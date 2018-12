Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất người tuổi Tý cảm thấy thuận lợi hơn về sự nghiệp và tài chính giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, thân tâm vẫn chưa thoải mái vì nhiều vấn đề chưa giải quyết vào cuối năm.

Đối với nam giới: Tiền bạc chưa ổn định, việc làm tuy bớt áp lực nhưng thu nhập giảm, gây kém thoải mái. Nên gác bỏ bớt ưu tư do hoàn cảnh tạm thời tạo ra. Nên bình tĩnh và gỡ rối khó khăn cuối năm và giữ vững nguồn lạc quan cần thiết. Có cơ hội du lịch hay du ngoạn. Nhưng vẫn lấy tiết kiệm làm đầu, tránh đỏ đen hay dấn thân vào việc kiếm tiền nhờ may mắn.

Đối với nữ giới: Cần thư giãn vì tinh thần có nhiều bất an: Lo cho mình và cho thân thích. Cần coi áp lực hoàn cảnh chỉ là tạm thời, nhờ việc làm giữ mức bình thường. Nguồn tiền chính hao hụt, chưa hy vọng ngoại tài, lại có nhiều khoản chi tiêu cho lễ nghi, bảo trì… Được người quan tâm nhưng phải lấy cố gắng bản thân làm chính.

Đối với giới cao niên: Nhiều cơ hội góp mặt với cộng đồng và nhiều dịp tiệc tùng vui vẻ. Giữ an toàn trong sinh hoạt nhất là lúc ra ngoài.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Sửu cảm nhận giảm trở ngại về tài chính và công việc. Tuy bận rộn nhưng nguồn vui giúp tinh thần phấn chấn.

Đối với nam giới: Tài chính tuy chưa ổn nhưng nguồn thu đã tăng dù khoản chi chưa giảm. Vẫn tránh mua sắm quá mức cho nhu cầu và cho giao tế hoặc giải trí. Cần có kế hoạch điều hòa chi tiêu. Có cơ hội mở rộng giao tế và tìm việc hay đổi việc thích hợp. Có mối bận tâm tới thân thích hoặc bạn bè.

Đối với nữ giới: Cần kiên nhẫn đối phó với khó khăn giáo dục con cái hay thân thích. Công việc tiến dần tới bình thường, cần nghỉ ngơi và điều độ. Tiền bạc có nhiều dấu hiệu hao thoát nhưng có nguồn hỗ trợ. Chưa có cơ hội cải thiện trên đường sự nghiệp nhưng hy vọng có cơ may cuối năm.

Đối với giới cao niên: Có tin vui từ xa. Tài chính ổn định giúp thực hiện kế hoạch nhỏ cuối năm

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Dần hy vọng về sự nghiệp và tài chính tương đối ít biến động dù phải gia tăng lao tâm, lao lực .

Đối với nam giới: Sự nghiệp có biến chuyển nhưng nhờ cố gắng giữ được mức tương đối thuận lợi. Có rắc rối về giao tế, bên trong cũng như bên ngoài. Chưa có quý nhân hay cơ may giúp đỡ về tài chính trong khi nhu cầu chi gia tăng, nên cần khoan chi tiêu quá mức. Coi chừng khẩu thiệt thị phi bằng cách cẩn thận ngôn ngữ, cảm xúc và tế nhị trong cư xử.

Đối với nữ giới: Tài chính nguồn chính bình thường dù khoản chi tăng. Tình cảm xáo trộn cần hòa giải. Có đề nghị về việc làm như đổi việc hay thay việc theo hướng mới nhưng chưa nên quyết định vì chưa đúng thời cơ, nên hoãn mọi kế hoạch phiêu lưu, chờ qua năm mới. Tình cảm có cơ hội chọn lựa hướng tiến thích hợp và đầy triển vọng nhưng nên chọn mặt gửi vàng.

Đối với giới cao niên: Được săn sóc và thăm hỏi. Sức khỏe có chút rắc rối về tiêu hóa hoặc ho cảm.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Mão cảm thấy tiền bạc và sự nghiệp có nhiều dao động khiến thân tâm vất vả nhưng chỉ gây áp lực tạm thời.

Đối với nam giới: Tiền bạc chưa ổn định và việc làm tiến triển kém khả quan nhưng một kế hoạch quan trọng có cơ hội hoàn thành vào cuối năm. Đề phòng mâu thuẫn nảy sinh trong giao tế trong các cuộc hội họp, chung vui… Có cơ hội hàn gắn một hiểu lầm với thân thích và tăng thêm nguồn vui về gia đình. Sinh hoạt nên thận trọng kể cả lúc du ngoạn, du lịch…

Đối với nữ giới: Công việc tạm ổn định nhưng hiện chưa có cơ may chọn lựa việc làm tốt hơn, hy vọng sẽ có cơ may thăng tiến vào cuối năm. Có chút thử thách tình cảm, nên nhẫn nhịn và ôn hòa giải quyết. Cần thận trọng giữ sức khỏe, có thể đau răng hay nhức khớp. Tài chính chưa vượng như ý. Nhận tặng vật và lời thăm hỏi ân cần.

Đối với giới cao niên: Có cơ hội sáng tạo hay nhận phần thưởng tinh thần, quà cáp. Hạnh phúc đoàn tụ gia đình và thân tâm an lạc.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Thìn về tài chính và sự nghiệp tuy diễn tiến không đồng bộ nhưng nhìn chung đã chuyển hướng khả quan.

Đối với nam giới: Tránh chuyện dẫn tới tranh cãi, mâu thuẫn nơi làm việc hay tranh tụng vì xích mích nhỏ. Coi chừng an toàn trong mọi sinh hoạt nhất là lúc di chuyển. Tài chính tạm ổn định, công việc có áp lực thay đổi nhưng theo chiều hướng cải thiện hy vọng tạo thành quả cuối năm. Có tin vui về một việc làm trước đây, giúp lạc quan và tin tưởng.

Đối với nữ giới: Gặp quý nhân phù trợ việc làm hay học hành nhưng đòi hỏi làm việc nhiều để thích ứng. Một tuần nhận nhiều tin vui, hội họp tiệc tùng, thoải mái về tình cảm. Tài chính giảm suy thoái nhờ nguồn chính ổn định và nếu tri túc sẽ đủ dùng dù phải chi nhiều cho lễ lạt.

Đối với giới cao niên: Được quan tâm và thăm viếng. Cần đề phòng bệnh đường ruột hay bài tiết. Di chuyển nên thận trọng và điều độ ăn ngủ.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Tỵ cảm nhận về sự nghiệp và tài chính có chiều ổn định dù chưa được cải thiện như ý.

Đối với nam giới: Tiền bạc chỉ tạm ổn định vì khoản chi chưa giảm cho lễ lạt và giao tế cũng như mua sắm cần thiết. Chưa thể giải quyết được kế hoạch chỉnh trang nhà cửa hay xe cộ hoặc giúp đỡ thân thích. Có tin vui trong một công việc đang tiến hành hoặc từ một người quan tâm. Di chuyển nên thận trọng và coi chừng cảm cúm.

Đối với nữ giới: Phòng ho suyễn hay đau nhức. Uy tín và thành quả việc làm gặp khó khăn nhưng vượt qua được. Có nhiều triển vọng trong công việc nhưng cũng có không ít thử thách và phải thêm lao tâm, lao lực. Tiền bạc thì nguồn chính ổn định, chưa có nguồn phụ, cần tránh đỏ đen và giảm chi tiêu cho giao tế.

Đối với giới cao niên: Sức khỏe có chút vấn đề về mắt hay đau răng hoặc đau nhức. Có cơ hội tiệc tùng, hội họp chung vui. Được quan tâm và hạnh phúc.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Ngọ khó tránh có áp lực về sự nghiệp và tài chính hao thoát. Tuần này mọi mặt cần thủ giữ hơn dấn thân.

Đối với nam giới: Chưa có quý nhân phù trợ và cơ may trong việc làm, trong khi có khó khăn khi thực hiện mục tiêu cuối năm. Chưa thể đầu tư khoản lớn hay mua sắm, giải trí quá mức vì tiền bạc khó ổn định từ nay tới cuối năm 2018. Nên thu vén, tiết kiệm và cải thiện liên hệ với người chung quanh vì có cơ hội qua các cuộc hội họp, giải trí, du ngoạn…

Đối với nữ giới: Có dấu tăng chi tiêu vào cuối tuần cho lễ lạt, giao tế hoặc giải trí. Công việc giậm chân tại chỗ, việc ít, thu nhập giảm, và sự cạnh tranh ráo riết gây áp lực lên thân tâm. Tình cảm phức tạp nhiều mối lo âu và mâu thuẫn nội bộ. Cần bình tĩnh, nhẫn nhịn và thu vén, chừng mực trong sinh hoạt và quyết định.

Đối với giới cao niên: Có rắc rối ho suyễn hay đau nhức. Di chuyển hay làm việc nên thận trọng. Nhận tin vui cuối tuần.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Mùi cảm thấy về sự nghiệp chỉ giảm áp lực, nhưng tài chính thoải mái vì nguồn thu tăng.

Đối với nam giới: Tiền bạc chưa có dấu hiệu bớt hao thoát trong khi thu nhập chỉ tăng nhẹ, vẫn cần tiết kiệm hơn nữa từ nay cho tới cuối năm. Trong sinh hoạt cần đề phòng rủi ro và sức khỏe cho bản thân và thân thích. Giao tế mở rộng, tình cảm thoải mái hơn trước nhờ nhiều dịp gặp gỡ chung vui hoặc hoạt động xã hội.

Đối với nữ giới: Tài chính tạm bình thường nhưng nguồn thu kém hồng, không đòi được nợ mà nợ nần gây áp lực. Sinh hoạt nên thận trọng, coi chừng rủi ro, nhất là lúc ra ngoài khi thời tiết thay đổi đột ngột. Chưa thể bắt đầu vận trình mới, vì việc làm tăng áp lực và chưa có triển vọng thay đổi. Cần bình tĩnh giữ thái độ lạc quan.

Đối với giới cao niên: Tài chính đủ dùng, hoàn cảnh an vui, được người săn sóc và quan tâm. Giữ gìn an khang trong mùa khí hậu thay đổi khắc nghiệt..

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Thân về tài chính chưa như ý nhưng việc làm khả quan, hy vọng gặt thành tựu vào cuối năm 2018.

Đối với nam giới: Việc làm bớt áp lực nhưng giậm chân tại chỗ, còn tiền bạc tạm ổn định nhưng chi nhiều vào cuối tuần cho giao tế. Được người khác phái quan tâm nhưng có sóng gió cần thận trọng trong giao tế và ngôn ngữ cũng như trong chọn lựa. Có cơ hội tiệc tùng, hội họp với thân thích.

Đối với nữ giới: Quý vị đứng trước triển vọng sự nghiệp lạc quan nhưng không ít khó khăn khi thực hiện và cần có người phù trợ. Có cơ hội đi xa, giải trí và thư giãn. Có mối lo do chuyện gia đình hay từ bạn bè nhưng có người thông cảm và chia sẻ. Tiền bạc chưa như ý vì chi tiêu nhiều cho tu sửa hoặc quà cáp hay tiệc tùng. Chưa thể đầu tư và nên tiết kiệm hơn nữa.

Đối với giới cao niên: Đề phòng những rủi ro nhỏ khi di chuyển và nhiễm cảm cúm hay ho suyễn. Có vui về thân thích thành công hay hạnh phúc.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Dậu cảm thấy công việc có áp lực và tài chính trong tình trạng phải “giật gấu vá vai.”

Đối với nam giới: Tài chính kém bình thường, gây nhiều băn khoăn trong chi tiêu, nhưng áp ực chỉ là tạm thời. Quý vị chưa cảm thấy lạc quan với việc làm cuối năm vì phải bận tâm, lao lực hơn mà không có người giúp đỡ nên phải cố gắng vượt khó khăn hiện tại. Chưa thể nhận đề nghị hợp tác trong tuần này. Sinh hoạt hay di chuyển phải thận trọng nhất là lúc trời đổi gió.

Đối với nữ giới: Tài chính tạm ổn định, chưa có ngoại tài, nợ nần thúc ép trong khi nợ khó đòi. Việc làm bấp bênh và có cạnh tranh hay đổi mới, cần thêm lao tâm, lao lực để hoàn thành nhiệm vụ. Sức khỏe có vấn đề về tiêu hóa hoặc đau nhức cần theo dõi. Được người quan tâm nhưng chưa nhận đề nghị giúp đỡ cụ thể.

Đối với giới cao niên: Nhiều cơ hội giao tế và phát huy khả năng hoạt động cộng đồng. Cần nghỉ ngơi nhiều và tri túc với hoàn cảnh hiện tại..

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, người tuổi Tuất được hưởng một phần thuận lợi về tài chính, còn việc làm hy vọng giúp thân thư thái nhưng tâm không thư thái.

Đối với nam giới: Về tài chính tuy nguồn thu giảm nhưng khoản chi cũng giảm. Kế hoạch kinh tài mới chưa thể thực hiện được trong năm cũ. Có tin vui về giao tế , nhiều dịp hội họp hoạt động công ích. Tuy nhiên, có mối bận tâm về người thân và việc giải quyết một mâu thuẫn trong dĩ vãng. Phải giữ sức khỏe và tìm cơ hội thư giãn thân tâm.

Đối với nữ giới: Trong tuần chưa có cơ hội chọn lựa hướng tiến trên đường sự nghiệp, cần kiên nhẫn và chờ đợi. Có dấu hiệu thay đổi trong tiến trình làm việc nhưng áp lực tinh thần gia tăng, lại phải thêm lao tâm không ít. Tài chính chưa có triển vọng tốt, vì hao hụt chi cho lễ tết tăng và coi chừng mất đồ hay mua lầm một món đồ.

Đối với giới cao niên: Có cơ hội hòa đồng chung vui với mọi người. Được hưởng nguồn vui đoàn tụ và được săn sóc.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Mậu Tuất, gặp tháng trung bình người tuổi Hợi cảm nhận ổn định về tài chính nhưng chưa nhiều cơ hội thi thố khả năng.

Đối với nam giới: Một tuần bận rộn công kia, việc nọ. Có dịp mở rộng giao tế nhưng coi chừng khẩu thiệt thị phi. Nhiều cơ hội di chuyển hay du lịch vì việc làm, thăm viếng hay giải trí. Tình cảm vui vẻ nhưng tài chính có khoản chi tiêu cho lễ lạt, giao tế cuối năm nên gây áp lực.

Đối với nữ giới: Đã đến lúc phải thận trọng chọn lựa kế hoạch thực tiễn hơn, hạn chế bớt tham vọng và duy trì cái cũ cho tới cuối năm 2018. Có thương lượng về tài chính trong tuần giúp tinh thần phấn khởi. Tuy nhiên, tài chính khó tránh hao thoát vì nguồn thu vào không như dự liệu mà khoản chi ra lại gia tăng ngoài dự liệu. Có cơ hội đi xa và có người giúp đỡ trong việc làm. Phòng ho suyễn.

Đối với giới cao niên: Tinh thần sáng tạo lên cao. Có dịp tiệc tùng hay hội họp gây thêm hứng thú và lạc quan.