Trong năm qua, một ngày có 40 cư dân tỉnh bang Alberta bị phá sản.

Edmonton, Alberta: Như chúng ta cũng biết là vì giá dầu thô xuống thấp trong những năm trước, nền kinh tế tỉnh bang Alberta với chủ yếu là nền kỹ nghệ dầu khí, đã suy thoái: số công ăn việc làm giảm, giá nhà cửa cũng giảm theo.

Trong hôm thứ ba ngày 2 tháng 4, theo bản công bố của cơ quan liên bang đặc trách về việc phá sản, the Superintendent of Bankruptcy, thì càng ngày lại càng có thêm những cư dân ở tỉnh bang Alberta phải khai phá sản, vì không có khả năng trả nợ: nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng.

Theo bản công bố này thì trong vòng 1 năm, tính đến cuối tháng giêng năm nay 2019, có 14,696 cư dân ở tỉnh bang Alberta đã khai phá sản: trên 40 người đã khai phá sản một ngày.

Theo bà Donna Carson, chuyên gia giúp việc khai phá sản của công ty MNP ở thành phố Calgary thì những người khai phá sản là những người bị mất công ăn việc làm hay cơ sở thương mại của họ bị thất bại.

Bà Carson cũng lên tiếng báo động là số người xin khai phá sản sẽ còn gia tăng, khi có rất đông những người có công ăn việc làm, nhưng lại mượn nợ quá nhiều: nhiều hơn so với tỷ lệ số lương mà họ có.

Theo sở thống kê Canada thì tỷ lệ nợ so với lợi tức của những cư dân ở thành phố Calgary lên tới 189 phần trăm, một con số kỷ lục về số nợ nần quá nhiều.