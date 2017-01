Tử Vi Tuần 06-01-2017

Tuổi Tý



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Tý có một chút bế tắc về sự nghiệp và tài chính đầu năm dương lịch kém ổn định nhưng có tin vui trong gia đình và từ bạn bè.

Đối với nam giới: Có áp lực trong công việc làm vì chuẩn bị cho tết nguyên đán nhưng có tin vui về tài chính dù phải chi nhiều hơn thường lệ. Tránh những đầu tư nóng vội và đam mê đỏ đen.

Đối với nữ giới: Tương lai còn dài, tiền chi ra sẽ thu về nhiều hơn nhưng hiện giờ khó kiềm chế khoản mua sắm cho lễ nghi. Không nên đam mê kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. Cuối năm âm lịch công việc bề bộn nên vất vả. Phòng đau nhức.

Đối với giới cao niên: Có cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn. Nguồn Tài chính có hao thoát nhưng có hạnh phúc đoàn tụ và cảm thông. Bảo trọng an khang.

Tuổi Sửu



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Sửu bình ổn tạm thời về sự nghiệp, sức khỏe nhưng nên hạn chế giải trí vì vừa hao tài vừa gây ra mâu thuẫn với người thân.

Đối với nam giới: Tiền bạc tuy có nguồn phụ nhưng không tiết kiệm được vì chi phí cho giải trí và mua sắm. Nên hạn chế việc đỏ đen, kể cả việc bày vẽ tốn kém cho lễ nghi. Có cơ hội duy trì tình cảm gia đình êm đẹp. Di chuyển nên cẩn thận.

Đối với nữ giới: Sống cho thực thảnh thơi trong dịp đón năm mới. Tuy có hao tài nhưng khoản chi ra đều chính đáng và không gây áp lực lên thân tâm. Phòng rủi ro và bệnh khi tiết trời trở lạnh và trong sinh hoạt hằng ngày.

Đối với giới cao niên: Nên thận trọng trong việc ăn uống và nghỉ ngơi nhiều. Được thăm viếng và có dịp tiệc tùng, hội họp.

Tuổi Dần



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Dần có nhiều cơ hội hoàn thành công việc như dự tính nhưng chưa hy vọng tiền bạc như ý trong tháng cuối năm âm lịch.

Đối với nam giới: Gặp gỡ hội đoàn tạo cơ hội may mắn về tình cảm và giao tế. Hy vọng được tài trợ nên nguồn thu tăng nhưng nhu cầu mua sắm cao nên tài chính khó ổn định. Chưa có ngoại tài, chớ tham dấn thân vào các đầu tư nhiều may rủi hay trò đen đỏ.

Đối với nữ giới: Tài chính ra sức giữ được ổn định là quý vì có nhu cầu chi ra nhiều cho các tiết mục đón mừng năm mới. Tình cảm có áp lực do bận rộn vì giao tế và lễ nghi. Dễ có nạn “thị phi khẩu thiệt” nên phòng ngôn ngữ vô ý trong các cuộc vui. Coi chừng ho cảm!

Đối với giới cao niên: Có tài lộc nhưng có khoản chi tiêu bất ngờ. Có quý nhân giúp đỡ trong việc chỉnh trang nhà cửa hay tạo cơ hội vui chơi. Nên nhớ: sức khỏe là vàng.

Tuổi Mão



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Mão cảm thấy có nhiều thuận lợi trong việc vạch kế hoạch kết thúc năm cũ và mở ra năm mới.

Đối với nam giới: Sự nghiệp có nhiều cơ may, vừa duy trì được kế hoạch cũ vừa có thời gian mở rộng giao tế. Tình cảm vui vẻ nhưng hai nguồn tài chính, chính và phụ đều chưa như ý vì chi nhiều trong khi nguồn thu giảm rõ. Có tin vui từ xa hay lời mời dự hội họp, tiệc tùng thân mật.

Đối với nữ giới: Đề phòng rủi ro trong nhà trong cửa, nhất là đối với con cái hay bậc cao niên. Nợ nần khó đòi, nhưng ân huệ được bồi đắp, nhận tặng vật, săn sóc đầy đủ nên tinh thần nhẹ nhàng, thể xác khoan khoái.

Đối với giới cao niên: Phòng ẩm thực kém điều hòa nên tiêu hóa không tốt. Gia đình đầm ấm bên trong và nhiều cơ hội vui vẻ bên ngoài. Di chuyển phải coi chừng té ngã.

Tuổi Thìn



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Thìn có nhiều dao động về việc làm, tiền bạc khó ổn nhưng không gây áp lực. Nhờ người giúp mua được món đồ như ý, hoặc trang hoàng nhà cửa gọn gàng.

Đối với nam giới: Có tin thay đổi về công việc làm khiến bận rộn. Phải chi nhiều khoản kể cả trang trải nợ nần và cho nhu cầu tất niên. Hy vọng món tiền tài trợ đến đúng lúc. Sinh hoạt nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Vội vàng, bận rộn nhưng vẫn phải chừng mực hành động, tránh rủi ro và bảo vệ sức khỏe. Đề phòng mất mát, hư hỏng đồ đạc hay tiền bạc. Có tin phấn khởi về con cái…, giấy tờ hay một thương lượng về công việc.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc hay quà tặng. Không nên lo nghĩ về những chuyện ngoài tầm tay mà nên yên tâm chuẩn bị tết nhất. Chú ý phòng vệ khi tiết trời thay đổi.

Tuổi Tỵ

Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân dù trong tháng tốt nhưng người tuổi Tỵ chưa hài lòng vì tiền bạc không như ý, tuy việc làm có hướng mới có thể có thành quả trong năm tới.

Đối với nam giới: Nguồn tiền chính bình thường nhưng nguồn chi tăng cao nào là thanh toán nợ nần, nào là sắm sửa và chỉnh trang. Tiền bạc gây áp lực không nên đỏ đen và tốn phí giải trí. Việc làm được trù liệu thận trọng nên có thành quả cao và hy vọng phát triển trong tương lai gần.

Đối với nữ giới: Nên nhẫn nhịn và giao hòa, vì “nhân hòa vạn sự hưng.” Có tin vui về con cái. Tiền bạc chi nhiều nhưng vẫn không gây áp lực nhiều. Đề phòng đau nhức và di chuyển nên thận trọng.

Đối với giới cao niên: Không nên lo lắng quá cho sức khỏe. Cần thư giãn để đón năm mới. Đề phòng khi thời tiết thay đổi và sinh hoạt hằng ngày.

Tuổi Ngọ



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Ngọ tạm hanh thông về tài chính và sức khỏe nhưng công việc dồn dập, thời gian ít nên lao âm, lao lực nhiều.

Đối với nam giới: Tuy tài chính vượng nhưng tiêu nhiền cho nhu cầu hiện tại và tương lai. Cần hạn chế đỏ đen và đầu tư khoản bấp bênh. Tình cảm có chút hiểu lầm, cuối năm nên kịp thời hòa hợp với mọi người. Nhận quà cáp hay tặng vật.

Đối với nữ giới: Nên làm mới tình cảm trong nhà, tạo nguồn vui trong gia đình vì có nhiều cơ hội hội họp chung vui. Cần thay đổi cách làm việc để bảo vệ sức khỏe đón một tân niên lạc quan. Tìm cách tiết kiệm cho đầu tư năm mới.

Đối với giới cao niên: Nên giải tỏa mặc cảm cô đơn vì cần vui vẻ, hòa đồng với mọi người thì sức khỏe và niềm tin mới tăng tiến.

Tuổi Mùi



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Mùi ở tình trạng khó khăn về mặt sự nghiệp và tình cảm nhưng tiền bạc nhờ nguồn phụ nên không gây áp lực

Đối với nam giới: Công việc gặp khó khăn vì ít thời gian hoàn thành. Nên sinh hoạt điều độ đừng để quá vui làm giảm sức khỏe. Nên hạn chế đam mê và tiết kiệm tiền bạc dù được tài trợ hay có ngoại tài như đòi được nợ, bán được hàng hóa.

Đối với nữ giới: Tài chính hao thoát và có mối lo cho người thân và sắm sửa chỉnh trang. Nên thư giãn và giảm bớt công việc để vui đoàn tụ hay giao hòa với bạn bè. Nhận tặng vật và được thăm hỏi.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc và tin vui về giấy tờ và cưới xin. Đề phòng cảm cúm hay ho suyễn.

Tuổi Thân



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi thân gặp tháng xấu nên tài chính khó ổn định, kết toán cuối năm tạo nhiểu vần đề và chưa tìm được hướng mới cho công việc. Sức khỏe cần chú ý theo dõi và bồi bổ thân thể.

Đối với nam giới: Tài chính có áp lực do nợ khó đòi, hàng tồn đọng và nhu cầu mua sắm tăng cao… Gia đạo khó yên vui khi phải lo nhiều cho sắm sửa và tết nhất. Đề phòng rủi ro nhỏ xảy ra cho trẻ em khi giải trí. Chưa có tin vui về nghề nghiệp.

Đối với nữ giới: Tài chính tạm hanh thông, nhưng chưa nên vội mua sắm những đồ quý giá hay giải trí quá mức. Đề phòng rủi ro trong sinh hoạt, khi vui chơi hay lúc ra ngoài thăm viếng hay du lịch. Phòng đau nhức.

Đối với giới cao niên: Tiêu hóa kém ổn định, cần tiết chế ẩm thực. Có tin vui về một cuộc gặp gỡ bạn bè hay thân quyến. Phòng cảm cúm bằng cách chích ngừa.

Tuổi Dậu



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Dậu có một tuần nhiều sinh lực kể cả tinh thần lẫn vật chất, nguồn vui dồi dào nhưng tiền bạc hao thoát do các khoản cần thiết và cho tiệc tùng, quà tặng.

Đối với nam giới: Di chuyển nhiều và vui trong đoàn tụ, nhiều kỷ niệm đẹp, tình thân thắt chặt. Ra ngoài nên thận trọng và nên chừng mực về ngôn ngữ, tránh hiểu lầm và tranh cãi. Tài chính tuy chi nhiều nhưng không gây áp lực vì có nguồn phụ thu.

Đối với nữ giới: Gia đạo có tin vui. Tài chính không như ý nhưng nếu quản lý khéo sẽ hoàn thành nhiệm vụ tân trang nhà cửa và mua sắm đón Tết. Được thăm hỏi và nhận tặng vật. Có cơ hội du ngoạn hay du lịch.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc, quà cáp và tin mừng về con cháu. Di chuyển và vui chơi nên thận trọng. Phòng bệnh thời khí.

Tuổi Tuất



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Tuất cảm thấy công việc chưa giảm nhẹ áp lực, khó dự toán việc sắp làm có kết quả hay không. Tài chính lại diễn ra chi nhiều thu ít nên khó lòng yên tâm.

Đối với nam giới: Sự nghiệp có chút vướng mắc, việc nhiều, người chia sẻ ít và tình cảm phức tạp khiến thân tâm bất an. Có tin mừng từ xa và lời mời thăm viếng để đổi gió và thư giãn nên nhận. Tiền bạc đủ dùng cho việc chi tiêu sắm sửa nên không cần vay mượn.

Đối với nữ giới: Gặp quý nhân thông cảm và chia sẻ nhiều rắc rối cuối năm. Có tin vui về giấy tờ và đoàn tụ. Hao hụt về tài chính và có chút hiểu lầm cần giải tỏa trước khi năm cũ kết thúc. Hy vọng nguồn tài trợ tới đúng lúc.

Đối với giới cao niên: Gia đạo có tin vui. Thận trọng ẩm thực và phòng ho suyễn khi thời tiết thay đổi.

Tuổi Hợi



Tuần thứ hai tháng Chạp năm Bính Thân người tuổi Hợi gặp tháng trung bình nên cảm thấy có thể toan tính hướng mới về công việc. Hy vọng có cơ may cuối năm nhưng tài chính gây chút áp lực vì nhu cầu sắm sửa cao.

Đối với nam giới: Nên tránh chuyện thị phi khẩu thiệt. Khó đề phòng hao thoát tiền bạc vì lễ tiết cận kề, phải lo nhiều khoản từ thanh toán nợ nần tới mua sắm. Có tin vui về việc làm và cơ hội giao lưu dồi dào và bổ ích.

Đối với nữ giới: Tài chính bấp bênh. Có quà cáp, tặng vật, được săn sóc, thăm viếng nên bận rộn. Nhiều nguồn vui giúp thân tâm thoải mái. Việc làm bớt áp lực nhưng kết quả giảm. Gặp lại người quen cũ.

Đối với giới cao niên: Có tin vui về sức khỏe, về bè bạn và thân thích nhưng coi chừng trong sinh hoạt tránh quá mức, nhất là khi ra ngoài lúc trời giá lạnh.