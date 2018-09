TRONG BÀN RƯỢU

SGCN

Thống kê cho thấy lượng bia người Việt dùng trong năm 2017 hơn bốn tỉ lít, nằm trong số các quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới và đứng hàng thứ 3 tại châu Á.

Trong nước có các nhãn bia nổi tiếng như bia Saigon, bia Hà Nội, bia Huda, Bia Larue… Rượu có rượu Bàu Đá (Bình Định), rượu Gò Đen (Long An), rượu Làng Vân (Bắc Giang)… không kể rất nhiều nguyên liệu để nấu thành rượu ngoài rượu trắng như rượu mơ, rượu dừa, chuối hột, táo Mèo…

Chất có cồn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Việt! Vui buồn gì cũng nên nâng ly, nặng thì cốc rượu, nhẹ thì vại bia. Quanh bàn rượu, ta có thể dốc hết bầu tâm sự, kết nghĩa anh em, kết tình thông gia, thông tin mọi chuyện bí mật hậu trường, nhắc lại bao chuyện đông tây kim cổ… Từ đó nảy sinh chuyện làm ăn, chạy chọt, môi giới…

Cấp trên, cấp dưới sau buổi họp kéo nhau ra bàn nhậu. Các bản hợp đồng trở nên dễ dàng được ký kết khi ai nấy ngà ngà, không kể đám cưới đám ma đám tiệc bên cạnh ăn đều buộc có uống.

Thông thường hễ rượu vào tất lời ra. Rất nhiều hỷ nộ ái ố xảy ra quanh bàn rượu. Hỷ ái thì ít, nộ ố thì nhiều. Ở Hà Nội, trong cuộc rượu mừng ngày khai trương mở tiệm cầm đồ, chủ và khách cãi nhau, tức mình, chủ cầm dao bầu chém chết bạn của khách, lãnh án tù chung thân!

Vô số lý do trời ơi để dẫn đến tai họa nơi bàn rượu.

Tại Daklak, nhóm tiều phu chặt gỗ thuê tổ chức nhậu, một người bị đâm ba nhát vì bạn nhậu cho rằng rượu rót không đều. Ở Quảng Bình, chỉ vì khui bia làm chút bọt văng ra trúng người, một công nhân điện dùng cây sắt đánh bạn đồng nghiệp gây tử vong. Anh công nhân đi tù 15 năm để lại vợ và ba con nhỏ, nạn nhân cũng cũng chẳng khá gì hơn, để lại cha mẹ già yếu không nơi nương tựa.

Bàn nhậu là chỗ mau chóng kết nối mọi người, cho nên từ chối chén rượu tứ hải giai huynh đệ coi chừng lại gây chuyện lớn. Trong đám cưới ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chỉ vì chúc rượu với bàn bên cạnh bị từ chối, một thanh niên đã dùng dao đâm liên tiếp sáu người. Cùng lý do mời bia bị từ chối ở quán ốc quận Tân Bình ở Sài gòn, hai nhóm mâu thuẫn rồi gọi thêm người thân đến hỗn chiến khiến một người tử vong.

Đừng tưởng trong bàn nhậu cứ chén chú chén anh là có thể xóa nhòa “giai cấp” để lẹ làng bằng vai phải lứa. Sau câu nói đầy vẻ khi dễ: “mày không có tư cách mời bia”, hai nhóm nhậu xảy ra xích mích khiến một mạng vong, hai kẻ đi tù.

Bệnh viện Gia Định tiếp nhận một tài xế Grab do nhân viên quán nhậu chê “bo” ít, đâm tài xế thấu phổi hấp hối để lần sau bỏ tánh tới quán nhậu mà còn ki bo (!). Vụ khác, một nam thanh niên ở Long Xuyên chở bạn gái đi nhậu. Nghĩ hai thực khách ngồi bàn bên nói chuyện lớn tiếng là có ý kiếm chuyện, thanh niên cầm vỏ chai bia đâm một người khách chết tốt.

Người ta có thể nhậu bất cứ lúc nào: sáng, trưa, chiều, tối, hoặc từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới… rạng sáng! Nhậu từ quán cóc đầu hẻm tới phòng VIP trong nhà hàng cao cấp. Nhậu từ rượu ngoại đến rượu thủ công pha bằng viên rượu khô hay… thuốc rầy, bia ngoại đến bia cỏ tức bia kém chất lượng không phải làm từ lúa mạch mà bằng gạo, ngô, khoai và thời gian lên men chóng. Nhậu ngày lễ, cuối tuần đến nhậu cả bảy ngày trong tuần. Nhậu ngoài giờ lẫn trong giờ hành chánh…

Nhậu hoài chưa say lắm đã xảy ra hậu họa.

Ở ngoại quốc, bia chỉ là loại nước giải khát nhưng ở VN, chắc là xứ nhiệt đới, cái đầu dễ bị bốc hỏa nên chỉ vài ngụm bia cũng khiến người ta đủ la đà mất lý trí. Khi đó ai cũng như ai. Chẳng phải xa lạ mà ruột thịt trong nhà khi ma men đưa lối đều không phân biệt phải trái. Chi chút hơi men, dù men bia chứ chưa tới men rượu đã là mồi ngon gây sự.

Trong cuộc nhậu, giữa anh Nguyễn Văn Hải, ngụ xã Hưng Đông (Nghệ An) và cha mình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, anh Hải dùng dao đâm chết người cha. Ở huyện Phú Cần (Gia Lai), Ksor Na đi nhậu về bị em gái ruột can ngăn, Na dùng cây gỗ đánh em gái tử vong. Tại thôn Phúc Hường (Lâm Đồng), gia đình ông ông K’Briếu nhậu. Nhậu say, cha đâm chết con trai, con rể nhảy vào can ngăn cũng bị đâm một nhát vào bệnh viện. Tại đám giỗ ở Vinh (Nghệ An), ông Định sang mâm anh em họ hàng chúc rượu thì người cậu đuổi về chỗ. Thế là xảy ra xô xát, ông Định dùng gậy đánh vào đầu khiến người cậu chấn thương sọ não tử vong sau đó.

Lúc tỉnh ai cũng hiền khô như đất, khi say bỗng nhiên biến thành con người khác. Sau khi tỉnh rượu rồi, mọi người đều đổ lỗi tất cả do “rượu nói, rượu làm”, chứ mình không hề có những ý nghĩ hay hành động hung bạo đó.

Ở Tây Ninh, hai người bạn đang ngồi nhậu yên ổn, một người sực nhớ tên bạn nhậu từng đánh anh mình, ân oán giang hồ nổi lên, tức khí xông lên, cầm dao đâm chết bạn nhậu để lãnh án chung thân. Tại Hà Tĩnh, trên bàn nhậu, hai anh em cãi nhau về việc nên để người cha ở nhà hay tiếp tục ra khơi. Chỉ có thế mà không ai nhường ai, cho là em hỗn láo dám cãi lời, anh dùng dao tưởng đâm cảnh cáo nào ngờ chỉ một nhát em chết tốt.

Đúng là khi say xỉn rồi chẳng còn ai nhớ tới huyết nhục thâm tình. Trong mâm rượu ở Cà Mau, người anh trách móc em giàu lắm sao mà tối ngày uống bia. Bị mất mặt trước mặt bạn bè, ông em đập vỏ chai bia đâm anh ruột chết. Mà đó là những người đàn ông trên dưới 50 chứ có phải thanh niên mới lớn máu nóng đâu chứ. Nghiệt hơn nữa hai cha con ở Lào Cai ngồi uống rượu. Khi thấy người cha không đồng ý cho đất, con trai đã dùng đâm cha chết rồi bỏ trốn.

Không muốn nhậu vì tửu lượng kém, vì biết nhảy vào chốn đó nhiều hệ lụy nên tìm cách tránh xa ra mà vẫn không xong.

Gặp nhau trong quán nhậu ở Thủ Đức, Mẫn sang bàn bên cạnh mời một ly bia nhưng bị từ chối. Nghĩ bị khinh thường nên Mẫn cãi cọ và đánh nhau rồi bị đâm chết. Hai công nhân cùng quê Quảng Ngãi thuê phòng trọ ở cùng nhưng không vừa lòng nhau vì một người không chịu dọn dẹp phòng. Một người mua bia về mời người kia nhậu nhưng bị từ chối nên lấy nước sôi tạt vào đồng hương, lại vác dao chạy theo chém nhiều nhát gây thương tật cho người kia. Tàu cá về cảng neo đậu tại cảng Thổ Châu (Kiên Giang), một ngư phủ rủ bạn nhậu nhưng bị lắc đầu đã đâm thủng phổi khiến người bạn tử vong.

Khổ quá, đã uống rồi vẫn bị tai bay họa gió. Một thanh niên ở Kiên Giang nhậu hết hai lít đế với chú ruột đến say mèm. Tưởng tới đó xong chuyện về ngủ. Ai ngờ chú ruột ép nhậu tiếp “tăng hai”. Từ chối không được, thanh niên đâm chết chú ruột. Ở Trà Vinh, bạn nhiều lần đưa rượu, Phương không vui vì cho rằng bị ép uống nên về nhà lấy dao đâm chết anh bạn nhậu quý hóa. Xã Kiên Mộc (Lạng Sơn), sau khi to tiếng vì bị ép uống rượu, ông Huấn cầm dao rình trên đường, lao ra chém bạn nhậu.

Không nhậu bị giết. Ngược lại, nhậu cũng chưa xong, nhóm bạn ở Long An đang ngả nghiêng, một anh bị chê “nhậu yếu” vì nói nhiều mà uống ít, bực tức, anh đâm bạn nhậu hai nhát nguy kịch. Anh khác ở Đồng Tháp mon men tới một bàn nhậu hấp dẫn với món cánh gà chiên. Chẳng những không được mời mà lại còn bị chửi nên anh vác khúc cây đánh chết luôn anh nọ.

Ngồi quanh bàn rượu thì phải uống bia, uống rượu. Hiếm người có bản lĩnh để từ chối vì sợ bị dèm là sợ vợ, gà mái, không phải đàn ông… Rượu vào “chí khí” đàn ông bốc cao nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì những lý do không đâu mà thành án mạng.

Hai anh bạn ngồi nhậu với nhau. Một anh từng ở tù về tội giết người nói ở tù sướng, anh kia từng ở tù về tội cướp giật và tiêu thụ đồ gian cho rằng ở tù khổ. Cự cãi đã không ai nhường ai. Tức quá anh nói đi tù khổ rút dao đâm anh tù sướng. Thôi rồi, phen này khổ tới chung thân chứ không ít hơn.

Nhậu xong chẳng biết làm gì, người rượu bốc lên sôi máu, để giải trí, bốn thanh niên ở Ban Mê Thuột rủ nhau vác gậy ra đường rình tìm người đập chơi. Một người chết, hai người bị thương vì trò giải trí này.

Xung quanh bàn rượu, kết quả bao chuyện bi, hài. Từ cãi nhau, đánh nhau, giết nhau đến tai nạn giao thông, hiếp dâm… Chuyện lộn xộn không chỉ xảy ra trong bàn nhậu mà cả vòng ngoài bàn nhậu. Người đang phừng phừng vì rượu bỗng thấy người ngồi bàn kế bên nhìn, nghĩ là “nhìn đểu”, liền ra tay tắp lự.

Khi ma men đã chế ngự thì không còn thể trí suy xét thiệt hơn. Nói chuyện với người say vô ích, nhiều khi chẳng khác nào lại càng đổ dầu vào lửa.

Ở quận Thủ Đức (Sài gòn), Thiện tổ chức nhậu với nhóm bạn tới tận 1 giờ rưỡi khuya, bị chị bạn tạm trú trên lầu cùng phòng đề nghị giải tán để nghỉ ngơi. Thế là Thiện lao vào đánh khiến chị này tử vong. Tại xã Bình Đức (Long An), bị Cảnh đòi số tiền nợ gần một trăm ngàn đồng giữa cuộc nhậu làm mất mặt nên Tỷ chém đứt cổ bạn. Thấy vậy, em Cảnh nhào vào chém lại Tỷ chấn thương sọ não. Trường hợp khác hài hước hơn ở Củ Chi. Một anh đến nhà bạn nhậu say quá nên xin ngủ lại. Chủ nhà thức dậy tá hỏa khi thấy khách ôm vợ mình ngủ say giữa nhà. Cả vợ lẫn bạn nhậu bị anh chủ nhà đâm cho vài nhát trọng thương, may mà hàng xóm nghe tiếng kêu cứu can ngăn kịp.

Sài gòn có nhiều con đường ăn nhậu như đường Trường Sa, Hoàng Sa ven kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Ung văn Khiêm (Bình Thạnh), Nguyễn Tri Phương (quận 5), Tô Hiến Thành (quận 10), Vĩnh Khánh (quận 4)… Phạm Văn Đồng (Bình Thạnh, Thủ Đức), khu đường Tên Lửa (quận Bình Tân)… các quán lẩu, quán nướng, quán ốc, hải sản… mọc ra dày đặc chi chít hậu thâu đêm suốt sáng, nhân viên quán tràn xuống đường để vẫy khách.

Nguyễn Văn Vĩnh xưa nói: “An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười”. Nay có người nói: “Người Việt ta lúc nào cũng có thể nhậu”.

Cuối cùng thì bữa nhậu cũng trôi qua êm ả. Tưởng chén chú chén anh đến đó ai nấy hỉ hả về nhà kết thúc cuộc nhậu thành công mỹ mãn. Ai ngờ chưa xong. Sau chầu nhậu tại quán “cầy tơ 7 món” ở xã Cẩm Lộc, (Hà Tĩnh), hai người bạn giành nhau trả tiền. Hậu quả của cuộc tranh giành sĩ diện hão nảy lửa là người vào viện cấp cứu; kẻ vào vòng lao lý.

Thôi thì cứ theo kiểu Mỹ, ai uống bao nhiêu cứ đếm chai trả bấy nhiêu thì đâu đến nỗi xảy ra cớ sự. Kẹt nỗi khi cụng ly, năm châu bốn bể đều là anh em và cũng do thói quen “bao” nhau của dân Á Đông. Cùng ngồi ngả nghiêng với nhau mà tới lúc tính tiền, mạnh ai ấy móc hầu bao thì hơi kỳ, thì không có đẹp!

Mà thật ra nếu không phải xô xát vì chuyện trả tiền thì quanh bàn nhậu cũng có 1001 lý do sinh sự khi ma men đã tác oai. Sau hai giờ uống hết nửa chai rượu ngâm rễ cây, hai cậu cháu ở xã Trà Don (Quảng Nam) lăn ra chết tốt. Không chết vì đánh nhau thì chết về rượu độc.

Rốt cuộc cũng từ rượu mà ra. Dầu sao vấn đề điên đầu này xem ra khó giải quyết vì giới hạn bán rượu thì về mặt kinh tế lại bị hao hụt nhiều…!

