Trùm sòng bài Wei Wei từng gặp thủ tướng Trudeau và là đại biểu trong phái đoàn Trung quốc đến Canada.

Toronto: Như những tin tức loan báo, thì vào những ngày cuối tháng 9 năm nay 2020, các cơ quan an ninh phối hợp trong chiến dịch có tên là End Game đã phá vỡ một sòng bài trá hình và một tiệm đấm bóp có mãi dâm tại một ngôi biệt thư sang trọng và rộng lớn tại thành phố Toronto.

Sòng bạc và tiệm đấm bóp trá hình nằm ở tòa lâu đài rộng 20 ngàn bộ vuông ( 1,858 mét vuông) tại số 5 Decourcy Court, gần đường Major Mackenzie Blvd và Warden Avenue ở Markham.

Tòa lâu đài tráng lệ này có cổng sắt và hàng rào bao bọc xung quanh.

Bên trong là một sòng bạc có đầy đủ môn chơi cho khách hàng và một tiệm đấm bóp.

Khách hàng đến sòng bài này được tiếp đón như ông hoàng mà tiền họ phải chi ra cũng không ít: uống rượu thả cửa khi ngồi chơi bài, được hầu tiếp những món ăn ngon gồm cả vẩy cá mập, có chỗ đấm bóp và cuối cùng là có gái điếm phục vụ.

Cảnh sát bắt giữ 32 nghi can và tịch thu 11 súng ống đủ loại gồm cả súng tiểu liên AR15 cùng hàng ngàn viên đạn, hàng trăm thùng rượu đắt tiền để dưới hầm rượu trị giá cả hàng triệu dollars và những tài sản khác trị giá tổng cộng trên 10 triệu dollars.

Theo ông cảnh sát trưởng Jim MacSween thì tiền lợi nhuận của sòng bạc bất hợp pháp này, được băng đảng dùng để thiết lập những ổ gái điếm và mua bán ma túy.

Ông cảnh sát trưởng cũng nói thêm là sòng bạc trá hình này cũng gây những hậu quả như bạo hành súng đạn, cướp bóc bằng súng, bắt cóc, tống tiền và những bạo hành khác xảy ra trong khu vực.

Cảnh sát cũng mở cuộc lục soát một căn nhà khác ở trên đường Woodland Acres gần đường Bathurst Street và Teston Rd và bắt giữ nghi can làm chủ sòng bài là ông Wei Wei, 52 tuổi, bà vợ Xiang Yue Chen 48 tuổi và đứa con gái Chen Wei 25 tuổi, và trên 1 triệu dollars tiền mặt.

Theo tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ năm ngày 8 tháng 10, thì trùm cờ bạc Wei Wei đã ít nhất 2 lần gặp thủ tướng Justin Trudeau trong các tiệc quyên tiền cho đảng Tự Do.

Bề ngoài thì tay trùm cờ bạc Wei Wei là một nhà thương mại hành nghề xây cất bất động sản.

Trong năm 2016, tay trùm Wei Wei đã gặp thủ tướng Trudeau hai lần và một lần ở trong một bữa tiệc quyên tiền cho đảng Tự Do tại tư gia của một nhà thương mại giầu có.

Wei Wei từng là 1 trong 4 thành viên của phái đoàn về văn hóa và kỹ nghệ của Trung Quốc đến gặp thủ tướng Trudeau và phái đoàn này đã tặng cho tổ chức từ thiện The Trudeau Foundation của ông bố của thủ tướng Trudeau là cố thủ tướng Pierre Trudeau.

Theo tin của cảnh sát thì trùm sòng bài Wei Wei mua căn biệt thự rộng 20 ngàn bộ vuông này vào năm 2015 với giá 4.7 triệu dollars và mượn 3 triệu dollars từ các ngân hàng.

Ngôi biệt thự này hiện nay trị giá 9 triệu dollars.

Wei Wei di dân từ Trung quốc qua Canada 10 năm trước theo diện di dân đầu tư. Tay trùm cờ bạc này có công ty địa ốc tên là Skywalk Investment và là chủ tịch hiệp hội những nhà địa ốc người Canada gốc Hoa ở Canada.

Cũng theo các tin tức từ cảnh sát thì tay trùm cờ bạc này làm chủ khoảng 50 cơ sở địa ốc trong vùng đại thủ phủ Toronto.