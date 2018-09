Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực sang ngày thứ 31

Cuộc tuyệt thực của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, đang chịu án tù 16 năm tại tỉnh Nghệ An, có thể đã bước sang ngày thứ 31, giữa lúc gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông, và nhiều người ủng hộ cả ở trong và ngoài nước cũng tuyệt thực để đồng hành với ông và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức.

Trao đổi với VOA hôm 13/9, bà Lê Đính Kim Thoa, vợ của ông Thức, nói gia đình rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của chồng bà, và dù gia đình đã khuyên ông ngừng tuyệt thực nhưng ông không đồng ý.

“Hôm 31/8 khi vô thăm thì anh nói anh sẽ tiếp tục tuyệt thực. Anh không nghe theo lời gia đình khuyên. Tính đến ngày hôm đó thì anh đã tuyệt thực được 18 ngày rồi. Cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được thông tin gì về anh. Thời gian như vậy là quá dài so với sức chịu đựng của một con người. Xin chỉ cầu xin cho anh được bình an.”

Bà Thoa cho biết phía trại giam không trả lời yêu cầu hỏi thăm sức khỏe ông Thức qua điện thoại. Bà chỉ trông chờ vào chuyến thăm tù vào ngày 15/9 để biết tình hình của chồng mình ra sao.

Ông Trần Văn Huỳnh, cha của ông Trần Huỳnh Duy Thức hôm 9/9 đã gởi thư khẩn kêu cứu vì lo sợ cho tính mạng con mình.

Theo như trong thư kêu cứu, ông Trần Văn Huỳnh cho biết mỗi ngày gia đình đều gọi điện thoại vào trại giam số 6 Nghệ An để hỏi thăm nhưng trại giam không bắt máy, không trả lời điện thoại.

Trong lần gặp gần đây nhất cách đây hai tuần, gia đình Trần Huỳnh Duy Thức thấy ông rất mệt và yếu do tuyệt thực dài ngày, từ 14/8/2018. Lý do tuyệt thực là vì phía an ninh đang muốn gây áp lực buộc ông Thức nhận tội để được đặc xá.

“Lý do chính mà anh đưa ra là: phải thượng tôn pháp luật – anh Thức là người không có tội, vì vậy phải thả anh theo điều luật mới; vụ án của anh phải trở thành án lệ – lật đổ chính quyền thì phải có tác động vật lý thì mới cấu thành điều 79 ‘lật đổ chính quyền,’ anh không phải đấu tranh cho riêng anh mà tất cả các tù nhân lương tâm bị kết tội cùng tội danh sau này.”

Hôm 12/9, nhiều cá nhân và tổ chức dân sự độc lập ở Việt Nam đã lập thỉnh nguyện thư gửi Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, Chánh an Tòa án Tối cao và các cơ quan khác, yêu cầu xem xét vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức dựa trên luật pháp hiện hành và quyết định trả tự do cho ông Thức ngay lập tức, vì họ cho rằng “trường hợp của ông đáp ứng các điều kiện luật định để được hưởng mức hình phạt thấp hơn mức án 16 năm tù mà ông đã bị tuyên phạt.”

Các buổi lễ cầu nguyện tập thể đã diễn ra ở một số nơi trong nước để bày bỏ sự đồng tình và ủng hộ lòng kiên cường của ông Trần Huỳnh Duy Thức, 52 tuổi, một kỹ sư và cũng là một doanh nhân. Ông bị bắt vào tháng 5/2009 về tội “lật đổ chính quyền.”