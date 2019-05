Từ tu luyện cuồng tín, giết người tới chuyện mất nhân tính

San Hà

Không hiểu sao càng ngày VN càng xảy ra nhiều vụ án man rợ không còn tính người. Đầu năm tòa án từng xét xử vụ một ca sĩ dùng ma túy đá, trong cơn cuồng loạn gây ảo giác, đã nhét 33 nhánh tỏi vào miệng bạn gái khiến cô gái chết nghẹn. Ở Hà nội, không vay được tiền, một người đàn ông chuyển sang giết người, cướp tài sản rồi mang thi thể nạn nhân đi phi tang tại một bãi rác. Mới đây nhất, một tên bán thịt ở tỉnh Vĩnh Phúc đã gây hàng loạt vụ án mạng chết người…

Cả tuần nay, báo chí ồn ào về vụ hai xác chết bị phi tang bằng cách bỏ vào thùng phuy đổ bê tông ở Bình Dương. Thủ phạm là một nhóm phụ nữ mà người đứng đầu lại là một phụ nữ có học thức, từng du học ngoại quốc, làm việc tại các công ty đa quốc gia, thông thạo ba thứ tiếng và kinh doanh thành đạt khi từng là chủ một quán cà phê khá hút khách.

Hành trình “nhập phái” cuồng tín đến giết người

Công an tỉnh Bình Dương đã tìm ra hung thủ sát hại hai người, đổ bê tông phi tang, giấu thi thể tại một căn nhà thuộc ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Nhóm nghi can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang, tên thường gọi trong nhóm là Thanh).

Họđã nhận hành vi giết người, trong đó Phạm Thị Thiên Hà là người trực tiếp phi tang xác nạn nhân vào thùng phuy và bồn chứa nước.

Phạm Thị Thiên Hà là ai? Từ một người có công việc ổn định, Phạm Thị Thiên Hà buông bỏ tất cả để đi theo giáo phái lạ. Là trưởng nhóm nên Hà phải bán nhà, chuẩn bị xe hơi, tiền bạc, vật dụng sinh hoạt lo cho các thành viên đang theo mình tu luyện một cách cuồng tín.

Trước đây, Hà sống cùng với mẹ là bà Trịnh Thị Hồng Hoa tại quận Tân Phú (TP.HCM) và từng có thời gian đi du học rồi mở quán cà phê. Khoảng 6 năm trước, Hà biết đến và theo một giáo phái lạ qua mạng xã hội.

Theo các nghi can này hiểu, khi tham gia giáo phái này người tập luyện sẽ chữa được bách bệnh, được lên thiên đàng, tránh mọi khổ đau sau khi chết…

Từ lúc này, Hà bỏ tất cả công việc bắt đầu tu luyện theo cách của mình. Sau 4 năm tu luyện, Hà tự cho rằng mình là người tu luyện đạt đến tầng cao nhất, mọi đồng tu phải làm theo sự chỉ đạo của Hà. Những ai ngăn cản việc tu luyện của Hà đều bị cho là bị “ma quỷ ám” và cần phải diệt trừ.

Hà lập nhóm, lôi kéo nhiều người, trong đó có anh Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Hà thường lái chiếc xe 7 chỗ chở các thành viên đi nhiều nơi để tu luyện, có đợt nhóm này ra TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để tụ họp tu luyện. Sau đó, Hà cùng các thành viên trở về TP.HCM rồi lên Bình Dương thuê nhà tu luyện.

Tiếp đến, nhóm này đến huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) thuê 1 villa tại đây để mở lớp tu luyện. Tại đây, Linh bị “phần quỷ” lấn át nên đã nhảy lầu tự tử (theo lời khai của các nghi can). Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi.

Sau đó, nhóm này về căn nhà tại ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng rồi phi tang xác chết bằng cách bỏ vào thùng phuy nhựa hình trụ, dùng trà ướp xác rải nhồi xung quanh, đổ keo dính rồi lấy băng keo dán kín dựng ngay trong phòng ngủ.

Trong khoảng thời gian này, Hà và Thảo thấy Thành biểu hiện lạ, có dấu hiệu vi phạm quy tắc tu luyện, do đó Hà và Thảo đã nảy sinh ý định giết Thành trước khi bị “quỷ nhập”. Sau khi sát hại anh Thành, nhóm này đặt mua bồn nước màu xanh loại 1.000 lít về nhét thi thể nạn nhân vào thùng rồi đổ đầy bê tông.

Các nghi can cũng khai nhận, lý do phi tang xác nạn nhân không phải lo sợ đã giết người hay sợ bị phát giác mà do mùi hôi thi thể bốc ra gây ảnh hưởng đến quá trình tu luyện môn giáo phái lạ mà nhóm người này đang theo.

Chiều 18/5, cảnh sát đã khám xét căn nhà trên đường D2 trong KCN Bàu Bàng và chiếc xe 7 chỗ của nhóm nghi can này.Trong xe, cảnh sát tìm thấy 30 lượng vàng, 20 ngàn USD, 300 triệu đồng tiền mặt, số tiền này Hà cho biết có được từ lúc bán căn nhà tại quận Tân Phú (TP.HCM).

Cuồng tín tới nỗi giết người. Án tử hình không thể tránh. Đáng tiếc.

Níu kéo tình cảm không thành: tạt axid

Không đâm chém mất mạng nhưng gây hậu quả đến suốt đời là các vụ tạt acid.

Nạn nhân của sự việc đau lòng trên là bà N.T.B (46 tuổi, quê Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận). Hơn 1 năm qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà người phụ nữ này phải gánh chịu không thể nào kể xiết.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bà N.T.B cho biết kẻ ra tay là một người đàn ông gần nhà. Trước đây, hai người có tỉnh cảm với nhau vì có chung hoàn cảnh là đều gãy gánh một lần.

Tuy nhiên sau thời gian hơn 1 năm sống chung, nhận thấy không hợp nên bà B. quyết định đường ai nấy đi. Người này nhiều lần níu kéo tình cảm không thành nên đâm ra bực tức.Một đêm, bà B. trở về nhà sau ngày buôn bán vất vả ở chợ thì bi kịch kinh hoàng xảy đến.

“Lúc đó tôi đi bán về chuẩn bị đóng cửa ngủ thì ông ấy đã núp sẵn ở sau hè, bất ngờ xông vào, 1 tay cầm dao, tay còn lại cầm can axid tạt từ trên cổ tạt xuống. Tạt xong thì ông ấy đi đầu thú” – bà B. kể.

Cơ thể cháy đen, bà B. được ghép da lần lượt các phần của cơ thể.”Lần đầu tiên tôi như người chết đi sống lại vì không biết gì. Mấy lần sau thì tỉnh táo hơn. Tôi nằm khoảng 2 tháng rồi được cho về, cứ đến lịch thì lên lại. Từ đó đến nay tôi đã phẫu thuật ghép da khoảng 10 lần, chịu đủ đau đớn – bà B. nói khi bị vết thương hành hạ, vùng cổ bị co rút nặng. Chi phí hơn 2 năm điều trị của bệnh nhân không thể đếm xuể.

Từ khi bà trung tá Thức mở màn cho vụ đánh ghen ác liệt năm 1963 bằng cách thuêngười tạt acid vũ nữ Cẩm Nhung thì sau đó, cách trừng phạt tình địch này đã trở thành quen thuộc cho các màn đánh ghen tàn bạo tới nay.Cô Cẩm Nhung đã phải đi ăn xin trong nhiều năm và chết bờ chết bụi. Đây là cách trả thù ác liệt nhất trong các loại đòn thù vì người phụ nữ bị phá hủy thường là khuôn mặt. Cuộc đời họ ngoài các cuộc chữa trị ghép da tốn kém đến tán gia bại sản, đành mang gương mặt và cơ thể sứt sẹo đó mãi. Sống cũng như chết rồi. Với tính chất ăn mòn của axit, nạn nhân không những chỉ để lại di chứng sẹo co rút mà còn có thể bị mù mắt, điếc, biến dạng mũi, miệng… mặt nếu chẳng may bị tạt trúng vùng mặt.Bản án trừng trị chắc là không đủ răn đe cho kẻ thủ ác sợ hãi nên các vụ tạt acid cứ thấy xảy ra hoài hoài.

Những tin tức trên xảy ra vào mùa nóng khiến người ta càng cảm thấy “nóng” hơn. Thời tiết quá sức gay gắt không chỉ ở VN mà còn dự đoán sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử.

Nắng nóng đỉnh điểm



Cáctỉnh Bắc và Trung Bộ có nắng nóng như rangtới 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Hà Nội nhiệt độ cao nhất trong lều khí tượng ở mức 40,3 độ, nhưng đo bên ngoài hóa chảo lửa đến gần 60 độ C. Ra đường vài phút đã bỏng da và mắt. Chỉ số tia cực tím (tia UV) tại Hà Nội cũng lên mức 11, là mức nguy hiểm.

Nắng nóng kéo dài, thời tiết oi bức và tác động của tia cực tím khiến sức đề kháng của trẻ giảm. Các bệnh viện ở Sài Gòn đông nghịtbất thường. Từ7 giờ sáng, khu khám bệnh của nhiều bệnh viện lớn đã đông nghẹt người chờ đến lượt. Đa số bệnh nhân là trẻ em và người già. Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp nhận khoảng 11.000 lượt bệnh nhi đến khám.

Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội cấp cứu cho khoảng 30 đến 40 bệnh nhân đột quỵ – lớn nhất miền Bắc.Trên đường Yên Phụ, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thời tiết khắc nghiệttới nỗimột người già ngoài 70 tuổivô gia cư nằm bất tỉnh tử vong trên hè phố,bên cạnh còn bát cơm được cho vẫn chưa kịp dùng hết.Đó là người vô gia cư, còn tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, do làm việc lâu giữa lên tới hơn 40 độ C ông T ra đồng thu hoạch đậu cùng vợ, rồi ngất xỉu hôn mê tại ruộng.

Giữa nắng nóng đỉnh điểm khủng khiếp như vậy, lại thêmcảnh nước nôi mới ghê chứ.

Hà Nội, dân chung cư nhốn nháo vì thiếu nước. Ngay từ đầu hè, một số khu vực Hà Nội đã xảy ra tình trạng thiếu nước cứ “đến hẹn lại lên” khiến người dân vô cùng lo lắng. Thiếu nước, nước yếu, nước bẩn… làm người dân vô cùng khốn khổ

Cuộc sống của nhiều gia đìnhsống ở chúng cư loại cũ bị đảo lộn. Mọi người cố gắng tích trữ nước. Hàng trăm người xếp hàng dùng can, chậu… xuống dưới chân tòa nhà để xách nước lên nhà.

Ngày đầu tiên trong bể còn nước thì còn bơm lên được. Đến hôm sau mất hẳn, người dân phải đi mua nước sạch. Đến ngày thứ ba, vì tốn kém quá nên họ phải dùng máy bơm cỡ nhỏ bơm nước lên mặt đất, sau đó mọi người mang chậu, thùng… xuống lấy nước, chen chúc vào thang máy và chuyển đến từng căn hộ.

Đến ngày thứ 4, công ty hút nước từ đường ống phía ngoài tòa nhà đưa vào. Cư dân tạm thời dùng máy bơm hệ thống cứu hỏa nhưng việc này chỉ diễn ra trong khoảng 30 đến 45 phút vì nước sạch lấy từ bể nước chung của tòa nhà không có nhiều.

Dân thành phố khổ kiểu thành phố, dân quê khổ kiểu quê.



Những ngày cuối tháng 5 này, nông dân Nghệ An đang thu hoạch vụ đông xuân và cấp kỳ làm đất chuẩn bị cho vụ hè thu sắp tới. Để tránh cái nắng nóng gay gắt có lúc lên tới trên 38 độ C, nhiều nơi phải ra đồng vào lúc 3-4 giờ sáng và chiều muộn, thậm chí đỏ đèn để làm việc suốt đêm.

Đa số nông dân Đà Nẵng cũng ra đồng cắt lúa từ 3 giờ sáng, vào lúc 7 giờ sáng đã thấy nhiều người chuẩn bị về nghỉ, chiều mát lại ra làm tiếp đến tối mịt. Nắng nóng quá đến cây trồng cũng còi cọc rũ xuống.

Ông Nguyễn Văn Dũng ở Hòa Vang trồng hơn 3 sào rau sạch, than thở mới sáng sớm, tưới tới 3, 4 lần nước nhưng rau vẫn héo queo. Cứ đà này, có tưới nhiều nước mấy rau cũng chết thôi. Nhiều nông dân ra đồng còn mang theo dàn cây, bạt để dựng chòi tránh nắng, có chỗ râm ngồi nghỉ ngơi.

Nóng khô rang như thếnên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ. Đã xảy ra ởQuảng Bình cháy rừng phòng hộ ven biển vì nắng nóng.

Trời nắng chói chang, ngoài trời trên 40 độ C, gió Lào như “bão” phủ biến cả vùng Quảng Trị như “hỏa diệm sơn”, mọi ngả đường nóng cháy, cây cỏ héo khô, quán xá cũng xơ xác, nhiều ao suối gần cạn kiệt, con người ngột ngạt đến cơ khổ.

Dân vùng cao Quảng Trị quay quắt thiếu nước dùng trong ngày nắng hạn, chỗ nào cũng khô kiệt. Ngược lên Hướng Hóa, vùng sát sườn với Lào, tâm điểm của nắng nóng trong gió phơn Tây nam. Người dân chật vật với việc kiếm không ra nguồn nước.

Ở Quảng Bình thì nông dân vắt áo ra nước, làm đất dưới nắng 40 độ C.

Bà Trần Thị Lý (ở xã Quảng Phương) cho biết: “Nắng lắm, nhưng vẫn phải ra đồng làm đất gieo cấy. Xã này còn có ít nước để gieo vẫn còn may, chứ nhiều xã khác khô hạn không có chút nước nào để canh tác. Nắng nóng thế này, gieo xong được ít tuần lúa lại chết vì khô hạn. Nếu tình hình thời tiết khắc nghiệt thế này sẽ báo động một năm mất mùa”.Đôi cánh tay đen cháy, khuôn mặt phờ phạc, lộ đôi mắt mệt mỏi, chị Pỉ Loan, xã A Xing (H. Hướng Hóa) leo qua con dốc cao, trên vai là hai can nước vừa chắt được từ giếng đắp ở suối nói: “Hạn hán kéo dài nhiều tháng, chừ nóng đỉnh điểm, sông suối càng cạn kiệt, phải chắt chiu, phải đi xa hơn”.

Gần 200 ha/500 ha sắn của xã A Xing đã bị ảnh hưởng do khô hạn thời gian qua, người dân cũng đang tìm cách để chuyển đổi tìmtrồng loại cây khác. Xuôi về xã Triệu Nguyên (H. Đakrông), số ngô, lạc xuống giống sau tết đang ở giai đoạn ra hoa kết trái thì gặp nắng hạn, phải nỗ lực vớt vát chẳng biết được bao nhiêu Những đợt nắng nóng như thiêu đốt tháng 4 và tháng 5-2019 tiếp diễn, người nông dân không giấu được lo lắng khi phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng đang đe dọa từng ngày.

Một mùa nắng đến khô cong cả người với cây cối chết hạn. Rồi mùa mưa sắp tới mưa bão liên miên, người dân lại trân mình trong bão lụt với cây cối chết úng. Kết quả sau đó là hàng loạt dân quê bỏ nhà cửa ruộng vườn lũ lượt kéo nhau lên thành phố vật vờ cuộc sống dân nhập cư.

Các quan nhà cao cửa rộng chẳng khi biết tới đám dân đen long đong này đâu…

San Hà