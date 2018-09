Trường cao đẳng Niagara mở lớp dạy cách trồng sa.

Niagara on the Lake, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 9, trường cao đẳng Niagra sẽ mở lớp dạy cách trồng cần sa trong khóa học mùa thu năm nay. Đây là trường cao đẳng đầu tiên ở Canada đã

Có 24 sinh viên tham dự khóa học về cần sa đầu tiên của trường cao đẳng Niagara.

Lớp học này sẽ dạy về tất cả những điều cần biết về ngành trồng cần sa , về cách trồng cần sa cho hữu hiệu và có phẩm chất, về những luật lệ ở Canada cũng như những an toàn khi trồng cần sa.

Khóa học sẽ kéo dài 1 năm mà theo ông Alan Unwin, phụ tá khoa trưởng của ngành học cần sa ở trường cao đẳng này, thì 24 sinh viên này sau khi tốt nghiệp, sẽ có rất nhiều cơ hội chọn lựa những công việc trả lương cao ở các công ty trồng cần sa ở Canada