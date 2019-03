Trung Quốc và Thụy Điển ngày càng căng thẳng

Lý Anh

Thụy Điển triệu hồi Đại sứ

Thứ Tư 14/02/2019, Bộ Ngoại giao Thụy Điển triệu hồi bà Anna Lindstedt, Đại sứ đương nhiệm tại Bắc Kinh, do liên quan đến một cuộc họp giữa cô Angela Gui, con gái ông Gui Minhai (Quế Minh Hải), công dân Thụy Điển hiện đang bị Trung Quốc giam giữ, cùng 2 doanh nhân người Hoa, tự nhận mình có quan hệ với một số quan chức cao cấp Trung Quốc có thể cứu cha cô khỏi nhà tù ở Trung Quốc, với một số điều kiện kỳ quặc…

Cô Angela Gui, con gái ông Gui Minhai, hiện đang là một nghiên cứu sinh tại Đại học Cambridge, là người đã tìm mọi cách cứu cha mình ra khỏi nhà tù, sau khi đi họp về, ngày 13/02, đã viết một bài trên mạng xã hội Medium thuật lại những “suy nghĩ vô cùng kỳ lạ” khi bà Anna Lindstedt liên lạc với cô vào giữa tháng 01/2019 mời đến Stockholm bàn về “cách cứu cha cô ra khỏi nhà tù”.

Cô Angela Gui cho biết, hôm về Stockholm, cô đến phòng họp gặp 2 doanh nhân người Hoa với nhiều rượu, nhiều người có mặt và nhiều câu hỏi kỳ lạ. Tuy nhiên, cô thấy bà Đại sứ Lindstedt cũng đã có mặt và ủng hộ những gì đang diễn ra, thì nghĩ rằng, có thể đây là chủ trương của Bộ Ngoại giao Thụy Điển.

Cô Gui thuật lại, một trong những doanh nhân ở đó đã gây áp lực buộc cô phải chấp nhận thỏa thuận, nếu cô ngừng công khai phơi bày việc cha cô bị giam giữ, cha cô sẽ sớm được ra tòa, có thể bị kết án “vài năm tù”, thế là kết thúc bản án.

Doanh nhân khác nói: “Nếu cô tiếp tục nói chuyện với giới truyền thông, sẽ ảnh hưởng đến bà Đại sứ Anna Lindstedt. Cô không muốn bà ấy gặp bất kỳ tổn thất nào phải không?”.

Cô Gui còn nói thêm, họ bảo tôi cần phải im lặng. Tôi không nên nói với bất cứ ai về điều này, hoặc nói bất cứ điều gì công khai về cuộc họp này. Tuy nhiên, tôi sẽ không im lặng để đổi lấy một lời hứa bâng quơ “cha tôi có thể được phóng thích”. Những lời đe dọa, trấn áp, mua chuộc hoặc tâng bốc sẽ không thay đổi suy nghĩ của tôi.

Bài viết của cô Gui ghi rõ, bà Đại sứ Lindstedt ủng hộ thỏa thuận này. Bà nói với cô rằng, Trung Quốc đang “áp dụng một đường lối ngoại giao mới”, nếu cô tiếp tục phơi bày công khai mọi thứ, Trung Quốc có thể “trừng phạt Thụy Điển”.

Trong thời gian này, họ có thể thu xếp cho cô Gui vào làm việc ở tòa đại sứ Trung Quốc ở Stockholm. Nghe bà Lindstedt nói vậy, cô cảm thấy càng bất ổn … vội vàng trở về Anh Quốc và liên lạc với Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Cô được thông báo rằng, phía Thụy Điển không biết gì về cuộc họp trên, thậm chí họ cũng không hề biết bà Lindstedt đã về Stockholm vào tháng trước.

Trong một thông báo mới nhất, Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển cho biết, một cuộc điều tra nội bộ đã được thực hiện sau khi có thông tin bà Lindstedt tham gia vào vụ này với nghi vấn hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân.

Trong một email gửi cho hãng thông tấn Reuters, Rasmus Eljanskog, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển ghi rõ: “Trước khi xảy ra chuyện này, Bộ Ngoại giao Thụy Điển và Ngoại trưởng đều không được thông báo. Do hậu quả của việc làm sai lầm trong cách thực hiện cuộc họp nói trên, chúng tôi đang điều tra nội bộ. Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển đã triệu hồi Đại sứ Anna Lindstedt về nước, đồng thời bổ nhiệm một người khác thay thế bà Lindstedt”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận sự việc này. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói bà không biết gì về tình hình mới nhất của ông Gui. Trên trang web chính thức, tòa đại sứ Trung Quốc tại Stockholm cho biết họ không cho phép bất cứ ai liên hệ với con gái ông Gui. Bà Hoa Xuân Oánh nói với truyền thông: “Phía Trung Quốc xử lý tội ông Gui Minhan theo đúng luật pháp và thủ tục pháp lý”(?).

Gui Minhai là ai?

Ông Gui Minhai, 54 tuổi, thập niên 80 du học tại Stockholm, học xong ở lại làm việc và trở thành công dân Thụy Điển. Hiện nay, ông là một trong những ông chủ nhà xuất bản và tiệm sách Causeway Bay Books ở Hương Cảng, chuyên phát hành và bán những cuốn sách có khuynh hướng chính trị nhạy cảm, đa số là sách viết về cuộc sống riêng tư của quan chức cao cấp ở Trung Nam Hải, nơi ở và làm việc của các lãnh tụ Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Năm 2015, trong một chuyến đi du lịch ở Thái Lan, ông bị mất tích. Sau đó không lâu, ông xuất hiện trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thú nhận tội lái xe gây ra tai nạn giao thông năm 2003 ở Ninh Ba, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Sau 2 năm ngồi “bóc lịch”, ông được trả lại tự do vào năm 2017.

Ngày 20/01/2018, ông Gui Minhai và 2 nhà ngoại giao Thụy Điển ngồi tàu hỏa tới Bắc Kinh, bị khoảng 10 nhân viên cảnh sát Trung Quốc bao vây. Ông Gui bị bắt giữ, các nhà ngoại giao Thụy Điển được trả tự do với vài lời xin lỗi xã giao.

Ngay sau vụ bắt giữ ông Gui, chính phủ Hoa Kỳ cùng chính phủ các nước Châu Âu đều lên tiếng kêu gọi Trung Quốc thả Gui Minhai.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc công khai nơi giam giữ ông Gui Minhai, cho phép ông rời khỏi Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói: “Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc giải thích lý do và cơ sở pháp lý cho việc giam giữ ông Gui Minhai, công khai nơi giam giữ ông, cho phép ông ta tự do đi lại và tự do rời khỏi Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nước và các tổ chức trong khu vực thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc”.

Theo Fox News, ông Gui là một trong năm ông chủ nhà xuất bản và tiệm bán sách ở Hương Cảng bị Trung Quốc giam giữ trong thời gian gần đây. Vụ này cho thấy, nhà cầm quyền Trung Cộng quyết tâm dùng hành động cứng rắn bóp nghẹt các nhà bất đồng chính kiến ​​và báo chí tự do ở Trung Quốc, bất chấp những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Bà Federica Mogherini, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) nói rằng: “EU hoàn toàn ủng hộ tuyên bố công khai và nỗ lực của chính phủ Thụy Điển đòi Trung Quốc trả lại tự do cho ông Gui Minhai”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, họ không có thông tin về nơi giam giữ của ông Gui, chỉ nói một cách mơ hồ: “Có thể ông vi phạm luật lệ Trung Quốc mới bị giam giữ…”.

Truyền hình trào phúng chế nhạo Trung Quốc

Theo bài viết của Yvette Tan, ký giả BBC (Reporting for BBC’s Singapore bureau and Channel NewsAsia), ngày 21/09/2018, một chương trình truyền hình trào phúng với tên gọi Svenska Nvheter, phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Thụy Điển SVT, với nội dung mỉa mai, châm chọc khách du lịch Trung Quốc về những điều “nên và không nên làm”, đặc biệt là không nên “phóng uế bừa bãi” nơi công cộng, nhất là di tích lịch sử…

Chương trình này thậm chí còn châm biếm vụ cảnh sát Thụy Điển lôi du khách Trung Quốc ra khỏi một khách sạn xảy ra gần đây.

Tòa đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển lên tiếng chỉ trích chương trình và yêu cầu STV cùng người dẫn chương trình Jesper Ronndahl phải xin lỗi, đồng thời đe dọa sẽ có hành động phản kháng mạnh mẽ.

Chương trình chiếu lại video có hình ảnh ba du khách Trung Quốc bị khiêng ra khỏi khách sạn và kèm theo một đoạn hài kịch được lồng tiếng Quan Thoại về những điều khách du lịch Trung Quốc “Nên và không nên làm”.

Trong đoạn hài kịch, người dẫn chương trình nói khách du lịch không nên “vừa ăn uống vừa ỉa đái” bên ngoài những nơi tham quan lịch sử. Nếu bạn thấy một người đi dạo trên phố với chú chó của họ, điều này không có nghĩa họ mang theo bữa trưa của họ đâu”. đoạn hài kịch nhắn nhủ.

Video cũng cho rằng người Trung Quốc phân biệt chủng tộc, nhưng Thụy Điển thì chào đón người da màu, người Ả Rập, người Do Thái, thậm chí cả người đồng tính luyến ái.

Người dẫn chương trình nói: “Thụy Điển tin vào các nguyên tắc của giá trị nhân quyền. Mặc dù những nguyên tắc này không áp dụng ở Trung Quốc”.

Kết thúc video là câu nói của người dẫn chương trình: Thụy Điển sẵn lòng chào đón du khách Trung Quốc, nhưng họ sẽ bị “trừng trị” nếu cư xử không phù hợp.

Video này lan truyền rộng rãi trên Youku, một trang video trực truyến như Youtube ở Trung Quốc.

Rất nhiều người Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trên Sina Weibo. Những dòng hashtag Swedish TV Show Insults Chinese People (TV Thụy Điển lăng mạ người Trung Quốc) có tới hơn 34 triệu theo dõi.

Một độc giả Trung Quốc viết: “Điều này không thể tha thứ. Tôi thừa nhận du khách Trung Quốc có những việc làm xấu hổ, nhưng không nên sỉ nhục toàn bộ Trung Quốc như vậy. Họ nên xin lỗi…”.

Một người khác viết: “Họ cố tình phụ đề đoạn hài kịch bằng tiếng Trung Quốc… rõ ràng là họ muốn chúng ta biết họ đang sỉ nhục chúng ta”.

Một người nữa bình luận và được nhiều người đồng tình: “Cách phản đối Thụy Điển hay nhất là tẩy chay họ. Không đi du lịch, không mua hàng IKEA, H&M và Volvo …”.

Chính phủ Trung Quốc cũng tức giận không kém. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng nói: “Chương trình này sỉ nhục và tấn công ác ý vào chính phủ và người dân Trung Quốc. Chúng tôi cực lực phản đối …”.

Đây là dấu hiệu cho thấy rõ hơn quan hệ Trung Quốc và Thụy Điển đã có nhiều vấn đề từ trước, tiềm tàng bấy lâu nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma – nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng mà Bắc Kinh coi là mối đe dọa ly khai – đã đến Thụy Điển.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng căng thẳng hiện tại không liên quan đến Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Nhiều người đặt câu hỏi, vậy thì vụ bắt giữ Gui Minhai nên giải thích như thế nào? Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại vô lý cáo buộc Thụy Điển đã tìm cách bí mật đưa ông Gui ra khỏi Trung Quốc.

Ông Viking Bohman, nhà phân tích tại Viện Quan hệ Quốc tế Thụy Điển (Analyst, Swedish Institute of International Affairs – UI) nhận xét: Lời giải thích hợp lý nhất cho mối quan hệ Trung Quốc – Thụy Điển ngày càng căng thẳng là Trung Quốc giam giữ ông Gui Minhai …

Ông Viking Bohman nói: “Tôi nghĩ Gui Minhai còn bị giam cầm ở Trung Quốc, quan hệ hai bên còn căng thẳng hơn nữa. Nếu Thụy Điển càng kêu gọi trả tự do cho Gui Minhai, Trung Quốc lại không nhún nhường thì mối quan hệ rất có thể trở nên tồi tệ hơn bây giờ …”.

Lý Anh