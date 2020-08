Đối với nữ giới: Biến chuyển nhiều trong sinh hoạt nên khó tránh ưu tư dù việc làm tạm ổn định, và tài chính có cơ may cải thiện. Tình cảm êm đềm. Cần quan tâm tới bệnh đường hô hấp bằng cách coi trọng an khang nhất là khi tiếp xúc bên ngoài.

Tuổi Dậu:

Trong tuần thứ ba tháng 6 âm lịch năm Canh Tý vận trình của người tuổi Dậu diễn biến như sau: Bỏ lỡ một cơ may về việc làm, nhưng tài chính hy vọng thành công trong một giao dịch.

Đối với nam giới: Một cơ may xuất hiện nhưng do điều kiện chủ quan không đủ nên không thể nắm bắt. Đừng hối tiếc vì “hết cơn bĩ cực sẽ tới tuần thái lai” vào cuối năm. Tiền bạc có dấu hiệu hao thoát do những khoản chi tiêu do sửa chữa và bảo trì nhà cửa hay máy móc hoặc cho thuốc men hoặc cho tài trợ… Gia đạo không vui.

Đối với nữ giới: Sức khỏe tốt nhưng áp lực tinh thần tăng, trí sáng tạo phát huy cao để đối phó với hoàn cảnh mới về sự nghiệp. Tài chính chưa vững vì nguồn chi gia tăng trong khi khoản thu giảm dần. Những khó khăn trong sinh hoạt khiến tình cảm có chút sóng gió. Đừng quên trấn tĩnh và chừng mực để cải thiện giao tế chờ cơ hội tốt sắp tới.

Đối với giới cao niên: Sức khỏe chưa khả quan, thận trọng với bệnh tim mạch và cảm cúm. Tài chính tạm ổn định và tình cảm có nguồn vui mới.