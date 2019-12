Trên 70 ngàn người Việt Nam chết vì ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Một bản công bố phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 28 tháng chạp, trong năm 2017 có trên 71,300 người Việt chết vì nguyên nhân ô nhiễm môi trường. Theo bản báo cáo của Đây là số liệu mới nhất về ô nhiễm và các chỉ số sức khoẻ do Global Alliance công bố, dựa theo các dữ liệu của Viện Đánh giá các Chỉ số Sức khoẻ của Quỹ Bill and Melinda Gate. Theo báo cáo, số người chết do các nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm không khí là 50,232 người, số người chết vì ô nhiễm nước là 3,097 người; 9,809 người chết vì ô nhiễm nghề nghiệp và có 8,227 người chết vì ô nhiễm chì. Trong số các nước ở khu vực Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc bị xếp đầu bảng về số người chết do ô nhiễm với 1.8 triệu người, tiếp theo là Philippines với 86,650 người và Nhật Bản là 82,046 người. Trong những tháng qua, chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội đã lên đến mức 300, mức nguy hiểm cho sức khỏe. Nhà cầm quyền Hà Nội đã khuyến cáo cư dân nên hạn chế những hoạt động ngoài trời trong những ngày cuối tháng chạp năm nay.

You might also like