Trekking Khopra, cung đường mới trên dãy Himalaya

Là một đỉnh núi nằm trong quần thể Himalaya, Khopra với nhiều dạng địa hình khác lạ cùng cảnh hoàng hôn buông xuống lộng lẫy được đánh giá là một trong những phong cảnh đẹp nhất tại Nepal. Đây là một trail mới, chia sẻ hai ngày đầu hành trình với cung đường Poon Hill quen thuộc và đột ngột tách ra một lối đi khác ít người đi trong bốn ngày sau đó. Cung đường này phù hợp với người không có quá nhiều ngày để du lịch nhưng vẫn muốn đi sâu trải nghiệm Annapurna với địa hình phong phú: từ những khu rừng cận nhiệt đới đến núi tuyết rồi sa mạc khô cằn, từ rừng thông ôn đới đến ruộng bậc thang. Tôn giáo cũng đa dạng: Ấn giáo, Phật giáo Mật tông Tây Tạng và Thiên Chúa giáo.

Poon Hill quen thuộc vẫn đẹp say lòng người

Ngày đầu hành trình, đoàn trekking kiểu làm quen nên chỉ đi cỡ 3-4 tiếng. Nửa đầu tiên của hành trình, đoàn men theo một con đường đất xe jeep chạy được. Hai tiếng sau đến những bậc thang đá lên dốc, đường rất đẹp. Khi thấy bảng Tirkhedhunga là biết đã hoàn thành ngày đầu của hành trình. Tirkhedhunga là một trong những ngôi làng đẹp nhất cung đường Khopra Danda. Nhà cửa xinh xắn với ba màu xanh, đỏ và trắng. Đã qua mùa gặt, những cánh đồng bậc thang trơ trụi dưới nắng chiều, rơm rạ được người dân xếp thành những ụ to trên sườn núi. Không gian yên bình. Cảnh sắc nhà cửa – rừng cây – cánh đồng cháy rực trong ánh nắng cuối ngày, chỉ vài khoảnh khắc nữa, mặt trời hạ xuống sau triền núi, thung lũng sẽ sớm chìm dần vào bóng tối.

Hành trình ngày hôm sau chia làm hai phần: nửa đầu đi xuống một chút rồi leo dốc bậc thang dựng đứng, nửa sau thoai thoải lên cao dần qua rừng. Từ điểm mốc băng qua một cây cầu treo là đoạn bậc thang dựng đứng. Dọc đường hoa anh đào nở có khi rợp cây. Từ đó trở đi, đường thoai thoải dốc nhẹ. Annapurna South đã lấp ló trước mặt. Lúc này chúng tôi đã đi sâu vào rừng ở độ cao trên 2.500m, cây cối um tùm và suối chảy róc rách. Càng vào sâu đường càng lạnh, đã vậy mây còn giăng kín trời. Đoàn gặp một bầy khỉ to, lông màu trắng xám xù ra, mặt thì đen thui. Đi mệt gần đứt hơi rốt cuộc cũng tới Ghorepani – ngôi làng hiện đại nhất cung đường.

Sáng hôm sau, mọi người khởi hành khi trời tờ mờ sáng. Hành trình lên Poon Hill mất hơn một tiếng nhưng dài như vô tận và như chịu cực hình vì toàn bộ đường đi là bậc thang đá dốc đứng. Tới nơi, ngọn đồi cao với góc nhìn toàn cảnh trơ mình đón gió rét. Rồi mặt trời ửng dần, trồi lên khỏi triền núi phía đông như một hòn lửa đỏ, thắp sáng đỉnh núi tuyết khiến nó rực lên trên nền trời vẫn tranh sáng tranh tối. Khoảnh khắc đó mới thật diệu kỳ! Himalaya đang ửng lên trong một bình minh huyền diệu đến ngạt thở!

Ở phía đông, xa xa là những lớp núi cam đỏ đè chồng lên nhau như những layer màu của Photoshop. Trong khi đó, rãnh núi Kali Gandaki vẫn còn chìm đắm trong bóng tối và lớp sương mù xanh thẳm. Bên dưới kia, bao người vẫn còn ủ kín trong lớp chăn dày ụ, trong khi trên đây một đám người lại phơi mình giữa buốt giá để đón những ánh bình minh sớm nhất của ngày thu Himalaya. Dãy Dhaulagiri ở phía tây cũng được thắp sáng dần, ửng đỏ lên khỏi bóng tối của biển mây. Rồi cả đại dương mây từ từ sáng dần, sáng dần, và chốc nữa thôi mặt trời sẽ lên cao, xóa tan đám mây kia, trả lại bầu trời tháng 11 trong veo. Chặng đường đến đỉnh Khopra

Sau khi trở về từ bình minh Poon Hill, chúng tôi lững thững đi xuống Ghorepani lấy hành lý để tiếp tục trekking đến Swanta cho đúng lộ trình, vì Swanta mới chính là ngọn núi cửa ngõ dẫn lên Khopra. Trong ánh sáng bình minh, đường đi xuống trở thành một con đường bậc thang nhẹ nhàng. Khói bếp từ những ống khói lan tỏa khắp không gian, cả ngôi làng giờ được dát lên lớp ánh sáng tinh khôi của ngày mới.

Con đường xuống rãnh núi Kali Gandaki thật sự vắng lặng. Đỉnh Annapurna vẫn trắng xóa trước mặt, bảng lảng trong lớp màng mỏng tanh của không khí. Đang men theo con đường làng thì hướng dẫn viên ra dấu rẽ vào một cái sân nhà bằng cách vượt rào, rồi men theo những con hẻm để ra một cánh đồng và đi đường rừng không có trên bản đồ để đến Khopra. Xuống tới đây đã gần 11 giờ trưa. Người hướng dẫn chỉ sang bên kia sườn núi, thông báo đó là Swanta – nơi đoàn sẽ ngủ lại hôm nay. Bên dưới, ở tận cùng rãnh núi là một con sông chảy xiết, đưa nguồn nước do băng tan về lại với hạ nguồn. Còn tít trên cao, nơi mà cây cối bắt đầu nhường chỗ cho đất đá là Khopra Danda. Trông thì có vẻ gần, nhưng đi mới biết không gần như đã tưởng.

Tiếp tục băng qua những con đường mà có cảm giác như đi qua sân nhà người dân, đoàn đến làng Swanta lúc 1 giờ trưa và nghỉ tại Khách sạn Candle Inn. Cả làng sống bằng nghề trồng lúa mì, đang sắp thu hoạch nên bông lúa vàng nặng trĩu trên những cánh đồng. Xa xa mây vẫn thơ thẩn quanh những ngọn núi tuyết. Rìa làng có một trường học mà chỉ bước khỏi cái sân được rào chắn là một bờ vực. Hoàng hôn Swanta như một lớp màn ánh sáng bị rút khỏi triền núi, để lại sâu dưới rãnh Kali Gandaki một màu xanh thẳm. Ở biên giới gần với bóng tối, ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, đốt cháy rực những mái nhà, những sợi tóc lơ thơ trên mái đầu bạc của người già trong làng, cả những bông lúa mì trên nền bóng chiều đã đổ.

Từ Swanta đến Khopra, chặng đầu phải men theo đường rừng để vòng qua một triền núi, đường lúc lên lúc xuống tương đối dễ đi nhưng vì trời chưa sáng nên cũng kha khá lạnh, xung quanh sương giá đọng trắng. Đi cỡ hai tiếng để ra khỏi rừng, rồi băng qua một con sông nữa là đến chặng đường dựng đứng lên Khopra Danda. Từ điểm mốc này sẽ phải đi thêm ít nhất 5-6 tiếng để đến làng Upper Chistibung. Từ làng này trở đi hệ rừng cây thân gỗ đã chuyển sang cây bụi nhiều gai, cho thấy đây là khu vực rất khô và thiếu nước.

Chiều đã lên tới đỉnh, nắng rực rỡ đốt sáng từng bụi cỏ, từng tàng cây, nắng xẻ những dốc đứng chia cắt triền núi thành những mảng sáng tối, nắng chiếu vào mống mắt thành một hình tròn đen sạm mông lung. Rồi cũng tới lúc đoàn bước chân lên tầng núi thoai thoải, tầm nhìn lúc này đã trải rộng đến vô tận. Tầng tầng lớp lớp núi ẩn hiện trong không khí bị mặt trời thiêu đốt. Đường đến Khopra Danda chỉ còn một đoạn thật ngắn, uốn lượn theo mép núi.

Hoàng hôn Khopra là một trong những quang cảnh lộng lẫy nhất tại Nepal. Trước hoàng hôn, khi những tia nắng cuối cùng đốt rực đỉnh Dhaulagiri, tất cả những sắc màu biểu cảm của thời khắc chạng vạng được tạo hóa trình diễn một cách ngoạn mục và lộng lẫy nhất: sắc thiên thanh mờ ảo; những sắc đen từ đen tuyền, đen thẫm đến đen pha ánh bạc lấp lánh; sắc trắng tinh khôi của tuyết được bồi đắp bởi ánh mặt trời phai nhạt và bóng tối đổ dần dưới vực núi sâu giữa Annapurna và Dhaulagiri. Hệ thống đỉnh Annapurna trông như những tên khổng lồ sừng sững ngay phía đông, trong khi tại biên cương xa của chân trời phía bắc, hàng triệu ngôi sao của dải thiên hà đã thắp đèn lấp lánh phía trên đỉnh Nilgiri, đỉnh Tukuche và các đỉnh núi khác ở biên giới với Tây Tạng.

Đó là một cảnh tượng kỳ ảo và không thể nào quên với những ai từng mục kích. Từng khoảnh khắc trôi qua, ánh sáng như một người nhạc trưởng, trình diễn một bản hòa tấu đầy rung cảm của hàng trăm sắc màu khác nhau, biến thiên liên tục từng giây từng phút. Mới đây vực núi còn là sắc cam đỏ, liền sau đó được thắp sáng bằng màu vàng cam, rồi dịu lại thành màu hồng, còn ở những rãnh núi sâu màu xanh thẫm lên ngôi hòa vào ánh hoàng hôn tạo ra sắc tím…

Thùy Trang/DNCT