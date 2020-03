Người tuổi Sửu trong tuần thứ hai tháng 3 âm lịch Canh Tý, gặp tháng xấu áp lực về sự nghiệp và tài chính chưa giảm dẫn tới thân tâm kém thoải mái và công việc trì trệ.Đối với nam giới: Tiền bạc bấp bênh, việc làm có thử thách vì nhiều yếu tố mới khách quan như dịch bệnh khiến công việc ít mà cần nỗ lực nhiểu mới hoàn thành. Tình cảm hòa hài trong nhà nhưng có thể có tranh cãi bên ngoài như bất hòa với người hợp tác hay bè bạn, đồng nghiệp, đồng học… Phòng ho suyễn và rủi ro trong sinh hoạt.Đối với nữ giới: Có tin vui về một thương lượng, trao đổi, mua bán…hứa hẹn có một nguồn lợi tức trong tương lai. Nhưng hiện giờ tài chính gây lúng túng do nợ nần và chi tiêu tăng cao. Sự nghiệp có khó khăn do hoàn cảnh kinh tế bên ngoài, cần kiên trì đối phó. Một tuần di chuyển nhiều và gặp bè bạn bàn luận thời cuộc. Cần tiết kiệm trong một dự định chung vui cuối tuần.Đối với giới cao niên: Tiếp tục cuộc sống điều độ từ ẩm thực tới giải trí cho dù hoàn cảnh vật chất chưa như dự toán. Phòng bệnh hơn chữa bệnh!Người tuổi Dần trong tuần thứ hai tháng 3 âm lịch Canh Tý, gặp tháng tốt hy vọng có nhiều thuận lợi về cả tiền bạc lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên, đừng quên giữ gìn sức khỏe và an toàn nhất là khi ra ngoàiĐối với nam giới: Ổn định dần về tài chính nhưng chưa có bổng lộc hay ngoại tài nên chừng mực trong đầu tư và chi tiêu. Công việc hy vọng có cơ may giúp đỡ nhưng kết quả bình thường. Nên thận trọng trong việc thử thời vận và đi đứng cẩn thận. Cũng cần chọn nơi du lịch, du ngoạn, giải trí thích hợp vì dễ có rủi ro về sức khỏe hay an toàn nhất là tránh tiếp cận nơi đông đúc và phức tạp.Đối với nữ giới: Có nhiều đề nghị phải chọn lựa nhưng nên thủ giữ kế hoạch cũ, giao tế cũ hơn là vội vàng thay đổi sẽ gây bất lợi lâu dài. Tình cảm kém hòa hài bên trong nhưng tạo được thông cảm bên ngoài. Tài chính tuy thu nhập khá nhưng không nên tiêu xài các khoản chưa cần thiết và đầu tư vội vàng trong hoàn cảnh kinh tế đang đà suy thoái. Có tin vui từ một công tác xã hội có mình tham dự.Đối với giới cao niên: Một tuần có cơ hội thư giãn và sum họp gia đình nên nắm giữ. Đề phòng té ngã hay cảm cúm.