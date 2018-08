Trung quốc muốn có một thỏa hiệp tự do mậu dịch với Canada.

Ottawa: Tuyên bố trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ hai 20 tháng 8, ông Lu Shaye, đại sứ Trung quốc ở Canada đã nói là ông ta hy vọng sẽ có một thỏa hiệp tự do mậu dịch với Canada và cũng nhận là hiện đang có những căng thẳng trong lãnh vực giao thương giữa Trung quốc và Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump đã cho đáng thuế 25 phần trăm lên số hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc trị giá 34 tỷ Mỹ kim. Đổi lại Trung quốc cũng cho đánh thuế 25 phần trăm lên số hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc với trị giá cũng 34 tỷ Mỹ kim.

Mới đây tổng thống Trump cho biết là chính quyền Mỹ sẽ cho đánh thuế từ 10 phần trăm lên đến 25 phần trăm trên số hàng hóa khác nhập cảng từ Trung quốc mà trị giá lên đến 200 tỷ Mỹ kim.

Quyết định đánh thuế lên số 200 tỷ Mỹ kim hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc có thể sẽ được cho thi hành vào tháng 9 sắp đến.

Người ta không biết là Trung quốc có khả năng phản công khi số hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ có thể không nhiều như số hàng hóa mà Hoa Kỳ mua từ Trung quốc?

Trong khi đó những cuộc thương thảo về tự do mậu dịch giữa Canada và Trung quốc đã tiến triển chậm vì chính quyền Canada muốn có một thỏa ước tự do mậu dịch bao gồm nhiều lãnh vực như nhân công, ô nhiễm môi trường …

Việc giao thương giữa Canada và Trung quốc đã trở nên tồi tệ, sau khi chính quyền liên bang Canada không cho phép một công ty Trung quốc bỏ tiền mua lại công ty xây cất Aecon Group, với lý do là an ninh quốc gia.

Mới đây chính quyền Mỹ cũng than phiền là Trung quốc đã dùng Canada như là một cửa hậu, để đưa nhôm và thép vào Hoa Kỳ: các công ty Trung quốc bán nhôm và thép cho các công ty Canada có liên hệ với Trung quốc, và sau đó các công ty Canada bán số nhôm thép vừa mua của Trung quốc, sang Hoa Kỳ.

Chính quyền liên bang Canada đang mở cuộc điều tra về những lời tố cáo này?