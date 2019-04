Từ Phương Le, Michelle Le tới Sophie Le Tan…

Chu Nguyễn

Sang Âu Mỹ, sống và học hành ở nơi có nền văn minh rực rỡ nhờ thành tựu tiến bộ về kỹ thuật và bảo vệ nhân quyền, là giấc mơ của biết bao người trẻ ở những nước đang phát triển trên thế giới. Ước mơ trên, nồng nàn, ấp ủ lâu dài, xây dựng hạnh phúc ở xứ người càng sâu đậm hơn nữa ở giới nữ sinh viên. Tuy nhiên, khi dấn thân tìm chỗ đứng dưới bóng mặt trời họ đã phải vượt bao khó khăn từ học hành tới thích ứng với môi trường mới, về ngôn ngữ, văn hóa tới phong tục tập quán, ở một khung cảnh có vẻ ngoài đầy phù hoa hấp dẫn nhưng mặt dưới, đầy chông gai và cạm bẫy! Không tỉnh táo, hoặc vì một sai lầm nào đó, nhiều trường hợp những cô gái trẻ, hạnh phúc đang ở tầm tay với, bỗng nhiên mất tích và bị sát hại một cách thảm thương ở Pháp, ở Mỹ…

Trong vòng mươi năm kể lại đây, nạn nhân chưa đầy 30 tuổi, có những cái tên gợi sự thân quen với cộng đồng Việt như Phương Lê, Michelle Le và Sophie Le Tan… Trong đó có những vụ tới nay chưa tìm ra dấu vết nạn nhân hay thủ phạm. Hung thủ vẫn ở ngoài vòng pháp luật và chỉ có thân nhân nạn nhân là mỏi mắt trông chờ người thân trở về hoặc công lý thực thi.

Năm 2010 cái chết của Phuong Le làm nhiều người xúc động. Phương Lê xuất thân từ một gia đình di dân đi tìm tự do, tới Mỹ vào lúc chưa đầy mười tuổi. Cô gái trưởng thành ở Fairfield, California được gia đình nâng niu như ngọc báu trong tay, ôm trọn giấc mộng Hoa kỳ (American dream) và dần dần đạt được ước mơ vào tuổi 25 sau khi tốt nghiệp trường điều dưỡng (Nursing School). Bỗng nhiên một hôm Phuong Le mất tích một cách bí ẩn vào 25-04-2010 ở khu vực có tiệm sách Barnes and Noble. Giấy tờ tùy thân và cell phone còn để lại trên xe. Phuong Le, có thể bị bắt cóc hay bị dụ dỗ lên xe của ai đó ở trong khu vực tương đối yên tĩnh của Suisun City, Calif.

Mười hai ngày sau có người tìm thấy một thi thể nữ đã bị hủy hoại nhiều phần ở vùng hoang vắng ngoài thành phố. Thế là tuyệt vọng, vì Phuong Le đã bị sát hại. Cảnh sát mở cuộc điều tra nhưng tới nay chưa vén màn bí mật dù có một nhân vật được cảnh sát chú ý. Đó là Thuc Nguyen, một ông chủ cũ của Phương Le (công ty Postal Express ở Suisun City,) vì giữa ông ta và nạn nhân từng có mối liên hệ tình cảm và cú phone cuối cùng mà Phuong Le gọi là cho ông ta. Nhưng cảnh sát không tìm ra chứng cớ nào chứng tỏ ông ta là nghi can nên vụ án đành nguội dần.

Phuong Le chết vì nguyên nhân nào, vì ai và chết cách nào hiện giờ chưa có câu trả lời của công lý.

Nhưng có một vụ án, một nữ sinh viên Việt bị sát hại vì tình. Phải chăng do ghen tuông khiến một người phụ nữ bản xứ nhúng tay vào máu bạn thân? Vụ án này xảy ra vào tháng 09, 2011 cũng tại California. Nạn nhân là Michelle Le. Michelle Le là cô gái năng động, học giỏi, có mẹ theo nghề y nên cô ghi danh vào học ngành điều dưỡng tại Samuel Merritt University tại Oakland.

Cái chết đau đớn của Michelle Le



Phát ngôn viên Elizabeth Valente của Samuel Merritt tại Oakland cho biết, Michelle Le là một nữ sinh “tràn đầy sức sống”, luôn khao khát học hỏi và có niềm tận tụy với công việc điều dưỡng. Tại trường, cô là nữ sinh được nhiều người biết đến.

Michelle Le bị mất tích vào ngày 27-5, trong giờ nghỉ giữa buổi trực tại một bệnh viện ở Hayward. Le trong giờ giải lao, đã không quay lại bệnh viện.

Le được nhìn thấy lần cuối cùng tối 27-5 khi tiến vào một khu đậu xe của Bệnh viện Kaiser Permanente ở Hayward. Các nhân viên điều tra cho rằng Le có mang theo điện thoại di động khi mất tích song không thể liên lạc được với số của cô.

Le mất tích sau giờ giải lao trong ca trực. Chiếc xe Honda SUV của cô sau đó được tìm thấy cách đó vài dãy nhà và bị khóa.

Le đi đâu? Cô đang có tương lai trong tay và chương trình ttước mắt?

Bạn bè Le cho biết thêm cô đã lên kế hoạch đến Reno với họ và rất háo hức với chuyến đi. Ba của Le đã bay từ Việt Nam sang Mỹ để gặp cảnh sát. Gia đình cô cũng đã treo thưởng 20.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp tìm ra cô.

Sau một thời gian điều tra, cuối cùng nghi can Giselle Estaban đã bị xác định là hung thủ ra tay sát hại Michelle Le.

Nguồn tin cho biết thêm, ngày 18-9, cảnh sát và các tình nguyện viên tìm kiếm đã phát giác những phần thi thể vùi nông trong bụi rậm ở thung lũng Sunol, vịnh San Francisco. Nhưng các phần thi thể lúc này đang trong giai đoạn phân hủy nên nhà điều tra chưa thể xác định giới tính tử thi. Sau đó, thông báo của Sở Cảnh sát thành phố Hayward hôm nay 20-9 đưa tin cảnh sát đã được xác định chính là di thể là của nữ sinh viên ngành điều dưỡng gốc Việt có tên là Michelle Le bị mất tích cách đó gần bốn tháng..

Nguồn tin AP cho biết, nghi phạm chính là bạn gái cũ của Le. Giselle Esteban, 27 tuổi đã tấn công Le tại bãi đậu xe của một bệnh viện. Esteban quen biết Le từ thời còn học trung học ở San Diego. Thoạt đầu Esteban chỉ thừa nhận căm ghét Le đã qua lại với chồng mình nhưng khăng khăng không liên quan đến vụ mất tích của Le.

Từ nhiều bằng chứng – đoạn phim từ camera an ninh cho thấy Esteban đã ở hiện trường trước khi Le mất tích, tín hiệu từ điện thoại di động cho thấy Le và Esteban đã ở cùng địa điểm.

Tại căn apartment của Estaban, cảnh sát đã thu giữ điện thoại di động và máy tính của cô này.

Nhưng đâu là nguyên nhân nghi ngờ Giselle Esteban giết người?

Vụ ám sát nhân có động cơ vì tình. Giselle Esteban và Michelle Le là đôi bạn còn học trung học và tình thân càng sâu sắc khi họ lập nghiệp ở San Franscisco vào 2002. Tuy nhiên từ khi Esteban sa vào lưới tình với chàng trai Scott Marasigan thì Esteban chỉ biết đến tình yêu và cuộc sống vợ chồng. Nhưng tình yêu của cô nàng tan vỡ vào năm 2008 khi Marasigan giũ áo bỏ đi sau ba năm hương lửa đương nồng dù đôi lứa đã có với nhau một đứa con. Esteban cho rằng kẻ phá hoại hạnh phúc của mình chính là Michelle Le nên đổ oán thủ vào cô bạn cũ.

Esteban, 27, đã tìm hiểu giờ trực của Michelle Le và lẻn vào khu vực nhà thương và rình Michelle Le khi Le ra ngoài, vào khu để xe và dùng dao đâm chết bạn và mang xác ra khu vực núi đồi hoang vắng và vùi nông một nấm.

Thi thể nạn nhân được phát giác, trên xe nạn nhân có DNA của Esteban và giày của nghi can có vết máu của nạn nhân nên 7 tháng 11, 2011, Esteban bị bắt và ra tòa lãnh án 25 tù.

Vụ mất tích của Sophie Le Tan

Nguồn tin của L’Express ngày 30 tháng 3, 2019 cho biết hàng trăm người dân Pháp tham gia tìm nữ sinh gốc Việt mất tích cách đây 6 tháng

Những chỉ dấu đang ngày càng khép lại quanh nghi can sát hại nữ sinh viên gốc Việt tên Sophie Lê Tân, theo học đại học tại TP Strasbourg, Pháp. Cô gái 20 tuổi đã mất tích cách đây 6 tháng. Nghi can trong vụ này là Jean-Marc Reiser, 58 tuổi.

Ra tòa ngày 28-3, Jean-Marc Reiser, nghi can chính trong vụ án đầy bí ẩn của nữ sinh viên Sophie Le Tan, đã đối mặt với một chứng cứ mới mà người ta tin rằng sẽ vạch mặt được hắn: dấu vết ADN của Sophie được tìm thấy trên tay cầm của chiếc cưa trong kho nhà gã đàn ông này.

Trong cuộc thẩm vấn kéo dài đến 8 giờ đồng hồ, thẩm phán Eliette Roux đã trưng ra những chứng cứ mạnh mẽ của bên pháp y: từ những vết máu tìm thấy trước đó trên chiếc cưa, các chuyên gia đã xác định được vết ADN của Sophie.

Một nguồn tin thông thạo về cuộc thẩm vấn này kể với Hãng tin AFP rằng Jean-Marc Reiser đã tỏ ra bối rối. Thế nhưng một trong các luật sư của Reiser là Pierre Giuriato cho biết không thể xác nhận hay bình luận về thông tin trên liên quan thân chủ của mình. Tuy nhiên, vị luật sư này có thừa nhận thân chủ mình đã bị truy hỏi về chiếc cưa trong nhà kho.

Nhưng luật sư cũng khẳng định vết máu hay vết ADN trên cưa không có nghĩa thân chủ của mình là hung thủ, cũng như chuyện không có gì chắc chắn thân chủ mình liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Sophie Lê Tân vào tháng 9-2018 khi cô nói với gia đình là đi xem nhà cho thuê ở Schitigheim, ngoại ô TP Strasbourg, miền đông bắc của nước Pháp.

Schitigheim là nơi nghi can Reiser cư ngụ và đăng báo cho thuê nhà trên mạng. Cảnh sát đã tìm thấy một cái rìu đẫm máu trong kho chứa đồ nhà Reiser và nơi ống thoát nước trong phòng tắm có vết máu của nạn nhân, nhưng gã vẫn chối tội giết người.

Reiser có nhiều tiền án và đã vào tù nhiều lần, sau phiên tòa năm 2001 về những vụ hiếp dâm y đã thực hiện trong những năm 1995-1996 và tội trộm cắp và chứa đồ trộm cắp. Trong năm 2001, Reiser được tuyên vô tội trong một phiên tòa xử hắn liên quan vụ mất tích vào năm 1987 của một cô gái 23 tuổi mà thi thể không được tìm thấy.

Sophie Lê Tân đi xem nhà để thuê vào sáng 7-9-2018. Sophie dự tính quay về nhà vào buổi trưa để cùng gia đình làm tiệc sinh nhật thứ 20 cho cô. Nhưng cô gái đã không quay về được như dự tính.

Nhiều chứng cứ hướng đến khả năng Reiser là hung thủ như các vết máu có dấu hiệu bị lau chùi. Reiser đã bị tạm giam vài ngày sau khi có thông tin Sophie bị mất tích nhờ các cuộc điện thoại nặc danh gọi đến chính quyền.

Reiser bị các cáo buộc bắt cóc, giam cầm và giết người. Tuy nhiên luật sư vẫn biện hộ bằng câu chuyện như sau: Sophie đúng là có lên xem nhà của Reiser nhưng khi đó cô gái bị chảy máu ở bàn tay và đã được Reiser săn sóc giúp. Vì thế mới có vết máu của cô gái ở nhà của hắn ta.



Vấn đề là thi thể của Sophie hiện đang ở đâu? Cho đến hôm nay, nhiều người dân địa phương vẫn không ngừng tham gia tìm kiếm, bên cạnh cuộc điều tra của cảnh sát.

Một trang Facebook được thành lập kêu gọi tham gia và hàng trăm người đã tự nguyện tham dự các cuộc tìm kiếm trong các khu vực quanh nơi cô gái được nhìn thấy lần cuối. Họ đã chia nhau lục lọi từng mét đất trên diện tích 112km2 trong khu rừng, theo dấu vết trong iPhone nơi có thể Reiser và Sophie đã đi qua,. Họ đã tìm thấy một mảnh vải, một sợi dây giày, một vài sợi tóc khả nghi.

Chuyện tình nguyện giúp tìm kiếm của họ đã trở thành đề tài của truyền thông địa phương. Người tình nguyện đã tổ chức bán bánh ngọt, lấy tiền mua dụng cụ hỗ trợ tìm kiếm, kể cả thiết bị bay không người lái, hay thuê thợ lặn tìm dấu tích Sophie dưới các ao hồ. Họ đi từng nhà trong khu vực, điều tra, tìm kiếm nhân chứng.

Những người tham dự cuộc thiện nguyện khẳng định sẽ tiếp tục cho tới khi tìm được Sophie. Một người đàn ông trả lời truyền thông: “Tôi không quen biết cô gái ấy, nhưng Sophie cũng như con gái tôi, không thể không làm điều gì đó”.

Ông Tri Lê Tân, cha của Sophie, nói rằng ông rất cảm động trước tinh thần hỗ tương của người dân địa phương.

Chu Nguyễn