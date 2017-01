Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Hồng Phúc: Hành trình 35 năm phục vụ Cộng đồng

Tường trình do cơ quan thống kê Canada công bố năm 2012, cho thấy trung bình có 1/10 người dân Canada trong độ tuổi từ 15 trở lên phải đối diện với 1 trong 6 bệnh tâm thần. Tỷ lệ này tương đương với 2.8 triệu người và cứ 2 người khi đến tuổi 40 tuổi, có 1 người đã từng trải qua các triệu chứng liên quan đến tâm thần.

Khảo sát thường niên về sức khỏe cộng đồng được phổ biến, cũng cho biết trong số 25.100 người dân Canada được tham khảo ý kiến, có 5.4% xác nhận đã từng có triệu chứng rối loạn tinh thần, 4.7% đã kinh qua chứng trầm cảm. Ngoài ra, cứ 5 người có 1 người cho biết đang ở mức độ căng thẳng cao.

Thống kê cũng xác nhận có 70% các vấn đề sức khỏe tâm thần khởi đầu từ thời thơ ấu hoặc trong tuổi thanh niên và 34% học sinh trung học Ontario có các vấn đề về tâm lý như lo âu và trầm cảm.

Trong năm 2012, có 17% người dân Canada (khoảng 5,9 triệu người), cảm thấy cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhưng chỉ có 67% được đáp ứng nhu cầu này.

Nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần, Thời Báo đã tiếp xúc với bà Boonie Wong, giám đốc điều hành Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Hồng Phúc để tìm hiểu về các dịch vụ của tổ chức này.

Hồng Phúc có nghĩa là Sức khỏe và Hạnh phúc. Từ năm 1978, những người sáng lập tổ chức Hồng Phúc chỉ là một nhóm thiện nguyện viên được quy tụ với mục đích trợ giúp những người bệnh tâm thần điều trị theo phương thức phù hợp với văn hóa Á đông.

Năm 1982, được Bộ Y tế tài trợ, Hồng Phúc chính thức thành lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần có danh xưng “Hong Fook Mental Health Association”, và cũng trong năm này, trước làn sóng người Việt tỵ nạn ồ ạt bỏ nước ra đi tìm Tự do đến định cư Canada gia tăng, Hồng Phúc thiết lập văn phòng đầu tiên tại trung tâm Cộng đồng Cecil ở Toronto, phục vụ người Việt và người Hoa, bà Bonnie Wong cho biết.

Những năm sau đó, cơ quan Hồng Phúc mở rộng dịch vụ phục vụ sang các cộng đồng Á châu khác: Lào, Thái, Kampuchia, Đại Hàn.

Hành trình 35 năm phục vụ

Năm 2000, Hong Fook cộng tác với bệnh viện Mount Sinai khai sinh nhóm “ethno-cultural Assertive Community Treatment Team”, giúp bệnh nhân ứng phó và chữa trị bệnh tâm thần theo đặc thù văn hóa của từng dân tộc. Năm 2001, Hồng Phúc được cấp 16 đơn vị gia cư trong chung cư, có thể cung cấp nơi cư trú ổn định cho những người sử dụng các dịch vụ của tổ chức này.

Với phương châm “Song hành cùng bệnh nhân, thăng hoa cùng cộng đồng và cùng xây dựng tương lai”, năm 2003, trung tâm điều trị bệnh tâm thần “Asian Community Psychiatric Clinic” được thiết lập ở khu vực trung tâm thành phố với 8 bác sĩ tâm thần trong đó có cả bác sĩ nói tiếng Việt và y tá chăm sóc bệnh nhân.

Hong Fook còn có chương trình hỗ trợ nhà chính phủ, tùy theo sự lựa chọn của bệnh nhân, chương trình dành gia đình bệnh nhân, và các chương trình xã hội giúp người bệnh mau hồi phục để trở lại với đời sống bình thường.

Bên cạnh đó, Hong Fook còn có chương trình tương thân kết bạn, tạo môi trường cho người bệnh xây dựng lại kỹ năng sống, giúp bệnh nhân có bạn đồng hành trên con đường đi đến hồi phục.

Trên 10% những người đến với Hong Fook là thiện nguyện viên của chương trình tương thân và cũng với tỷ lệ tương đương, đã tham dự chương trình “Huấn luyện những người lãnh đạo”, bà Bonnie Wong nói.

Năm 2013, được sự tài trợ của chính phủ, dưỡng đường có tên gọi “Hong Fook Connecting Health Nurse Practitioner Led Clinic” được thành lập ở số 3280 Midland Ave Scarborough với mục đích chăm sóc sức khỏe cho di dân và những người có vấn đề sức khỏe tâm thần thuộc cộng đồng Bắc Scarborough. Dưỡng đường này có các y tá chuyên môn, chuyên viên dinh dưỡng, cán sự xã hội, chuyên viên bệnh tâm thần, bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi khoa và có thể cung cấp toàn bộ các dịch vụ về y tế. Không chỉ riêng cư dân khu vực Scarborough, những người cư ngụ ở vùng khác, nếu không có được sự chăm sóc y tế cá nhân, cũng có thể được hưởng các dịch vụ này, bà Bonnie Wong cho biết thêm.

Do thuốc điều trị bệnh tâm thần thường có tác dụng phụ, “Hong Fook Connecting Health Nurse Practitioner Led Clinic” có các y tá hướng dẫn việc sử dụng thuốc điều độ, thích hợp cho các bà mẹ trẻ, bệnh nhân tâm thần có bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp…

Hong Fook hiện đang thực hiện hai dự án “Khuyến khích chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư” chú trọng đến sự hợp tác các tổ chức khác và “Hành trình quảng bá huấn luyện sức khỏe tâm thần” dành cho các nhân viên phụ trách việc định cư di dân, nhân viên cộng đồng.

Năm 2016, Hồng Phúc phối hợp với Ontario Council of Agencies Serving Immigrant và Canadian Centre for Victim of Tortures khởi động chương trình huấn luyện “Mental Health and Trauma”, để trợ giúp người tỵ nạn Syria nhập cư tỉnh bang Ontario.

Để có thể thực hiện các chương trình nói trên và cung cấp dịch vụ cho những người có nhu cầu, ngoài ngân khoản được chính phủ tài trợ, hàng năm, Hong Fook tổ chức đêm Gala gây quỹ điều hành.

Sau 35 năm phục vụ Cộng đồng, Trung tâm Hồng Phúc hiện có 75 nhân viên điều hành, và nhiều bác sĩ, y tá, thiện nguyện viên cộng tác với cơ quan vô vụ lợi này. Hong Fook có trụ sở chính ở số 3329 Midland Ave. Suite 201, Scarborough, chi nhánh trung tâm thành phố tọa lạc ở số 130 Dundas St, lầu 3, Toronto, và văn phòng khu vực North York, số 1751 Sheppard Ave. East., North York.

Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến tất cả mọi người, xuất thân từ các nền văn hóa và có thu nhập khác nhau, không kể lứa tuổi. Nếu cảm thấy bản thân mình hay thành viên gia đình có triệu chứng liên quan đến sức khỏe tâm thần, đừng ngần ngại, hãy gọi cho Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Hồng Phúc: (416) 493-4242 hoặc cô Emillie Nguyễn (tiếng Việt) (416) 493-4242 Ext: 5255. Email: enguyen@hongfook.ca, để được tư vấn. Tất cả các dịch vụ đều miễn phí.

Trong các số báo tới, Thời Báo sẽ lần lượt đăng tải 13 trường hợp, người thật, việc thật, trong đó có đồng hương người Việt, đã đến với Hồng Phúc và sau đó đã vượt qua được bệnh tật, hoàn toàn hồi phục, trở lại với cuộc sống bình thường.

Nếu cảm thấy có vấn đề sức khỏe tâm thần, bất cứ nơi nào, sẽ giới thiệu bác sĩ ở khu vực đó.