Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Tý coi chừng hao tài và đề phòng công việc có thay đổi tạo thêm áp lực tài chính.

Đối với nam giới: Tiền bạc hao thoát, chi nhiều ngoài dự toán cho lễ nghi, mua sắm. Tình cảm gia đình khó tránh chút sóng gió. Việc làm có áp lực vì nhiều việc ít thời gian hay ít việc nhiều thời gian. Khó khăn chỉ là ngắn hạn cần kiên nhẫn chờ thời hơn là bôn ba lao lực.

Đối với nữ giới: Trong tuần có cuộc gặp gỡ vui vẻ nhưng vẫn cần chừng mực trong giao tế và hưởng thụ vì cần chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch năm mới. Phòng việc làm có thay đổi hay đổi nơi làm việc, có thể đi xa hay đổi mới trong giao tế. Có quý nhân phù trợ. Coi chừng bệnh đường ruột.

Đối với giới cao niên: Tài chính bấp bênh. Nên tri túc và thư giãn. Được thăm viếng và hy vọng nhận tài trợ hay tặng vật.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Sửu, dù gặp tháng tốt nhưng cảm thấy có áp lực về sự nghiệp và hao thoát về tài chính vì bận rộn và chi nhiều hơn thu.

Đối với nam giới: Sức khỏe tốt và nguồn vui gia đình, bạn bè tăng. Công việc có nhu cầu thay đổi, dự án mới cần thực hiện và việc đang làm trở nên bấp bênh. Tiền bạc có dấu hiệu chi thu thiếu cân bằng, chỉ cần tiết kiệm để dành đầu tư trong năm mới.

Đối với nữ giới: Nguồn vui giải trí, hòa hợp, đoàn tụ gia tăng dù chịu áp lực tài chính eo hẹp và việc làm có thử thách và bận rộn cuối năm 2017. Hy vọng gặp quý nhân, có thể gặp gỡ bạn mới giao tiếp cải thiện. Có khả năng di chuyển, du lịch hay thăm viếng và nhận tặng vật.

Đối với giới cao niên: Di chuyển nên thận trọng và phòng cảm cúm. Nhiều dịp hội họp tiệc tùng và trao đổi tặng vật. Nên điều hòa ẩm thực và nghỉ ngơi.

Tuần thứ hai tháng 11 năm Đinh Dậu, gặp tháng trung bình vận trình của người tuổi Dần việc làm có áp lực nặng hơn, tiền bạc chuyển biến tốt nhưng sức khỏe chưa như ý.

Đối với nam giới: Sự nghiệp có chuyển biến mới, nhưng có cạnh tranh và vất vả, ưu tư nhiều. Có chuyện phải lo nghĩ về tiền bạc cuối tuần có cơ may giải quyết. Nên tìm cơ hội thư giãn và chừng mực trong giải trí để giữ gìn sức khỏe.

Đối với nữ giới: Nhiều cuộc hội họp chung vui nhưng nên chừng mực vì thân tâm khó tránh chịu áp lực, gièm pha. Chưa được tin vui mong đợi. Nhưng được người quan tâm và thăm hỏi hay gửi tặng vật. Công việc tạo sự bận rộn nhưng cũng gây hưng phấn và lạc quan.

Đối với các vị cao niên: Phòng cảm cúm và chừng mực trong ẩm thực. Dịch mã động nên di chuyển nhiều như du lịch nhưng ra ngoài nên cẩn thận.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Mão cảm thấy vận trình chuyển sang có phần khích lệ về tiền bạc và công việc. Chi tiêu đúng chỗ giúp thêm lạc quan và sáng suốt, cần thiết chuẩn bị cho tân niên 2018.

Đối với nam giới: Tình cảm giao hòa, chỉ cần thêm chừng mực để duy trì sự ổn định cần thiết cho việc kết thúc năm cũ mỹ mãn hợn. Coi chừng mệt nhọc do ăn uống hay giải trí quá mức. Công việc nhiều hơn nhưng kết quả việc làm khả quan. Tài chính nhờ thế ổn định hơn nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với ảnh hưởng kinh tế bên ngoài và nhu cầu cuối năm.

Đối với nữ giới: Coi chừng sức khỏe do cảm cúm hay đau nhức gây ra. Có tin vui từ xa từ bạn bè hay thân thích. Tiền bạc chưa có nguồn phụ nên cần tiết kiệm và khoan mua những thứ đắt giá và đầu tư các khoản bấp bênh hay tiêu pha cho giải trí và mua sắm vì cuối năm nhu cầu tài chính sẽ tăng nữa.

Đối với giới cao niên: Được săn sóc và thăm viếng. Có cơ hội điều hòa giữa làm việc và giải trí, giữa sinh hoạt cá nhân và sinh hoạt xã hội.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Thìn tuy gặp tháng tốt nhưng cuối tuần có nhiều khó khăn về công việc cũng như về tiền bạc do phải kết thúc năm cũ 2017.

Đối với nam giới: Đề phòng rủi ro trong sinh hoạt và khi di chuyển nhất là lúc ra ngoài.Tài chính có áp lực vì có nhiều khoản chi ngoài dự liệu, nợ nần tăng cao do chi phí lễ nghi, mua sắm và giải trí. Việc làm dù có thành quả nhưng phải lao tâm, lao lực nhiều hơn trước mới kết toán được thành quả năm cũ.

Đối với nữ giới: Tài chính gặp chút áp lực vì vay mượn, nợ nần do chi nhiều cho cho nhu cầu cuối năm. Cần một quyết định quan trọng trong tuần về giao tế do rắc rối gia đình hay liên hệ bè bạn. Thay đổi chưa tốt, cần kiên nhẫn gỡ rối dần. Có thể đi xa để nghỉ ngơi và thư giãn hơn là quá bận tâm suy nghĩ.

Đối với giới cao niên: Phòng ho suyễn khi tiết trời trở lạnh. Có cơ hội tăng cường sự đoàn tụ trong gia đình và sự hội nhập với bên ngoài.

Tuần ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Tỵ dù gặp tháng trung bình nhưng về các mặt chính tương đối gây nguồn hy vọng cho việc chuyển biến lạc quan cho năm 2018.

Đối với nam giới: Cần thay đổi phương thức thực hiện một dự án quan trọng vì lối cũ đòi hỏi nhiều công sức và tiền bạc. Đó là biện pháp chấn hưng sự nghiệp lâu dài. Nhiều cơ hội di chuyển như du ngoạn hay du lịch hay thăm viếng, thắt chặt tình cũ và gặp gỡ bạn mới. Coi chừng bệnh đường ruột và khi di chuyển.

Đối với nữ giới: Có khả năng đau nhức như nhức răng hay nhức khớp. Phòng rủi ro khi ra ngoài.Việc làm bận rộn hơn, tốn công nhiều nhưng thành quả gia tăng. Tài chính tạm đủ vì chưa có nguồn phụ nên khoan chi tiêu rộng cho dù nhu cầu mua sắm và chuẩn bị 2018 tăng cao. Gia đình có tin vui, bạn bè gửi tin phấn khởi hoặc nhận tặng vật, thăm hỏi.

Đối với giới cao niên: Một tuần sinh hoạt tinh thần và vật chất đầy đủ nhờ tin vui trong nhà và sự hòa hợp với bạn bè, thân hữu bên ngoài.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Ngọ dù gặp tháng xấu nhưng cảm thấy về hai mặt việc làm và tiền bạc tiến triển hơn trước cho dù áp lực tăng cao nhưng cố gắng cũng phát triển, thúc đẩy sự cải thiện.

Đối với nam giới: Tiền bạc ổn định hơn trước nhưng phải trang trải nợ nần hay phải sửa xe cộ hoặc máy móc hoặc tiêu pha cho lễ, hội và nhu cầu mua sắm. Có tin vui trong việc làm như hoàn thành kế hoạch cuối năm. Nên thận trọng ngôn ngữ để tránh gây mâu thuẫn và gây thêm bận tâm trong những ngày cuối năm 2017.

Đối với nữ giới: Di chuyển như du lịch hay đi tiếp thị giúp tinh thần thoải mái và sức khỏe tăng tiến. Tài chính dù khá nhưng nên tránh đỏ đen và mua sắm quá mức vì chưa giảm hao thoát và có nhu cầu đầu tư cho đầu năm 2018. Có lộc bất ngờ cuối tuần hay được quan tâm và tài trợ. Trong nhà có tin vui, nhưng phải lo toan cho người ở xa và sức khỏe bản thân.

Đối với giới cao niên: Có tin vui về con cháu và cơ hội đoàn tụ chung vui, góp mặt với cộng đồng và gặp gỡ bạn cũ. Nhận tặng vật hoặc nhận sự thăm hỏi chu đáo.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Mùi dù gặp tháng trung bình nhưng sự nghiệp và tài chính đều tạm ổn định. Cứ tiếp tục duy trì sự cân bằng cán cân chi thu dù nhu cầu mua sắm không nhỏ.

Đối với nam giới: Sự nghiệp êm xuôi, nhờ cố gắng giải quyết khó khăn cuối năm 2017. Tiền bạc thì nguồn chính khả quan, nguồn phụ chưa có dù nhu cầu chi tiêu cho lễ hội, mua sắm tăng. Tuy nhiên, áp lực không quá căng. Được người cảm thông và tán trợ.

Đối với nữ giới: Có xáo trộn về tình cảm nên nhân nhượng và khoan dung hơn là tranh cãi hay kiện tụng. Cần hóa giải vì “hòa vi quý” để chuẩn bị tốt cho năm mới. Thận trọng phòng sức khỏe vì dễ bị đau nhức hay cảm cúm. Một tuần đào hoa, việc làm có người giúp đỡ và kết quả tốt. nhưng giao tế lắm rắc rối. Đầu tuần tài chính hao thoát nhiều nhưng cuối tuần giảm hẳn áp lực hy vọng được tài trợ hay có ngoại tài.

Đối với giới cao niên: Được thăm viếng hay có cơ hội thăm viếng. Có cơ hội đi xa nhưng di chuyển nên thận trọng. Sáng kiến nảy sinh, cố vấn cho một dự án bế tắc hay một vụ hòa giải.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Thân dù gặp tháng tốt nhưng vào cuối tuần, khó tránh tình trạng áp lực về sự nghiệp và tài chính. Áp lực chỉ là tạm thời, tập trung vào hoạch định kế hoạch 2018.

Đối với nam giới: Đầu tuần sự nghiệp tạm ổn định, cuối tuần có áp lực vì bận rộn hơn, lao tâm, lao lực nhiều hơn. Tiền bạc vào cuối tuần cũng có biến chuyển khó dự liệu vì hao tốn nhiều do nhu cầu chi cho giải trí, lễ hội, mua sắm tăng. Nên giảm các trò đỏ đen hay đầu tư các khoản có nguy cơ mà nên giữ mức ổn định bằng cách “lấy tĩnh chế động.”

Đối với nữ giới: Tiền bạc chưa ổn định vì cả hai nguồn chính và phụ đều bị giới hạn và nhu cầu chi tăng. Cần hạn chế các cuộc giải trí và mua sắm chưa cần thiết và hoang phí. Nơi làm việc có áp lực nhưng có quý nhân hỗ trợ nên khó khăn chỉ là tạm thời. Có tin mừng về giấy tờ và được thông cảm, chia sẻ gánh nặng.

Đối với giới cao niên: Trong ngoài hòa hợp, thân thích săn sóc, bạn bè thăm viếng. Nhưng vẫn nên chừng mực trong sinh hoạt, ẩm thực và đi đứng.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Dậu trong vận trình dù gặp tháng trung bình nhưng đã tiến tới sự tạm bình ổn về sự nghiệp nhưng tài chính chưa khả quan như dự liệu vì nhu cầu tiêu xài gia tăng vào cuối năm.

Đối với nam giới: Tiền bạc diễn ra tình trạng chi nhiều cho nhu cầu lễ hội, mua sắm, nợ nần và tu bổ… Việc làm bỏ sức nhiều nhưng kết quả tăng, lạc quan hơn trước. Nhiều mâu thuẫn trong giao tế cần hòa giải để lo toan cho kế hoạch tân niên 2018. Được quan tâm và khuyến khích.

Đối với nữ giới: Sự nghiệp diễn tiến khả quan hơn trước dù bận rộn và phải cố gắng nhiều hơn. Áp lực tinh thần nhẹ dù tài chính eo hẹp nhưng tiêu pha đúng chỗ, đúng dịp và cho nhu cầu khẩn thiết. Tình cảm gia đình êm ả hơn nhờ hướng nội và gạt bỏ bận tâm giao tế bên ngoài. Chưa nên đầu tư hay mua sắm khoản quan trọng trong tuần. Chừng mực trong sinh hoạt tránh rủi ro cho bản thân và thân thích.

Đối với giới cao niên: Có tin buồn ở xa nhưng có nguồn vui ở gần nhờ được săn sóc, thăm viếng, nhận tài trợ hay tặng vật.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Tuất nhờ tháng tốt, sự nghiệp thuận chiều và tài chính tuy tiêu pha nhiều nhưng nguồn thu bù lại, không gây áp lực. Tuy nhiên, sẽ có một tuần bận rộn và gây mệt mỏi thân tâm.

Đối với nam giới: Việc làm có thay đổi nhưng theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, giao tế phức tạp, di chuyển nhiều, nhiều việc phải giải quyết ngay nên tạo áp lực. Một tuần vui tươi thích hợp cho giới trẻ. Nhưng phải tự khắc chế cảm xúc để khỏi phiền lụy và gây thêm mệt mỏi. Cũng cần đề phòng rủi ro như xảy ra sự tranh cãi, lúc làm việc hoặc khi giải trí.

Đối với nữ giới: Tiền bạc chỉ ổn định nguồn chính, chưa có ngoại tài. Cuối tuần có áp lực vì chi nhiều cho mua sắm và quà cáp hoặc tiệc tùng. Việc làm bề ngoài xem ra thuận lợi nhưng bề trong có sóng ngầm vì phải hoàn tất trong thời gian ngắn nhiều vấn đề cũ, kể cả nợ nần và hợp đồng. Gia đình vợ chồng hòa hợp và có tin vui thân nhân thành công.

Đối với giới cao niên: Trong lúc vui chơi nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Cần điều hòa cuộc sống và điều độ ẩm thực. Nên hạn chế khi ra ngoài khi thời tiết bất thuận lợi.

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Hợi cảm thấy hanh thông về sự nghiệp nhưng coi chừng tiền bạc gây chút khó khăn vào cuối tuần.

Đối với nam giới: Việc làm hiện trôi chảy nhưng có dấu hiệu năm tới có thử thách hay sẽ có biến chuyển gây bất lợi. Tiền bạc chưa ổn định vì cả hai nguồn chính phụ đều bấp bênh. Có nguồn vui trong gia đình nhờ được cảm thông, giúp đỡ nhưng khó tránh mâu thuẫn bên ngoài. Cuối tuần nên tỉnh táo và chừng mực trong vui chơi và sinh hoạt.

Đối với nữ giới: Tình cảm nở hoa, dịp vui mở rộng nhưng chưa phải lúc dấn thân vì coi chừng phiền lụy. Đề phòng khẩu thiệt thị phi trong lúc hội họp, tiệc tùng, chung vui. Chưa thể giải quyết việc quan trọng trong tuần này như đổi cũ thay mới vì năm cũ sắp hết, cần cân nhắc chọn hướng thích hợp cho tương lai dài hạn.

Đối với giới cao niên: Nên lấy hòa giải và bao dung để tâm hồn nhẹ nhàng, nên lạc quan cho dù có thử thách về vật chất. Hài lòng với hiện tại giúp tinh thần sung mãn đón chào 2018.