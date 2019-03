Từ gánh thịt nướng bán rong, đến công ty thực phẩm nổi tiếng Châu Á

Lý Anh

Năm 1933, với đòn gánh trên vai, hai cái thúng hai bên, Teo Swee Ee, bắt đầu bán Bakkwa (thịt sấy hay thịt nướng khô) ở những nơi công cộng trên đảo Tân Gia Ba. Hơn chục năm sau (1945), Teo mở tiệm. Ngày nay con cháu Teo làm chủ hàng trăm tiệm tại nhiều nước Châu Á chuyên bán Bakkwa. Món ăn này không những được dân chúng Tân Gia Ba ưa thích, còn được lòng nhiều du khách nước ngoài. Thực khách khó tính đến đâu cũng bị mê hoặc bởi món Bakkwa của công ty Bee Chung Hiang (tên cũ viết là Bee Chun Heng).

Bee Chung Hiang nổi tiếng món Bakkwa

Trong bài báo đầu đề How Singapore’s Bee Cheng Hiang with its famous grilled meat grew from a one-man street stall into an Asian powerhouse (Làm thế nào Bee Bee Hiang ở Tân Gia Ba từ một người bán hàng rong trên đường phố trở thành công ty thực phẩm nổi tiếng Châu Á) của ký giả Andre Frois đăng trên tờ South China Morning Post số ra ngày 16/03/2019 giới thiệu cùng độc giả món Bakkwa của công ty thực phẩm Bee Cheng Hiang nổi tiếng Châu Á.

Đối với nhiều gia đình ở Châu Á, Tết Nguyên đán mà không có dăm ba gói Bakkwa, coi như còn thiếu một cái gì đó. Đó là món ăn vặt được nhiều người sống ở miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á ưa thích. Loại thịt nướng này tiếng Quảng Đông gọi là “yuk gon” (thịt khô), tiếng Quan thoại gọi là “kao rou” (thịt nướng), nhưng được nhiều người gọi với tiếng Phúc Kiến là Bakkwa. Là món thịt nướng, ai cũng có thể làm được, nhưng Bakkwa nổi tiếng nhất phải nói đến sản phẩm của của công ty Bee Cheng Hiang, Tân Gia Ba.

Muốn tìm hiểu công ty Bee Cheng Hiang phải quay ngược thời gian cách đây gần 90 năm.

Teo Swee Ee bắt đầu nghề này bằng một đòn gánh bằng tre và 2 cái thúng, một bên đựng lò than củi, một bên đựng những miếng Bakkwa thơm ngon đã nướng qua.

Teo đặt gánh thịt nướng bán rong của mình ở những nơi công cộng như rạp hát ngoài trời, bến xe đò… Tại đây, thịt nướng của Teo bán rất chạy, đặc biệt là trong các dịp lễ hội. Cho đến năm 1945, Teo kiếm đủ tiền mở một tiệm bán Bakkwa trên đường Rochor với thương hiệu là Bee Chun Heng ở gần cảng Tân Gia Ba. Sau đó mở thêm tiệm thứ hai tại phố Victoria gần đó. Từ đó món Bakkwa của Teo nổi tiếng Tân Gia Ba.

Sau tiệm bán Bakkwa ở Victoria, dần dần, thông qua quảng cáo, khắp đất nước Tân Gia Ba biết đến món Bakkwa của công ty Bee Cheng Hiang. Ai cũng tin tưởng món ăn do công ty này chế biến.

Ngày nay, người cháu của Teo Swee Ee là Daniel Wong đảm nhận chức Tổng giám đốc công ty, trông coi 376 chi nhánh ở 12 nước Châu Á, trong đó trên 200 chi nhánh ở Trung Quốc, ngoài ra còn rải rác ở Hương Cảng, Mã Lai Á, Nam Dương, Phi Luật Tân, Đại Hàn… Bất cứ ở nơi nào, Bakkwa của công ty Bee Cheng Hiang cũng được thực khách ưa thích.

Hiện nay, tại 12 nước nói trên, Bee Cheng Hiang có tới 3000 công nhân viên chức. Chế độ đãi ngộ của công ty khá tốt, nhiều người làm từ mười đến hai ba chục năm …

Khi có người hỏi, tương lai Bee Cheng Hiang phát triển như thế nào? Daniel Wong cho biết, mục tiêu của Be Chung Hiang là mỗi năm mở thêm vài ba chi nhánh ở ngoại quốc. Bất luận mở ở đâu, chất lượng cũng đặt lên hàng đầu. Nhờ vậy, Bakkwa của Bee Chung Hiang ngày càng được thực khách ưa thích…

Du khách ca ngợi Bakkwa

Ngày càng có nhiều người trên thế giới đi du lịch Tân Gia Ba nổi tiếng là thiên đường mua sắm và du lịch. Đến Tân Gia Ba mua gì, ăn gì là câu hỏi của tất cả du khách khi có dịp đặt chân đến đảo quốc Sư tử.

Nói đến những nét tinh túy của văn hóa ẩm thực Tân Gia Ba, không thể không kể đến món Bakkwa. Bakkwa gần giống như thịt bò khô ta thường ăn, chủ yếu làm bằng thịt heo nhưng có thể dùng cả thịt bò hay thịt gà. Bất kỳ thực khách khó tính nào cũng bị mê hoặc bởi món ăn thơm ngon này. Nhiều người cho rằng, đến Tân Gia Ba mà chưa thưởng thức món Bakkwa ngon tuyệt hảo này nghĩa là chưa biết được hết nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Tân Gia Ba.

Hương vị của món Bak Kwa làm cho người ăn khi nhâm nhi một miếng lại muốn ăn miếng nữa. Người bản xứ rất yêu thích Bak Kwa nên mặc dù giá hơi cao họ vẫn phải mua ăn ít nhất 2 tuần 1 lần. Giá một gói to gồm 10 gói nhỏ mỗi gói 3-4 tấm thịt sấy khô mỏng có giá khoảng 5 đô Mỹ.

Bakkwa có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc ở dạng lát mỏng với vị ngọt và mặn, sau này được du nhập vào Tân Gia Ba và nổi tiếng ở đây. Món ăn này được làm từ nhiều loại thịt như thịt heo, bò, gà hoặc hải sản nhưng phổ biến nhất vẫn là Bakkwa heo. Thịt heo để làm nên món Bakkwa thơm ngon này làm sạch và xay rồi đem ướp với nước sốt xá xíu, nước tương, ngũ vị hương và một số gia vị khác để tạo độ dậy cho mùi thơm đặc trưng. Sau khi tẩm ướp gia vị, thịt heo được cán mỏng và sấy khô bên trong lò nướng, cuối cùng là phết lên thịt lớp mật ong bóng bẩy để tạo vị ngọt đậm đà hơn cho món ăn.

Đi qua một cửa hàng bán loại đặc sản này, mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng xì xèo trên vỉ nướng khi người thợ thoăn thoắt lật giở đều hết miếng này tới miếng khác quả là một cảnh tượng làm du khách chẳng muốn rời chân.

Khi thưởng thức từng miếng Bakkwa, người ăn cảm nhận được độ mềm, dai và vị ngọt tự nhiên của món ăn hòa quyện với mùi thơm của ngũ vị hương. Bên cạnh đó, vị ngọt của mật ong cùng với vị mặn của nước tương và muối tạo ra món thịt sấy khô Bakkwa hoàn hảo.

BakKwa có loại cắt từng miếng nhỏ, có loại được xay nhỏ rồi ép thành từng tấm tròn hoặc vuông mỏng, màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon. Tại Tân Gia Ba, có thể tìm mua Bakkwa ở nhiều cửa hàng. Đặc biệt nếu ghé phố Tàu, có thể thấy những cửa hàng lớn chuyên bày bán mặt hàng này.

Tại đây, khách hàng có thể thoải mái ăn thử các vị thịt trước khi quyết định mua. Bakkwa thường được đóng thành từng túi sẵn hoặc bán theo lạng, thuận tiện cho nhu cầu của khách.

Nhu cầu sử dụng Bakkwa thường tăng cao trong các mùa lễ hội, còn ở những thời điểm khác Bakkwa được dùng như một món ăn vặt hoặc món ăn kèm trong bữa ăn chính. Đến Tân Gia Ba, nếu mua Bakkwa làm quà biếu, chúng ta thấy Bakkwa được đóng gói trong các bao màu đỏ, màu sắc theo văn hóa Á Đông mang ý nghĩa tốt lành.

Ở Tân Gia Ba, Bakkwa trở thành món quà phổ biến thường được tặng nhau trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại Tân Gia Ba, những người theo đạo Hồi chế biến món Bakkwa từ thịt gà.

Món Bak Kut Teh ở Tân Gia Ba

Ngoài Bakkwa heo, bò, gà, Tân Gia Ba còn có nhiều món ăn ngon khác, trong đó món Bak Kut Teh (Trà sườn heo) cũng rất quen thuộc và được ưa chuộng. Có nhiều ý kiến khác nhau về sự ra đời của Bak Kut Teh. Có người cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung Quốc, được người Mân Nam (miền nam Phúc Kiến) du nhập vào Tân Gia Ba từ thế kỷ 19 .

Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác là món Bak Kut Teh ra đời từ thời xa xưa ở đảo Tân Gia Ba. Tương truyền, có một người ăn xin đói khổ tới một tiệm mì thịt heo để xin đồ ăn. Lúc ấy, chủ quán tuy rất khó khăn và thiếu thốn nhưng vẫn động lòng thương cảm. Ông lấy một vài mảnh xương heo còn sót lại ninh lên, nêm vào đó các loại gia vị bình dân mà ông dùng như hồi hương, hạt tiêu để tăng thêm hương vị và tạo cho món ăn có màu như nước trà. Kể từ đó, Bak Kut Teh ra đời và trở thành món ăn rất phổ biến trong tầng lớp lao động nghèo khó ở Tân Gia Ba. Bởi được chế biến từ những nguyên liệu rẻ tiền nhưng nó lại có nguồn dinh dưỡng và năng lượng dồi dào đủ để cung cấp cho họ trong cả một ngày dài lao động mệt nhọc.

Bak Kut Teh thực chất là một món canh, trong đó sườn heo nhiều thịt được hầm cùng các loại gia vị gồm tỏi, hành, tiêu với một chút bí quyết nêm các loại thảo mộc và gia vị khác như đinh hương, quế, mùi, thì là … Việc sử dụng đinh hương, quế, hồi, thì là và rau mùi trong món ăn này thể hiện ảnh hưởng văn hóa đa dạng của Tân Gia Ba. Món ăn được cải tiến để tăng thêm năng lượng cho những bữa ăn đạm bạc thiếu dinh dưỡng của những người phu bốc vác thời xưa và được cả người dân địa phương lẫn du khách, các ngôi sao và quan chức quốc tế ưa chuộng.

Loại nước canh màu trà đặc với nhiều hương liệu và gia vị trên đây chỉ là một trong hai kiểu nấu của món Bak kut teh. Nếu người ăn thích món canh ít thảo mộc hơn thì chắc chắn sẽ rất thích kiểu chế biến thứ hai. món canh nước trong cho thêm hạt tiêu.

Những kiểu chế biến khác nhau của món ăn phổ biến này phản ánh cách mà con cháu những người di cư từ khắp các miền khác nhau của Trung Quốc đã ứng dụng và biến đổi món Bak Kut Teh để phù hợp khẩu vị của họ. Người Quảng Đông có thói quen thích hương vị đậm đà nên họ có xu hướng cho thêm nhiều thảo dược vào món ăn, trong khi người Phúc Kiến lại ưa thức ăn có vị mặn nên thường cho thêm nước tương đậu nành để nhuộm màu cho món Bak Kut Teh của họ.

Một bát Bak Kut Teh thường đi kèm với sườn heo, rau xanh và tàu hũ ky om, tất cả tạo nên một món ăn vừa túi tiền, có lợi cho sức khỏe và có thể ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng phổ biến nhất là để điểm tâm sáng.

Món ăn này cũng có thể ăn kèm với cơm trắng hoặc bún, giò cháo quẩy. Khi ăn Bak Kut Teh, để tăng thêm hương vị, người Tân Gia Ba thường dùng nước tương thêm tỏi, ớt băm nhỏ để làm sốt chấm. Ngoài ra trà ô long cũng được uống kèm bởi nó sẽ làm dịu đi độ ngậy và béo của sườn heo, khiến cho món ăn không bị ngán.

Món Bak Kut Teh rất phổ biến, khi đến Tân Gia Ba, du khách rất dễ tìm để thưởng thức. Tuy nhiên, một số địa chỉ tại đảo quốc Sư Tử nổi tiếng với món Bak Kut Teh là nhà hàng Founder Bak Kut The, 347 đường Balestier, nhà hàng Ng Ah Sio Pork Ribs Eating House, số 8 đường Rangoon và nhà hàng Sin Heng Bak Koot The, số 439 đường Joo Chiat. Những nhà hàng này luôn đông thực khách gồm thực khách địa phương lẫn du khách từ nhiều nơi trên thế giới đến.

Những ai có dịp đến Tân Gia Ba, đều muốn thưởng thức các món đặc sản của Tân Gia Ba như Bakkua, Bak Kut Teh …

Lý Anh