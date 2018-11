Trụ sở trung ương thứ nhì của công ty Amazon

New York: Trong hôm thứ tư ngày 13 tháng 11, công ty Amazon đã loan báo địa điểm thiết lập trụ sở trung ương thứ nhì của công ty này, sau trụ sở trung ương chính thức ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington.

Trụ sở chính thứ nhì của công ty Amazon sẽ chia sẻ trên hai thành phố: thành phố New York và thành phố Arlington ở tiểu bang Virginia.

Công ty Amazon sẽ bỏ ra 5 tỷ Mỹ kim xây cất hai trụ sở trung ương và sẽ tạo thêm 50 ngàn công ăn việc làm với số lương cao ở hai thành phố này.

Ngoài ra công ty Amazon cũng loan báo sẽ thiết lập thêm một trung tâm phân phối hàng hóa ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee và sẽ tạo thêm trên 5 ngàn công ăn việc làm cho cơ sở này.

Hai thành phố New York và Arlington đã được chọn trong số 20 thành phố gồm cả thành phố Toronto, trong vòng chung kết.

Nhiều cư dân ở những thành phố New York cũng như ở Arlington đã than phiền là việc công ty Amazon thành lập hai chi nhánh, sẽ gây thêm những khó khăn như nạn kẹt xe , không có chỗ cho con cái của những nhân viên mới ở các trường học, giá nhà cửa sẽ tăng cao và nạn lạm phát cũng gia tăng theo.