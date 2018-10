Từ Đệ nhất phu nhân đến phu nhân túi hiệu

Lý Anh

Sau khi nhậm chức Thủ tướng Mã Lai Á lần thứ hai vào ngày 10/05/2018, ông Mahathir bin Mohamad (92 tuổi) cáo buộc ông Najib Razak, cựu Thủ tướng vừa thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 09/05, tham nhũng quỹ đầu tư nhà nước Malaysia Development Berhad (1MDB). Vợ chồng ông Najib Razak bị cấm không được rời khỏi đất nước. Ngày 03/10/2018, vợ cựu Thủ tướng Najib Razak là bà Rosmah Mansor bị cơ quan chấp pháp bắt giữ.

Bà Rosmah Mansor có khá nhiều túi xách hàng hiệu nổi tiếng và đồng hồ xa xỉ. Tổng giá trị đồ trang sức, tiền mặt, túi xách hàng hiệu và các loại ví sang trọng tịch thu tại nhà bà hồi tháng 06/2018, có giá trị lên đến 273 triệu Mỹ kim. Bởi vậy, nhiều người đã so sánh bà Rosmah với bà Imelda Marcos, vợ cố Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos, người có hơn 1.200 đôi giày khi chồng bị đuổi khỏi chức vụ Tổng thống vào năm 1986 sau khi dân chúng biểu tình phản đối ông đầu tư hàng trăm triệu Mỹ kim vào Hoa Kỳ.

Cựu đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor bị bắt sau khi các nhà điều tra tham nhũng thẩm vấn bà hai lần (tháng 06 và tháng 09/2018). Họ không nói rõ lý do bà Rosmah bị bắt, nhưng nhiều người cho rằng, bà bị bắt giữ vì dính vào vụ tham nhũng quỹ 1MDB. Bộ Tư pháp Mỹ từng cáo buộc một phần trong số tiền bị trộm từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB được sử dụng để mua trang sức cho bà Rosmah, bao gồm 27 triệu Mỹ kim cho một viên kim cương hồng thuộc loại hiếm và thêm 1,3 triệu đô Mỹ cho 27 dây chuyền vàng.

Vụ bê bối này khiến ông Najib Razak phải đối mặt với các cáo buộc hình sự có thể nhận án tù suốt phần đời còn lại.

Phác họa chân dung cựu Đệ nhất phu nhân

Bà Rosmah sinh năm 1951 tại Kuala Pilah, một thị trấn nhỏ ở bang Negeri Sembilan, phía tây nam Mã Lai Á.

Tốt nghiệp Trung học, bà Rosmah theo học ngành xã hội và nhân chủng học tại một trường Đại học công lập địa phương, sau đó đến Hoa Kỳ học tại một trường Đại học ở tiểu bang Louisiana, mấy năm sau lấy bằng thạc sĩ.

Bà Rosmah cho biết, khi còn là sinh viên, bà từng gặp nhiều khó khăn về tài chính. Học xong, bà vào làm tại một ngân hàng nông nghiệp, kiếm được mỗi tháng 800 ringgit (tiền Mã Lai Á, tỷ lệ hối đoái ngày 16/10 mỗi ringgit đổi được 0.24 Mỹ kim).

Năm 1987, sau khi kết hôn cùng ông Najib Razak, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên, bà xin thôi việc ở ngân hàng. Sau khi ông Najib trở thành Thủ tướng vào ngày 23/03/2009, bà Rosmah chuyên làm công tác từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy lĩnh vực y tế và thể thao…

Cựu Đệ nhất Phu nhân Rosmah là người thích ăn diện. Khi sánh vai cùng chồng là Thủ tướng Najib Razak, thường xuất hiện với túi xách Hermes Birkin làm bằng da cá sấu bạch tạng, tay đeo đồng hồ đính kim cương đắt tiền…

Khi có những lời chỉ trích về cách dùng hàng xa xỉ của Đệ nhất phu nhân, bà Rosmah từng bảo vệ sở thích dùng hàng hiệu của mình trong cuốn tiểu sử xuất bản năm 2013. Bà viết: “Đồ trang sức và quần áo tôi mặc đều mua bằng tiền của mình. Có gì sai? Là một phụ nữ, đặc biệt là vợ của một nhà lãnh đạo, tôi luôn phải thật lịch sự, gọn gàng và chỉn chu. Nếu xuất hiện cẩu thả trước bạn bè quốc tế, sẽ làm xấu mặt người dân Mã Lai Á!”.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (South China Morning Post) ở Hương Cảng loan tin, đầu năm 2015, khi người dân Mã Lai Á gặp nhiều khó khăn trong đời sống, biểu tình phản đối kế hoạch tăng thuế tiêu dùng của chính phủ, Đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor lại tiêu xài hoang phí theo kiểu “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”. Lúc bấy giờ, bà chỉ quan tâm đến giá tiền công làm đẹp mái tóc ngày càng đắt đỏ.

Phát biểu tại một diễn đàn về tăng thuế tiêu dùng, bà Rosmah Mansor công khai than thở phải trả 1.200 ringgit (tương đương 300 Mỹ kim) cho một lần nhuộm tóc. Vào thời điểm đó, lương tối thiểu của người dân Mã Lai Á chỉ khoảng 900 ringgit một tháng, chưa đủ tiền làm tóc một lần của bà Rosmah Mansor.

Năm 2016, tờ Wall Street Journal của Mỹ loan tin bà Rosmah chi hơn 6 triệu Mỹ kim cho quần áo, giày dép và đồ trang sức. Trong một chuyến đi đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, bà Rosmah đã thuê nguyên một máy bay Airbus A-319 của hãng hàng không Emirates. Toàn bộ chi phí cho hành trình dài này lên tới 1 triệu ringgit (247.000 Mỹ kim). Đáng chú ý là, máy bay cất cánh từ một sân bay quân sự Mã Lai Á, do bà Rosmah không muốn phải chờ đợi lâu nên đã yêu cầu máy bay hạ cánh tại đây. Ở thời điểm đó, mức lương của Thủ tướng Mã Lai Á chỉ có 100.000 đô Mỹ một năm.

Tuy nhiên, do nhà nước kiểm duyệt hệ thống truyền thông quá chặt chẽ, báo chí Mã Lai Á thời đó ít khi bình luận công khai lối sống xa hoa của bà Rosmah.

Gần đây, khi cảnh sát khám xét nhà cựu Thủ tướng Najib, tịch thu gần 300 hộp và hơn 70 chiếc vali chứa đầy tiền mặt, trang sức, hàng hiệu đắt tiền như túi xách Hermes Birkin, Chanel, Louis Vuitton, Oscar de la Renta, đồng hồ Rolex, Patek Philippe, người dân Mã Lai Á mới chú ý đến bà Rosmah nhiều hơn và biết về thói chi tiêu của bà.

Giá trị loại túi bà Rosmah Mansor sử dụng

Hermes Birkin là loại túi xách hàng hiệu làm bằng da cá sấu bạch tạng rất khó tìm thấy ngoài thiên nhiên vì chúng dễ làm mồi cho các loài săn mồi khác hoặc bị thương tổn bởi mặt trời. Loại túi này được giới nhà giàu ưa thích trị giá tới hàng trăm ngàn Mỹ kim mỗi chiếc. Nhiều người lầm tưởng chiếc Hermes Birkin làm từ da cá sấu bạch tạng thiên nhiên, nhưng sự khan hiếm của loại động vật biến dị này không đủ cung cấp để hãng Birkin làm nhiều túi như vậy, đành phải dùng loại cá sấu nuôi trong các trang trại ở Zimbabwe hay Texas, Hoa Kỳ.

Mặc dù vậy, Tổ chức Tranh đấu Bảo vệ Động vật (People for the Ethical Treatment of Animals – PETA) vẫn lên án và vận động chính phủ các nước đóng cửa các trang trại nuôi cá sấu để làm các loại túi Hermes Birkin và những mặt hàng trang sức khác.

Baghunter, một trang mạng chuyên kinh doanh túi cũ hàng hiệu cũng cho hay, túi xách hàng hiệu là mặt hàng đầu tư có lợi hơn đầu tư chứng khoán, vàng hay địa ốc.

Ai cũng biết chiếc túi Birkin thương hiệu Hermès là một trong những mặt hàng thời trang đắt giá. Sau hơn ba chục năm ra đời, túi xách Jane Birkin vẫn chưa hề bị lỗi mốt, bất chấp sự thay đổi chóng mặt của thời thế. Nhiều cố vấn kinh doanh từng khuyên những người có tiền, muốn đầu tư hãy chọn túi Hermès Birkin thay vì vàng hay cổ phiếu, bởi vì, trong 35 năm qua, giá trị túi Birkin chỉ tăng, không giảm.

Theo Baghunter, trong 35 năm qua, khi so sánh 3 mặt hàng đầu tư gồm vàng, cổ phiếu và túi Hermès Birkin, giá trị của túi Birkin tăng hơn 500%. Không giống như giá cổ phiếu hay vàng thường không ổn định, tăng giảm thất thường, trong khi đó túi Birkin chưa bao giờ sụt giảm. Bình quân hàng năm giá trị túi Birkin tăng trưởng 14,2%. Đó là một trong những lý do Baghunter cho rằng, túi Birkin “đầu tư an toàn và ít biến động nhất”.

Evelyn Fox, nhà sáng lập trang mạng Baghunter cho hay: “Nghiên cứu chỉ rõ vì sao những món hàng xa xỉ cực phẩm như túi BIrkin chưa bao giờ bị rớt giá, kể cả trong giai đoạn suy thoái kinh tế trầm trọng. Đó là sự khác nhau giữa hàng xa xỉ (luxury) và siêu xa xỉ (ultra-luxury). Trong khi thị trường hàng xa xỉ chịu ảnh hưởng bởi thời kỳ kinh tế khó khăn, thị trường hàng siêu-xa xỉ lại không hề bị chi phối bởi yếu tố kinh tế như thị trường cổ phiếu hay bán lẻ. Thị trường túi Birkin đã sử dụng luôn luôn tăng cao vì nhiều quý bà quý cô khao khát có được chiếc túi này nhưng không vào được danh sách chờ đợi của cửa hàng Hermès, hoặc không đủ kiên nhẫn đợi chờ trong nhiều năm để mua từ cửa hàng chính thống”.



Max Brownawell, chuyên về bán đấu giá của công ty Heritage Auction ở Nữu Ước cho hay: Những chiếc túi này không dành cho những người bình thường. Không phải ai cầm tiền bước vào cửa hàng Hermès cũng mua được. Không phải ai mua chiếc túi này Hermès cũng bán. Phải có mối quan hệ lâu dài với một trong những cửa hàng của họ. Quan hệ này phải là, trước đó khách hàng thường xuyên mua hàng của thương hiệu này nhiều lần. Tuy vậy, dù là khách hàng thường xuyên, mỗi năm chỉ được mua không quá 2 chiếc túi Birkin. Đặc biệt hơn, nếu không phải là khách hàng cực VIP, sẽ không được lựa chọn màu sắc hay kích cỡ túi. Cửa hàng đưa túi nào phải lấy túi đó.

Khó khăn mới làm chủ được một chiếc túi, nhưng đôi khi lại không nhận được cái mình thích khiến khách hàng quay sang tìm đến nhau, hoặc đến các nhà buôn bên ngoài trao đổi và mua chiếc túi mà họ muốn. Đó cũng là lý do những cửa hàng online như Baghunter hay các nhà bán hàng đấu giá như Heritage Auction có đất dụng võ.

Những chiếc túi Hermès Birkin được mang ra đấu giá tại Heritage Auction ở Nữu Ước thường có giá khởi điểm khoảng từ 13.500 đô Mỹ. Khách hàng của họ bình quân sở hữu từ 10, 20 đến 50 chiếc túi Hermès trong bộ sưu tập.

Khi được hỏi về chất lượng của một chiếc túi người mua nên đầu tư vào, Max Brownawell đề nghị xem xét tình trạng túi, màu sắc, kiểu dáng và có phải là mặt hàng bị hạn chế không. Ông khuyên người mua nên đầu tư vào những chiếc túi mới ra vì các bộ sưu tập mới luôn luôn được tìm kiếm rất cao. Ông nói: “Tốt nhất là những chiếc túi còn mới nguyên chưa qua sử dụng. Nhưng không có nghĩa là những chiếc túi dùng rồi sẽ mất giá trị. Nhìn chung, chỉ cần túi không bị thay đổi gì về màu sắc, phần cứng hay dây đeo”.



Ngoài ra, chỉ sau 5 năm , túi Chanel cũng có giá trị tăng 70%. Tại các nước phương Tây, sự nhảy vọt về giá trị này còn cao hơn nhiều so với tăng trưởng ở các thị trường chứng khoán hay nhà đất …

Nhiều người bàn ra tán vào, với việc sở hữu hàng trăm chiếc túi hiệu Birkin hay Chanel vừa bị tịch thu, bà Rosmah, vợ cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, có ý đồ kinh doanh mang lại lợi nhuận kếch xù, không chỉ đơn thuần là ăn diện. Đáng tiếc, bây giờ những thứ đó không thuộc về bà nữa, mà là tài sản của người dân Mã Lai Á.

