tư nhưng sức khỏe và an toàn cần chú ý.

Đối với nam giới: Tài chính ổn định. Gia đạo yên vui. Đề phòng rủi ro trong sinh hoạt trong nhà và khi ra ngoài. Có tin vui về nghề nghiệp như có hướng thoát bế tắc hiện giờ nên kịp thời nắm cơ hội.

Đối với nữ giới: Tài chính tạm hanh thông, nhưng chưa nên vội mua sắm những đồ quý giá hay dấn thân vào các mục tiêu tài chính nhiều nguy cơ. Đề phòng rủi ro trong sinh hoạt khiến chân tay bị tỳ vết.

Đối với giới cao niên: Tiêu hóa kém ổn định, cần tiết chế ẩm thực. Có tin vui về một việc đóng góp cho từ thiện hay xã hội.

Tuổi Dậu

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu dù gặp tháng trung bình người tuổi Dậu có một tuần cảm thấy sinh lực tăng, nguồn vui dồi dào nhưng tiền bạc khó lòng tránh khỏi bội chi.

Đối với nam giới: Di chuyển nhiều và vui trong đoàn tụ, nhiều kỷ niệm đẹp và tham dự giải trí lý thú. Di chuyển nên thận trọng và nên có chừng mực về ngôn ngữ, tránh gây hiểu lầm và tranh cãi trong những lần hội họp.

Đối với nữ giới: Gia đạo có tin vui. Tài chính không khá nhưng nếu quản lý khéo sẽ tạm đủ. Hy vọng nhận tài trợ hay một món ngoại tài hoặc tặng phẩm. Coi chừng gây hiểu lầm trong giao tế.

Đối với giới cao niên: Một tuần bận rộn thăm viếng, hội họp. Di chuyển và vui chơi nên thận trọng. Có tài lộc và tin mừng về con cháu.

Tuổi Tuất

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu gặp tháng tốt người tuổi Tuất cảm thấy công việc giảm nhẹ áp lực tài chính cũng giảm chi và tinh thần hưng phấn.

Đối với nam giới: Sự nghiệp tuy chưa thông như ý nhưng tài chính ổn định dần. Được người khác phái quan tâm nhưng cái họa hồng nhan có thể đeo đẳng lâu dài nếu dính sâu. Có dịp đi xa nhưng nên thận trọng bảo vệ an khang.

Đối với nữ giới: Gặp quý nhân. Có tin vui về giấy tờ và đoàn tụ hoặc được người cảm thông hứa chia sẻ gánh nặng. Hao hụt về tài chính không nhiều nên có cơ hội tiết kiệm và có chút hiểu lầm trong giao tế cần giải tỏa đầu năm.

Đối với giới cao niên: Nhận tin mong đợi trong tuần. Thận trọng ẩm thực vì có rắc rối về tiêu hóa. Nên “quẳng gánh lo đi mà vui sống.”

Tuổi Hợi

Tuần thứ ba tháng Giêng năm Đinh Dậu dần gặp tháng tốt người tuổi Hợi cảm nhận sự nghiệp có hướng mới, kế hoạch vạch ra có cơ may đầu năm tiến hành thuận lợi.

Đối với nam giới: Có tin vui về việc làm. Tinh thần phấn khởi, công việc tiến triển tạm khả quan. Nên tránh chuyện thị phi khẩu thiệt. Đề phòng hao thoát tiền bạc vì mua sắm và giải trí và phòng ngừa bệnh tiêu hóa.

Đối với nữ giới: Có quà bất ngờ nhiều nguồn vui nhân tiết thượng nguyên. Việc làm bớt áp lực. Gặp lại người quen cũ. Gia đình hòa thuận mang lại niềm tin yêu và phấn khởi.

Đối với giới cao niên: Coi chừng an khang như ưu tiên đầu. Đừng quên: gia hòa vạn sự hưng. Chắc chắn tài chính mong đợi sẽ đến trong tương lai gần.