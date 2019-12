San Jose: Trong những ngày cuối tuần 28 tháng 12, có một cuộc triển lãm tranh ở thành phố San Jose, có tên là the Pathways of Colors 2019 Art Exhibition có sự góp mặt của nhiều họa sĩ tên tuổi Võ Tá Đồng, Lê Quang Thanh, Lê Lợi và Phạm Kim Khải.

You might also like