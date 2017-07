Trên một nửa lục địa Mỹ sẽ ở trong tầm bắn hỏa tiễn định hướng liên lục địa của Bắc Hàn.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ bảy ngày 29 tháng 7, các giới chức Hoa Kỳ và Nam Hàn đã xác nhận là loại hỏa tiễn mà Bắc Hàn vừa cho thử nghiệm hôm thứ sáu là một loại hỏa tiễn định hướng liên lục địa có tầm bắn đến nhiều thành phố ở Hoa Kỳ.

Bắc Hàn đã cho bắn thử một hỏa tiễn loại liên lục địa ICBM với định hướng cao ( high trajectory) đã rớt gần bờ biển của một quần đảo của Nhật trong hôm thứ sáu.

Theo nhận định của ông David Wright, một khoa học gia và cũng là đồng giám đốc của cơ quan the Union of Concerned Scientists thì chiếc hỏa tiễn vừa được thử nghiệm bay xa 1 ngàn cây số trong 47 phút và đã được bắn lên độ cao 3,700 cây số, có thể bắn đến các thành phố New York, Boston và ngay cả Hoa Thịnh Đốn.