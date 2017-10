Chỉ trong 9 tháng đầu của năm nay, đã có đến trên 100 tiệm nail bị phạt vì thiếu vệ sinh, hoặc thiếu thủ tục cho phép hành nghề.

Sở Môn Bài và Quản Trị tại Texas cho biết chỉ trong 9 tháng đầu năm họ đã phạt trên 100 tiệm nail số tiền lên đến $88,000, đã đóng cửa 15 tiệm, nhiều tiệm hành nghề mà không có môn bài. Toàn bộ tài liệu này được phổ biến trên mạng TDLR online; 4 chữ TDLR là tên tắt của Texas Department of Licensing and Regulation (Sở Môn Bài và Quản Trị tại Texas)

Những tiệm và thợ bị mất license do TDLR công bố là Cedric J. Moore (license revoked), Patty’s Hair Salon LIC 732146 (cease and desist), Graciela Sanchez (license revoked), Quan M. Nguyen (license revoked), Jerica M. Jones (cease and desist), Fashion Hair’s Sunlay Penalver Manso (cease and desist), Johnny Hair & Nails’ Dung Thuy Duong (license revoked), Thuy T. Nguyen (license revoked), Hien Thi Ngueyn (cease and desist), Syeda Zafar (cease and desist), Elda L. Garza (cease and desist), Marlen Perales (cease and desist), Rainier Dorego (revoked), Dalia A. Palos (cease and desist), and Alejandra Sierra (revoked).

Texas hiện có đến 3,352 tiệm nail hoạt động, và sở TDLR có 31 viên thanh tra, trong số này, 10 người làm việc tại Houston. Sở mời mọc quý bà, quý cô thợ nail và chủ tiệm vào mạng TDLR online để theo dõi sinh hoạt liên quan đến nghề nghiệp của mình.