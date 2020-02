Trung Quốc cấp phép sản xuất lô thuốc đầu tiên điều trị virus corona

Lô thuốc có tiềm năng điều trị hiệu quả đối với dịch viêm phổi Covid-19 đã được đưa vào sản xuất tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Chính quyền thành phố Taizhou thông báo hôm 16/2: “Ngày 15/2, thuốc do công ty dược phẩm Hisun Chiết Giang phát triển đã được Cục Giám sát Dược phẩm Quốc gia cấp phép chính thức để đưa vào thị trường”.

Thông báo cho biết: “Trong giai đoạn bùng phát virus corona chủng mới, đây là loại thuốc đầu tiên tại Trung Quốc được cấp phép chính thức để đưa vào danh sách các loại thuốc có tiềm năng hiệu quả trong việc điều trị virus corona chủng mới”. Thông báo cho biết thêm tên của loại thuốc này trước đây là Favipiravir hay Avigan.

Hồi đầu tháng 2, Trung tâm Phát triển Công nghệ sinh học Quốc gia Trung Quốc cho biết Remdesivir và Favipiravir có thể trở thành phương thuốc điều trị hiệu quả virus corona chủng mới. Trung tâm này thông báo thêm rằng, các chuyên gia Trung Quốc cũng bắt đầu thử nghiệm nhiều loại vắc xin chống virus corona chủng mới trên động vật.

Việc thử nghiệm trên động vật là bước tiếp theo trong quy trình phát triển vắc xin thực sự. Tiến sĩ Li Hangwen, giám đốc điều hành công ty Stemirna Therapeutics LLC, cho biết thông thường vắc xin cần trải qua 3 bước thử nghiệm lâm sàng. Thời gian có thể kéo dài từ vài tháng tới vài năm, tùy theo giai đoạn thử nghiệm và bệnh nhân thử nghiệm.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuần trước cho biết, hiện tại chưa có vắc xin hay loại thuốc đặc chủng nào để điều trị dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Do vậy, thế giới có thể phải chờ 18 tháng nữa để có lô vắc xin đầu tiên.

Thậm chí, các nhà khoa học có thể sẽ rơi vào tình huống tương tự đại dịch SARS hồi năm 2002-2003, khi dịch được dập tắt trước khi có bất kỳ loại vắc xin nào được chế tạo thành công.