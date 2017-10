Triệu Vy làm giám khảo LHP Tokyo

Lễ hội phim quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 3/11, với 15 phim tranh giải đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Malaysia…

Năm nay, Lễ hội phim quốc tế Tokyo sẽ giới thiệu khoảng 200 cuốn phim thuộc 88 quốc gia, được chọn ra từ hơn 1.500 tác phẩm lớn nhỏ.

Tương tự các đại hội điện ảnh quốc tế khác, Lễ hội phim Tokyo sẽ có những chuyên đề đặc biệt, sự kiện điện ảnh thú vị trải dài suốt 10 ngày hội.

Nhằm kỷ niệm 100 năm điện ảnh hoạt hình Nhật Bản, Lễ hội phim Tokyo tổ chức chương trình chiếu phim riêng dành cho huyền thoại Keiichi Hara, với 10 phim nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông từ năm 1988 đến 2015.

Thành viên ban giám khảo hạng mục tranh giải ngoài Tommy Lee Jones (chủ tịch) và Triệu Vy còn có đạo diễn Pháp Martin Provost, nam tài tử Nhật Bản Masatoshi Nagase…

Trong số 15 phim tranh giải, đáng chú ý có tác phẩm The Looming Storm của điện ảnh Hoa ngữ, từng gây tiếng vang khi công chiếu ở Cannes trong khuôn khổ nhà làm phim trẻ.

Đạo diễn Dong Yue thử thách chính anh bằng câu chuyện giật gân về một công nhân nhà máy quyết định trở thành thám tử điều tra những vụ giết người hàng loạt.

Takahisa Zeze – đạo diễn từng ẵm giải bình chọn của nhà báo tại Lễ hội phim Berlin năm 2011 – sẽ tranh giải tại LHP Tokyo với The Lowlife lấy đề tài phim khiêu dâm nội địa, cũng là cái tên sáng giá trong danh sách tranh giải.

Đại diện châu Á khác còn có nhà làm phim Malaysia Edmund Yeo và Aquerat – phim truyện thứ 3 sau loạt phim ngắn gặt hái một số giải thưởng.

LHP Tokyo lần thứ 30 sẽ mở màn bằng tác phẩm khoa học viễn tưởng Fullmetal Alchemist dựa theo truyện tranh ăn khách cùng tên, do Fumihiko Sori dàn dựng.

Ngoài ra, Ku-Kai do Trần Khải Ca đạo diễn cũng được chiếu tại lễ khai mạc nhằm ăn mừng con số 30 của lễ hội phim Tokyo.

Phim tài liệu được chờ đón An Inconvenient Sequel: Truth to Power của Jon Shenk và Bonni Cohen sẽ bế mạc lễ hội. Đây được cho là phần tiếp theo của An Inconvenient Truth từng giành được rất nhiều giải thưởng năm 2006.

Theo thông báo của ban tổ chức, nhạc sĩ nổi tiếng người Nhật Ryuichi Sakamoto sẽ được trao giải thưởng Samurai Award trong khuôn khổ Lễ hội phim Tokyo. Giải thưởng Samurai Award năm nay đã bước vào năm thứ 4, là giải thưởng tôn vinh “những người tạo ra được các tác phẩm mang tính đột phá, mở đường cho một kỷ nguyên mới của điện ảnh”.

Tại sự kiện điện ảnh này, Ryuichi Sakamoto sẽ cùng một số nhà làm phim nổi tiếng khác như Brillante Ma Mendoza, Naomi Kawase, và Fumihiko Sori sẽ có một số buổi nói chuyện dành cho khán giả và nhà làm phim trẻ.