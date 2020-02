Vận trình tuần thứ hai tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) gặp tháng tốt người tuổi Tý có dấu hiệu sức khỏe khởi sắc và khoản chi giảm hẳn. Có người giúp đỡ hoàn thành một công việc đang tiến hành…Đối với nam giới: Tiền bạc đã có nguồn phụ nên bắt đầu tiết kiệm được, chỉ cần chi tiêu chừng mực. Sự nghiệp có triển vọng và cơ may dù mới chỉ là bước đầu. Nên hạn chế việc đỏ đen và đề phòng rủi ro khi du lịch hay lúc lái xe. Đừng quên sức khỏe là trọng.Đối với nữ giới: Tuy có hao tài nhưng có tin mừng về tài chính như được tăng lương hay có quà cáp hoặc thành công trong một thương lượng tài chính. Di chuyển nên thận trọng, phòng rắc rối tiêu hóa. Công việc êm xuôi nhờ óc sáng tạo phát huy cao và lời khuyên quý báu cải tổ lề lối làm việc từ một kẻ quan tâm tới mình. Phòng đau nhức.Đối với giới cao niên: Chưa nên đi xa trong tuần nhất là về vùng nóng bức. Nên thận trọng trong việc ẩm thực phòng bệnh bài tiết hoặc tiêu hóa.Vận trình tuần thứ hai tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) gặp tháng trung bình người tuổi Sửu còn có áp lực về sự nghiệp nhưng sức khỏe giữ mức ổn định.Đối với nam giới: Có áp lực trong công việc làm nhưng khả năng và óc sáng tạo phát triển cao, thành tựu tạm như ý. Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Có tin vui về giao tế như có quà biếu hay đồ kỷ niệm hoặc nhận được lời thăm hỏi ân cần. Tiền bạc ở tình trạng chi nhiều cho lễ nghi hay giao tiếp hoặc mua sắm và tân trang. Việc trao đổi, sang nhượng, mua bán… chưa thành.Đối với nữ giới: Tài chính kém lạc quan vì chi tiêu nhiều cho xã giao, mua sắm và cho thân thích trong khi nguồn thu giảm. Tránh khẩu thiệt thị phi và đam mê đầu tư hoặc dấn thân vào các trò may rủi. Không nên vì lo kiếm tiền mà lơ là sức khỏe vì kiện khang chưa ổn định bằng tháng trước . Gia đình có hạnh phúc đoàn tụ và nhận sự cảm thông từ đối tượng.Đối với giới cao niên: Tài chính chưa như ý. Có cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn. Có nguồn vui đoàn tụ và được săn sóc.Vận trình tuần thứ hai tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) gặp tháng xấu người tuổi Dần có dấu hiệu kém khả quan về tài chính và sự nghiệp. Hy vọng một tin vui tới sớm.Đối với nam giới: Sự nghiệp chưa thoải mái vì áp lực công việc cao khiến thân tâm mệt mỏi. Hai nguồn tài chính, thì nguồn chính ổn định, chưa có nguồn phụ, giao dịch lại bế tắc, rắc rối nợ nẩn. Tình cảm kém vui vẻ trong gia đình và giao tế bên ngoài bất lợi vì bị hiểu lầm và dễ gặp tranh cãi.Đối với nữ giới: Chưa có quý nhân phù trợ hay cơ may về tài chính. Đề phòng rủi ro trong nhà, trong cửa đối với bản thân, và đối với con cái hay bậc cao niên. Có nguồn vui và an ủi nhờ gặp gỡ bạn bè thông cảm và hỗ trợ. Một cuộc phỏng vấn hay khám sức khỏe có kết quả tốt giúp giữ vững tinh thần dù gặp trở lực trong công việc hàng ngày.Đối với giới cao niên: Nhiều cơ hội tiệc tùng, hội họp, hợp tác trong công việc xã hội, tín ngưỡng… Nên bỏ bớt chất kích thích và giữ giữ gìn sức khỏe khi tiết trời thay đổi vì hô hấp dễ gặp rắc rối như ho suyễn hay viêm họng.Vận trình tuần thứ hai tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) gặp tháng trung bình người tuổi Mão có dấu hiệu kém lạc quan về sự nghiệp và tài chính vì chưa có cơ may hay có người giúp đỡ để thực hiện thay đổi tích cực trong sinh hoạt. Coi chừng xáo trộn tình cảm do mâu thuẫn và xung khắc.Đối với nam giới: Sự nghiệp có áp lực chuyển hướng nhưng chưa theo hướng tốt vì thiếu nhân tố khách quan giúp đỡ. Mâu thuẫn trong giao tế trong ngoài tạo cơ hội thử thách về tình cảm. Cần chuyên nhất và sáng suốt trong quyết định trong khoảng thời gian ba tháng đầu năm. Chưa có của hoạnh tài nghĩa là tiền do may mắn nên đừng hy vọng kiếm tiền nhờ đầu tư phóng tay hay chơi trò may rủi.Đối với nữ giới: Tránh thị phi khẩu thiệt trong giao tế bên ngoài và mâu thuẫn với đối tượng. Đầu tuần tài chính ổn định, cuối tuần kém bình thường. Tình cảm chưa giao hòa, nhiều ràng buộc và hiểu lầm, nhiều cạnh tranh và cãi lẫy. Việc làm kém trôi chảy vì hoàn cảnh bên ngoài gây khó khăn. Bảo vệ sức khỏe, và cần kiên trì ứng phó với thử thách.Đối với giới cao niên: Có tài lộc nhưng có khoản chi tiêu bất ngờ cho lễ nghi hay giao tế. Cần thư giãn nhưng cũng cần năng động để tránh mệt mỏi và bi quan.Vận trình tuần thứ hai tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) gặp tháng tốt người tuổi Thìn hy vọng tài chính giảm nhiều áp lực và giao tế được cải thiện tạo hoàn cảnh an vui và lạc quan.Đối với nam giới: Hạn chế ngôn ngữ và chừng mực trong các cuộc vui để tránh gây mâu thuẫn và xây dựng được hoản cảnh sống yên vui. Nguồn tiền dao động vì thu nhiều thì chi nhiều nên tiết kiệm được rất ít. Việc làm tuy có thành tựu vào cuối tuần nhưng vẫn có áp lực vì tương lai chưa rõ rệt và bảo đảm. Có cơ hội du lịch nhưng cần thận trọng khi di chuyển.Đối với nữ giới: Tiền bạc chi nhiều cho giao tế dù khoản thu tăng nhờ đòi được nợ, thu thêm lợi tức hay bán, nhường… được khoản dự trù. Di chuyển nhiều, có cơ hội đi xa như du ngoạn hoặc thăm viếng… Đề phòng đau nhức và tranh cãi với người xung quanh. Duy trì an khang và an toàn trong nhà và ngoài ngõ phải là ưu tiên hàng đầu. Được thông cảm và động viên tinh thần.Đối với giới cao niên: Cần thư giãn vì hoàn cảnh sống đã được cải thiện. Có quà biếu hay được mời dự họp hành hay tiệc tùng.