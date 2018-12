Trump phản pháo sau tuần lễ đầy những tin xấu

Mai Loan

TT Trump từ lâu đã nổi tiếng là một người không thụ động, sẵn sàng trả đũa đối phương mỗi lần bị tấn công.

Sau một tuần lễ đầy những biến cố thời sự hoàn toàn bất lợi cho ông về mặt pháp lý cũng như chính trị dồn dập xảy ra, TT Trump đã liền phản pháo vào ngày Chủ nhật cuối tuần qua bằng một loạt những mẩu tin bắn ra trên mạng Twitter. Đây vốn là phương tiện hữu hiệu nhất vì nó chỉ cần có vài giòng chữ ngắn ngủi là cũng đủ để thông tin cho đám đông ái mộ ông tin theo.

Trong suốt ngày Chủ nhật mưa gió tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và không có chuyện gì để làm, TT Trump có dịp gậm nhấm những bản tin đầy bất lợi cho ông, bắt đầu từ chuyện điều tra của Công tố Viên Đặc Biệt của ông Robert Mueller cứ dai như giẻ rách nhưng càng ngày càng phơi bày ra những đống rác bẩn không thể nào che đậy nổi.

Rồi sau đó là đến cuộc điều tra của Tổng Nha Cảnh Sát Trung Ương (FBI) về những bê bối dính líu ít nhiều đến ông. Và đến chương trình giải trí cuối tuần Saturday Night Live (SNL) với màn mở đầu tấu hài xuất sắc chuyên chế giễu những lãnh đạo đương thời, và lần này nạn nhân không ai khác hơn là TT Trump, khiến ông cũng phải bận tâm để bắn ra những mẩu tin trả đũa vào sáng sớm hôm sau.

Nhưng lần này, TT Trump nêu ra vấn đề là liệu ông có nên đâm đơn thưa kiện chương trình tấu hài SNL ra toà hay không; rồi sau đó ông quay sang tấn công cơ quan FBI và đổ lỗi rằng chính tại nhân viên cơ quan này đã đột nhập vào văn phòng của ông Michael Cohen, cựu luật sư thân tín của ông Trump, để tịch thu nhiều tài liệu đem về điều tra và từ đó khiến cho ông Cohen mới đành phải thú nhận khui ra nhiều chuyện bê bối và sai trái khác về ông sếp Donald Trump.

Sau đó, ông Trump cũng dành thì giờ bắn ra những mẩu “tweets” khác để nói về trường hợp của một anh lính Biệt kích Mũ Xanh bị cáo buộc tội cố sát, và sau cùng là đưa ra lời nguỵ biện về chính sách tách rời những đứa con nhỏ khỏi vòng tay của bố mẹ chúng khi bị bắt giữ tại biên giới.

Theo bài tường thuật của nhà báo Brett Samuels trên diễn đàn The Hill chuyên trình bày về những đề tài thời sự ở chính trường thủ đô, Toà Bạch Ốc loan báo là TT Trump không có những sinh hoạt chính thức nào trước công chúng trong ngày Chủ nhật vừa rồi. Do đó TT Trump tha hồ tự do ở Bạch Cung để ngồi xem truyền hình và bắn ra những mẩu “tweets”.

Quả thật là trong bảy ngày của tuần lễ vừa qua, TT Trump chỉ nhận được những tin tức không thuận lợi chút nào. Đầu tiên là việc tìm người thay thế ông cựu đại tướng John Kelly trong chức vụ bộ trưởng Phủ Tổng Thống (White House Chief of Staff), tưởng là dễ dàng vì đây là chức vụ hành chính uy quyền nhất ở thủ đô, chỉ đứng sau tổng thống, nên ắt hẳn biết bao người sẵn sàng nộp đơn xin.

Ấy vậy mà rồi nhiều ứng viên sáng giá và đầy tham vọng lại lần lượt xin rút lui, không dám nhận cái chức vụ này, không phải chỉ vì e ngại phải làm việc dưới trướng một ông sếp tính tình bất thường như TT Trump, mà có lẽ vì lo sợ rằng sẽ bị “dính chấu” sau này khi cuộc điều tra của ông Mueller cũng như của FBI và Hạ Viện Hoa Kỳ dưới quyền của phe Dân Chủ đang bắt đầu tiến vào giai đoạn chót với những bằng chứng sai phạm khó thể che giấu hay bào chữa được.

[Chưa gì người ta đã nói đến viễn tượng TT Trump không phải lo sợ việc có thể bị Hạ Viện làm thủ tục truất phế (impeachment) mà có lẽ là ông sẽ bị cáo buộc các tội phạm hình sự và sẽ lập tức bị truy tố ra toà liền sau ngày mãn nhiệm vào đầu năm 2021 và có thể sẽ vào tù cùng với những thuộc hạ cũ như Michael Cohen hoặc Paul Manafort. Do đó, một phụ tá cao cấp nhất như bộ trưởng Phủ TT trong thời gian sắp tới đương nhiên cũng sẽ bị liên luỵ theo, và sự nghiệp chính trị của mình cũng sẽ thiệt hại nặng nề sau đó.]

Sau đó là chuyện TT Trump tranh cãi kịch liệt tại Phòng Bầu Dục, với những ống kính truyền hình được ông cho phép bước vào để thu hình, với hai lãnh tụ Nancy Pelosi và Chuck Schumer của phe Dân Chủ về ngân khoản xây bức tường ở biên giới. Nhưng người ta chỉ chú ý đến lời hăm he mạnh miệng của TT Trump rằng ông sẵn sàng chủ động việc để cho chính quyền phải đóng cửa nếu như không đạt được sự thoả thuận với Quốc Hội, một điều mà hầu hết các chuyên gia và kể cả những lãnh tụ của phe Cộng Hoà cũng công nhận rằng sẽ gây bất lợi về uy tín của họ đối với đa số quần chúng tại Hoa Kỳ.

Cũng trong những ngày vừa qua, TT Trump cũng nhìn thấy ông Cohen, cựu luật sư riêng và lâu năm của ông, bị lãnh án 3 năm tù ở về những hành động phạm pháp mà ông Cohen lại nói rằng đã làm theo chỉ thị của người sếp ông, và đương nhiên là sếp ông biết rõ chuyện đó phạm pháp (nên mới sai đàn em là luật sư riêng của mình đứng ra giải quyết).

Và cuối cùng là chuyện ngay cả cái uỷ ban tổ chức lễ đăng quang cho TT Trump hồi đầu năm 2017 cũng bị dính líu trong một vụ điều tra phạm tội hình sự.

Khi bắn ra mẩu “tweet” kế tiếp để chỉ trích cơ quan FBI, TT Trump cho rằng nhân viên cơ quan mật vụ này đã “đập cửa xông vào” văn phòng của luật sư Cohen, và cáo buộc rằng chính hành động này đã khiến cho vị phụ tá lâu năm của ông bỗng quay ngược trở lại để tố cáo những điều bất lợi cho TT Trump.

Tưởng cũng nhớ lại là các nhân viên FBI đã bất ngờ xông vào văn phòng của ông Cohen hồi tháng 4 vừa qua, dĩ nhiên là với trát toà của một vị thẩm phán liên bang đồng ý ký lệnh, để tịch thu rất nhiều những tài liệu và chứng cớ đem về điều tra vì tình nghi là nó phạm pháp và có thể được ông Cohen sẽ tìm cách tẩu tán hay che dấu, vốn là điều thường dễ xảy ra mỗi khi những nghi can biết mình sắp bị cơ quan công lực khám xét hoặc điều tra.

Điều đáng nói là việc này có được là do sự gợi ý của văn phòng Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller đưa ra, và câu hỏi đặt ra là phải chăng cuộc điều tra này đã thấy có những dấu hiệu hay bằng chứng tội phạm nào đó nên mới chuyển những thông tin này sang cho văn phòng cơ quan FBI có rộng quyền hành xử để tiếp tục điều tra? Và phải chăng điều này càng khiến cho TT Trump và những người bênh vực ông cứ tiếp tục gán cho cuộc điều tra của ông Mueller là một “cuộc săn lùng phù thuỷ” kiểu tầm phào? Nhưng nếu không có làm gì sai trái hay phạm pháp thì hà cớ gì ông Cohen và TT Trump lại cứ phải lo lắng bồn chồn như vậy?

Khi bị tuyên án 3 năm tù về một loạt những tội danh hình sự cấp liên bang, vị luật sư thân cận và lâu năm của Tổ Chức Trump nói rằng ông ta đã vi phạm vào những điều luật ủng hộ tài chính cho ứng cử viên tranh cử theo lệnh của ông Trump khi ông trả tiền cho hai phụ nữ để bịt miệng họ không khui ra những chuyện mua bán tình dục với ông Trump trước đó.

Bởi vì theo hai ông Cohen và Trump thì nếu chuyện này đổ bể trước ngày bầu cử vào cuối năm 2016, thì nhiều cử tri sẽ có cái nhìn tiêu cực hơn đối với ứng cử viên Donald Trump và khó lòng giúp ông thắng cử. TT Trump nhiều lần phủ nhận chuyện ông đã ra lệnh cho luật sư Cohen phải làm như vậy, lúc đầu còn chối bỏ là không hề có chuyện đó, nhưng rồi sau cùng không thể che giấu được thì quay sang biện hộ rằng những món tiền trả cho những cô đào phim khiêu dâm đó cũng chẳng có gì là phạm pháp.

TT Trump thường tự nhận mình là người ưa thích và thường xuyên theo dõi các chương trình của đài truyền hình Fox News, lần này cũng đã bắn ra hai mẩu “tweets” để nói về những chương trình trên đài này. Ông nói rằng ông sẽ nghiên cứu lại trường hợp của Thiếu Tá Matthew Golsteyn, một sĩ quan Biệt kích Mũ Xanh mới bị cáo buộc tội giết chết một người A Phú Hãn trong một vụ đụng độ hồi năm 2010. Ông ta có thể bị lãnh án tối đa là tử hình nếu như bị kết tội trong vụ này.

TT Trump nói rằng ông sẽ duyệt lại hồ sơ của vị thiếu tá này, mà ông gọi là “một anh hùng của quân đội Mỹ”, bị cáo buộc tội danh cố sát. TT Trump cho rằng vị sĩ quan này đã thú nhận việc ra tay giết chết một tay khủng bố Taliban trong lúc ông ta đang đi hành quân ở chiến trường A Phú Hãn.

Không ai phủ nhận việc ông Golsteyn đã can đảm đối đầu với những tay du kích Hồi-giáo luôn tìm cách tấn công những quân nhân Mỹ bằng những loại bom nội hoá tự chế. Nhưng ông Golsteyn bị các sĩ quan Mỹ cáo buộc và điều tra về tội cố sát vì sau đó ông ta đã tình cờ thú nhận là trong lúc truy tìm các nghi can Taliban tại địa phương, ông nghe theo lời của một vị thủ lãnh địa phương cáo buộc nghi can Taliban này là du kích chế bom nội hoá. Thay vì bắt giữ và đưa cho cấp trên để điều tra thêm, ông Goldsteyn đã tự ý đem nghi can này ra phía sau hè để bắn chết và tìm cách phi tang bằng cách đào huyệt để lấp thi thể.

Chính vì thế mà ông ta mới bị điều tra và truy tố ra toà án quân sự và có thể bị lãnh án tử hình. Nhưng TT Trump chỉ cần dán cái mác khủng bố của nghi can Taliban để biện minh cho hành động gọi là anh hùng của Thiếu tá Goldsteyn khi tự tiện hành xử các tù binh đối phương. Và do đó, TT Trump có thể duyệt xét lại hồ sơ điều tra này (và có thể sẽ tìm cách giúp đỡ hay tha bổng cho ông Goldsteyn).

Cũng trong một mẩu “tweet” kế tiếp, TT Trump đã mượn lời của ông Kenneth Starr, cựu công tố viên độc lập điều tra TT Clinton trước đây trong vụ tai tiếng với cô sinh viên tập sự Monica Lewinsky, rằng “không có bằng chứng nào” về việc ông Trump đã thông đồng với Nga hoặc là đã vi phạm một tội danh nào về chuyện gây quỹ tài chính lúc tranh cử.

Sau cùng, mẩu “tweet” chót trong ngày Chủ Nhật vừa qua của TT Trump là nhằm để biện hộ cho chính sách cách ly bắt những đứa trẻ nhỏ rời khỏi vòng tay của bố mẹ khi bị bắt giữ ở biên giới đang được các nhân viên di trú và biên phòng thi hành theo lệnh của TT Trump.

Lần này, ông Trump cũng lặp lại một lời sai trái khi cho rằng chính quyền Obama trước đây cũng áp dụng một chính sách tương tự (và do đó không có lý do gì để mọi người phải chỉ trích như lần này). Sau đó, TT Trump cũng biện minh rằng chính sách đó là điều cần thiết để ngăn ngừa tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, rất nhiều các cơ quan truyền thông đã trưng dẫn nhiều tài liệu và bằng chứng trong những tháng qua để kết luận rằng những lời biện luận của TT Trump khi cho rằng chính quyền Obama cũng có một chính sách tương tự là điều không đúng. Ngay cả một phóng viên là Paula Reid của đài truyền hình CBS cũng đã chất vấn về điều sai trái này khi trực tiếp phỏng vấn TT Trump hồi tháng trước.

Khi TT Trump nói rằng chính quyền Obama cũng có một chính sách tương tự, nhà báo Reid đáp trả rằng lời nói của ông không hề đúng. Lý do là chính quyền Trump quyết định buộc tội và truy tố ra toà bất cứ những ai bị chặn giữ tại biên giới chứ không phải chỉ tạm giam trong lúc cứu xét hồ sơ xin nhập cảnh để tị nạn. Ông Trump liền trả lời rằng đó chỉ là cách mà ông hành xử theo kiểu khác mà thôi.

Dĩ nhiên cách trả lời của TT Trump bao giờ cũng được những người ủng hộ ông cuồng nhiệt sẵn sàng tin theo và lặp lại nhiều lần sau đó, dù rằng nó khó lòng thuyết phục được đa số những người tranh luận một cách nghiêm túc.

Nhưng có lẽ nó chỉ là “chuyện nhỏ, không đáng kể” bởi vì TT Trump chỉ cần làm sao cho có người tiếp tục tin ông mà thôi. Và điều này giải thích có lẽ vì sao mà ông vẫn tiếp tục bắn ra những mẩu tin như thế trên mạng Twitter như ông đã làm một loạt trong ngày Chủ Nhật cuối tuần qua.

MAI LOAN

Houston, ngày 17/12/2018