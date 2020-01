Người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có vài biến chuyển đặc biệt: di chuyển nhiều, việc làm không như ý, chi tiêu bình thường dần…

Đối với nam giới: Tiền bạc bớt hao thoát nên tự tay quản lý và có kế hoạch tiết kiệm hơn nữa vì có cơ hội đầu tư trong tương lai gần. Khoan mua sắm quá mức và tránh vay mượn. Phải tăng sức lực và thời gian việc làm mới có thành quả. Cần củng cố liên hệ gia đình. Di chuyển nhiều và phòng tủi ro khi ra ngoài.

Đối với nữ giới: Dịch mã động, có cơ hội đi xa hay chuyển đổi, mua bán vật quan trọng nhưng kết quả không như ý. Nhiều mâu thuẫn về tình cảm cần hóa giải để chuyên tâm giải tỏa áp lực về sự nghiệp và sinh hoạt. Nguồn tiền chính tạm ổn định, nguồn phụ chưa sáng. Phòng ho suyễn.

Đối với giới cao niên: Có tin vui về đoàn tụ và thăm viếng, hay du lịch nhưng coi chừng rủi ro khi di chuyển.

Người tuổi Sửu trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có biến chuyển thuận lợi nhờ giảm áp lực về sự nghiệp và tài chính.

Đối với nam giới: Tài chính ổn định, đầu tuần có ngoại tài nhờ thành công trong một giao dịch tài chính nhưng vì mệnh cung có hao tinh nên cuối tuần chưa hy vọng kiếm tiền nhờ may mắn. Công việc có nhiều diễn biến nhất là việc khó hơn hoặc có mâu thuẫn nơi làm việc, nhưng tuy tăng thêm lao tâm, lao lực mà có thành tựu. Về tình cảm có xáo trộn trong giao tế, cần chừng mực trong cư xử..

Đối với nữ giới: Phòng khẩu thiệt thị phi. Có dấu hiệu tranh cãi hay bất hòa trong giao tế tạo áp lực lên tinh thần, nên ôn hòa và nhẫn nhịn giải tỏa. Tài chính tạm vượng và có món quà bất ngờ hay nguồn phụ gia tăng nhưng chi phí chưa giảm. Đầu năm cần chính sách tiết kiệm để ổn định nguồn tài chính dùng cho kế hoạch cả năm.

Đối với giới cao niên: Có tin vui về giấy tờ hay nhà cửa. Cần điều độ trong sinh hoạt và ẩm thực. Phòng cảm cúm.

Người tuổi Dần trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình về sự nghiệp chỉ tạm ổn định, còn tài chính khó kìm hãm hao thoát và sức khỏe có nhiều áp lực.

Đối với nam giới: Công việc kém trôi chảy, nơi làm việc hay học hành tăng khó khăn, cần cố gắng mới hoàn thành. Tiền bạc kể hai nguồn chính và phụ đều chưa ổn định như dư trù, nguồn tài trợ và ngoại thu vắng bóng, cần kiên tâm “tùy cơ ứng biến.” Được thông cảm và săn sóc giúp giữ vững lạc quan.

Đối với nữ giới: Đề phòng bệnh truyền nhiễm và giữ an toàn khi làm việc và lúc ra ngoài. Việc làm có kết quả tốt nhờ có cơ may và nhờ khéo xoay xở và tháo vát. Tiền bạc chỉ tạm ổn định nếu tiếp tục thu vén. Có thể mua sắm hạn chế trong tuần nhưng tránh xa trò chơi may rủi.

Đối với giới cao niên: Phòng ho suyễn. Có tin vui trong gia đình vì thêm người hay người thân thành công. Di chuyển nên thận trọng.

Người tuổi Mão trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình về sự nghiệp có chuyển có hướng mới khả quan nhưng tình cảm sóng gió, dễ gây mâu thuẫn trong giao tế.

Đối với nam giới: Việc làm bình thường, có đề nghị hợp tác nên nhận. Tiền bạc tạm ổn định. Bớt khoản chi tiêu bất ngờ và tăng khoản nhập ngoại ngạch. Tuy nhiên, chi tiêu còn là vấn đề cần thận trọng vì tương lai, hoàn cảnh bên ngoài bấp bênh, cần duy trì tài chính ổn định cho việc đầu tư. Mâu thuẫn trong gia đình hoặc giao tế xã hội tăng thêm, cần thiện chí giải tỏa. Có rắc rối về sức khỏe nên sớm theo dõi.

Đối với nữ giới: Việc làm có cạnh tranh đòi hỏi cố gắng mới thăng tiến. Tài chính ổn định nhưng chưa có của hoạnh tài nên tránh đỏ đen hoặc vay mượn hay cho vay, cho mượn. Dịch mã động, di chuyển có lợi nhưng tránh mâu thuẫn trong giao tế, kể cả với thân thích, đối tượng và nên xa nơi sông biển. Phòng hỏa hoạn hoăc té ngã,

Đối với giới cao niên: Nên khoan dung và nhường nhịn thân thích. Tài chính ổn định. Phòng đau nhức răng lợi hay tay chân.

Người tuổi Thìn trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình khó tránh áp lực về tài chính và sức khỏe. Việc làm bình thường nhưng vất vả gia tăng.

Đối với nam giới: Nhiều chi tiêu bất ngờ và áp lực nợ nần nên khó dành dụm. Chớ ham dấn thân vào đỏ đen vì hao tinh chiếu mệnh. Áp lực công việc chưa giảm, óc sáng tạo phát huy cao nhưng có nhiều thay đổi trong dự định khiến phải cố gắng thích nghi. Sinh hoạt nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Coi chừng chứng mất ngủ hoặc ho suyễn. Tiền bạc có dấu hiệu hao thoát kể cả hai nguồn chính và phụ nên giảm chi tiêu và tránh nợ nần. Có tin vui về gia đình như thân nhân thành công. Dù hiện tại còn khó khăn trong công việc nhưng hy vọng trong tương lai gần có quý nhân giúp đỡ hay cơ may xuất hiện.

Đối với giới cao niên: Chi tiêu nhiều trong tuần nhưng hy vọng nhận tặng vật hay một nguồn tài trợ. Có nguồn vui tinh thần, óc sáng tạo phát huy cao và tạo thành quả tốt.

Người tuổi Ngọ trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý trên vận trình áp lực công việc tăng, tiền bạc tạm ổn nhưng tình cảm nhiều mâu thuẫn.

Đối với nam giới: Tinh thần kém an vui vì giao tế rắc rối nhất là với đối tương hay thân thích. Sức khỏe cũng không như ý vì mệt mỏi và kém ăn. Sự nghiệp có áp lực, chưa nên mở rộng khách hàng hay giao tế. Cần có kế hoạch tiết kiệm vì tiền bạc chưa hoàn toàn ổn định, lại có món chi bất ngờ trong tuần. Nhận tin buồn từ xa.

Đối với nữ giới: Tiền bạc tạm ổn định nhưng có dấu hiệu hao thoát vì nợ nần, sửa chữa, thuốc men… Tạm thời không nên mua sắm món lớn hoặc đỏ đen. Tặng vật chưa tới, tin vui vắng bóng. Mâu thuẫn khó giải quyết như ý và kết quả khám sức khỏe gây băn khoăn.

Đối với giới cao niên: Trong tuần có cơ hội đoàn tụ gia đình và thăm viếng thân thích. Nên có kế hoạch nghỉ ngơi hay thư giãn vì có dấu hiệu mệt mỏi. Đừng quên “sức khỏe là vàng.”

Người tuổi Mùi trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có nhiều biến chuyển khả quan vì có nhiều cơ hội làm ăn hay tiếp xúc mới, với đề nghị cộng tác mới.

Đối với nam giới: Việc làm hay việc học có kết quả nhờ óc sáng tạo phát huy cao. Có khả năng du lịch, thăm viếng hay thêm việc, đổi xe, hoặc thay đổi kế hoạch… Có chuyển biến tốt nhờ gặp cơ hội hay có quý nhân giúp đỡ. Ra ngoài và khi di chuyển nên thận trọng. Tránh tranh cãi cuối tuần nhất là trong các tiệc vui.

Đối với nữ giới: Có người quan tâm hay đề nghị hợp tác chung vốn có lợi. Gia đình có tin vui từ thân thích hay đối tượng. Nên phòng khẩu thiệt thị phi. Tiền bạc đầu tuần có hao thoát nhưng cuối tuần tạm ổn định. Gia đình hy vọng có tin mừng thêm người hay thêm thành quả. Di chuyển nên thận trọng và phòng cảm cúm.

Đối với giới cao niên: Có thể đi xa, thăm viếng, du lịch… và gặp nhiều thích thú bất ngờ. Nhiều cơ hội giao tế xã hội. Phòng đau nhức hay ho suyễn.

Người tuổi Thân trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có nhiều biến chuyển gây áp lực về sự nghiệp. Có tin không vui trong nhà hay trong họ hàng.

Đối với nam giới: Tinh thần căng thẳng vì tiền bạc hao thoát và gia đình có mâu thuẫn hoặc có tin buồn. Sự nghiệp kém bình thường vì việc ít gây lo nghĩ hoặc việc nhiều gây mệt mỏi. Tài chính khó ổn định, tạm thời nên xa lánh trò may rủi vì có cơ nguy gây hao tốn thêm.

Đối với nữ giới: Việc làm tiến triển kém khả quan vì vắng cơ may và không có quý nhân giúp đỡ. Buồn bực trong lòng vì mâu thuẫn trong gia đình hoặc bị bạn bè hiểu lầm. Tiền bạc tạm ổn nhưng chưa thể mua sắm món lớn hay giải trí quá mức. Thận trọng khi di chuyển vào lúc thời tiết khắc nghiệt. Phòng cảm cúm, có thể phải đi làm răng hoặc trị đau nhức.

Đối với giới cao niên: Phòng rủi ro do hỏa hoạn hay té ngã. Có lo nghĩ về nhà cửa, hoặc sức khỏe hay bất hòa với người thân.

Người tuổi Dậu trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có nhiều thuận lợi hơn về sự nghiệp, nhưng tiền bạc chỉ tạm ổn định.

Đối với nam giới: Coi chừng tình cảm có xáo trộn vì hiểu lầm trong nhà hay mâu thuẫn bên ngoài với bạn bè. Áp lực và khó khăn trong công việc chỉ giảm phần nào vì chưa có người giúp đỡ hay cơ may tới tay. Tiền bạc còn hao thoát, khoản chi tăng mà nguồn phụ chưa khá, nên chưa thể chơi trò may rủi hay mua sắm khoản lớn hoặc giải trí quá mức.

Đối với nữ giới: Sự nghiệp kém khả quan vì áp lực việc làm chưa giảm, thu nhập lại giảm. Tình cảm gia đình xáo trộn. Bên ngoài có người quan tâm nhưng chỉ gây thêm bối rồi hơn là tích cực giúp đỡ. Có khoản chi ngoài dự trù do nợ nần, thuốc men, sửa chữa… trong khi nguồn thu kém ổn định.

Đối với giới cao niên: Cần theo dõi sức khỏe và phòng té ngã. Có cơ hội thư giãn thân tâm phòng nhức đầu và mất ngủ.

Người tuổi Tuất trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có nhiều biến chuyển thuận lợi: việc làm đã giảm áp lực và tiền bạc tạm ổn định. Tuy nhiên đừng quên giữ gìn sức khỏe.

Đối với nam giới: Nguồn tiền chính không thay đổi nhưng dự án tài chính mới chưa nên thi hành vì có Song hao chiếu mệnh. Phòng tranh cãi gây mâu thuẫn nội bộ kể cả với đối tượng, nên “một câu nhịn là chín câu lành.” Có thay đổi trong kế hoạch nhờ yếu tố mới thuận lợi hoặc có người giúp đỡ thực hiện. Di chuyển nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Phòng té ngã hay rủi ro khi làm việc. Tránh tranh chấp và to tiếng trong việc hợp tác, chia sẻ quyền lợi và phát biểu ý kiến khi hội họp. Coi chừng chứng dị ứng và nhức đầu. Được người quan tâm và an ủi. Có tin vui về tài chính, nhận quà cáp, lời thăm hỏi hay được thăm viếng.

Đối với giới cao niên: Có dịp di chuyển, du ngoạn, thăm viếng, đổi văn phòng hay đổi nơi cư ngụ… Đề phòng ho hay cảm cúm.

Người tuổi Hợi trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có nhiều điểm không như ý: Tài chính kém khả quan, sức khỏe có chút rắc rối, công việc có thử thách hoặc bị cạnh tranh ráo riết.

Đối với nam giới: Tài chính khó ổn định vì buôn bán bất lợi, việc ít thu nhập giảm, chưa có nguồn tiền tài trợ như dự trù. Việc làm có đổi thay, áp lực tăng và tốn nhiều công lao mới có kết quả bình thường. Sức khỏe kém ổn định, dễ rủi ro nên sinh hoạt cần thận trọng. Gia đạo hài hòa. Có tin vui đoàn tụ hay thêm người,

Đối với nữ giới: Tiền bạc kém vượng vì phải chi ngoài kế hoạch cho sửa chữa, cho thân thích.. nên cần tiết kiệm. Tình cảm phát triển phức tạp, còn độc thân có số đào hoa và được người quan tâm nhưng gây mối bận tâm. Có gia đình có tin vui về thân nhân hay có người khác phái giúp đỡ.

Đối với giới cao niên: Nên tìm cơ hội thư giãn. Có thể đi xa nghỉ ngơi. Phòng bệnh đường bài tiết và áp huyết dao động.