Tranh nhau chỗ đậu xe, một đôi nam nữ người Việt bị buộc tội bạo hành.

Daytona Beach, Florida: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 7, một cặp nam nữ người Việt vừa bị bắt giữ về tội bạo hành một phụ nữ về một chỗ đậu xe trên Beakers Park trên bãi biển Daytona, tiểu bang Florida.

Theo bản cáo trạng thì hai nghi can là Trung D. Mai 34 tuổi và Nguyễn Thị Diễm My 30 tuổi, ở thành phố Deltona, đã bị bắt giữ về tội bạo hành, và dùng vũ khí bạo hành.

Nghi can Mai đã được tại ngoại hầu tra sau khi đóng số tiền 21 ngàn Mỹ kim và nghi can Nguyễn cũng được tại ngoại sau khi đóng 2 ngàn Mỹ kim tiền bail.

Cả hai người cùng tranh chỗ đậu xe với nạn nhân là cô Katelynn Danzer, 23 tuổi. Sau những đấu khẩu, cô Danzer đã bị hai người Việt bạo hành và nghi can Mai còn rút súng bắn về hướng của nạn nhân.

Sau đó cả hai lên xe ra đi, nhưng cảnh sát đã bắt giữ được hai nghi can vài phút sau đó.