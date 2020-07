Trên 300 thợ của một xưởng may ở Los Angeles bị nhiễm COVID-19

Los Angeles: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng 7, thì một xưởng may quần áo ở thành phố Los Angeles vừa bị đóng cửa, vì có trên 300 thợ may bị nhiễm COVID-19 và trong số này có 4 người chết.

Xưởng may có tên là The Los Angeles Apparel, khai trương vào năm 2016 và đã bị đóng cửa vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, sau khi các thanh tra y tế tìm ra những khiếm khuyết của việc ngăn ngừa corona virus của chủ nhân của xưởng may này.

vào ngày 4 tháng 7, có thêm 198 thợ may có dương tính với corona virus và cơ quan y tế đã tiếp tục cho đóng cửa cơ sở may mặc này cho đến khi chủ nhân của tiệm cho gắn thêm các dụng cụ ngăn ngừa vi rút cho nhân viên.

Tiểu bang California có trên 300 ngàn người bị nhiễm COVID-19 và 40 phần trăm số người này sinh sống ở thành phố Los Angeles. Số bệnh nhân bị COVID-19 ở tiểu bang California và phải vào bệnh viện chữa trị và phải dùng máy trợ thở lên đến 6 ngàn người.