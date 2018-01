Trái tim đớn đau đang yêu

HỎI:

Em 42 tuổi, ly dị, có một con trai lên 7 hiện sống với em. Cháu thông minh, ngoan và biết điều tuy tuổi thơ không mấy vui vì cha mẹ chia tay. Để tránh cho cháu cảm giác cô đơn vì thiếu cha, em cố tạo một nếp sống gần gũi giữa hai mẹ con nhưng chắc em không làm tốt việc này vì chính em vẫn thường xuyên cảm thấy lẻ loi và đơn chiếc.

Sau tuổi lên 5, cháu bắt đầu có bạn ở lớp học và những trò chơi của cháu cũng thay đổi, không còn quấn quýt mẹ như trước. Tuy nhiên, mẹ con em vẫn bên nhau phần lớn thời gian những khi hai mẹ con cùng ở nhà. Chuyện không may cho em là gần một năm nay, em có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, phải đổi bác sĩ mấy lần để tìm kiếm một bác sĩ thích hợp với bệnh tình của em. Đã có những khoảng thời gian em không được gần con mà phải tạm giao cháu về bên nội, khiến em cùng lúc đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, rất mệt mỏi.

Sau cùng, bốn tháng nay, em được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa mà qua quá trình chữa trị, em rất khâm phục tài năng, đức độ và tình người nơi ông, hoàn toàn khác với phong cách chữa trị em thấy nơi các bác sĩ từng chữa trị cho em trước đây. Bệnh tình của em không thể gọi là tốt hẳn nhưng có dấu hiệu lạc quan là nó ngừng phát tác. Cùng với lòng biết ơn, em lo sợ nhận ra em bắt đầu có cảm tình đặc biệt với ông mà dù cố biện bạch thế nào, em vẫn biết đấy là sự sai trái, rất không đúng, rất không được phép. Cứ tưởng tượng một lúc nào đó, vì yếu lòng, em để lộ cho ông biết việc này. Một là em sẽ đặt ông vào một tình huống kỳ cục và ông có thể phản ứng bằng cách yêu cầu em đổi bác sĩ. Như vậy sẽ rất bất lợi cho việc trị bệnh của em. Ngược lại, em có thể làm hại đến nghề nghiệp của ông vì các sai phạm đạo đức do em gây ra và chính em cũng sẽ mất đi chút hy vọng sống còn nhờ vào phương cách chữa trị vừa chuyên nghiệp vừa nhân bản của ông.

Em ý thức em phải tôn trọng tiếng tăm của cái clinic đang đem lại nhiều phúc lợi cho các bệnh nhân như em nhưng em không biết có thể vượt qua được sự cám dỗ trong hoàn cảnh em, thật ra hy vọng sống còn cũng rất mong manh, hay không? Mong cô góp ý và giúp sức cho em. Em cảm ơn cô rất nhiều và kính chúc cô sức khỏe.

Em Bối Rối

TRẢ LỜI:

Cô rất thông cảm với hoàn cảnh ngặt nghèo của em hiện nay. Một cơ thể đang yếu ớt vì mang bệnh nan y, một trái tim đớn đau đang kêu đòi quyền sống vì tuyệt vọng, cộng thêm sự đơn chiếc của người phụ nữ ở cái tuổi lẽ ra tràn đầy nhựa sống, ngần ấy yếu tố xô đẩy em trong một quyết định thật không dễ dàng khi cần chọn lựa.

Tuy nhiên, bình tĩnh lại như chính em đã tự nhủ mình, chúng ta có thể dùng phương pháp loại suy để tìm ra cốt lõi của vấn đề, từ đó, sẽ có hướng giải quyết phải lẽ. Lý do khiến em từ nể phục và quý trọng vị bác sĩ chữa chạy cho mình rồi đi tới tình cảm riêng tư là vì ông đã làm nhiều hơn trách nhiệm của một lương y, ngoài việc chữa trị chuyên môn, còn nhìn em như một con người với thân phận đáng thương để cho em sự nâng đỡ và niềm tin vào những điều tốt đẹp trên đời. Em cần đánh giá đúng thiện ý của ông, dựa và đấy mà can đảm đứng lên, phụ với ông trong việc chữa trị cả hai có cùng mục đích nhắm tới dù chưa biết nó sẽ ra sao? Đó là lời cảm ơn ân nhân đúng nhất của em. Thượng Đế định đoạt sự sống và sự chết của con người nhưng con người định đoạt cách sống và cách chết của mình. Đừng tầm thường. Qua các trải nghiệm bản thân, em hẳn mong muốn có nhiều hơn một bác sĩ như em đã phải đỏ con mắt mới thấy mình may mắn tìm được, vậy đừng làm hoen ố hình ảnh ấy và khiến những người đi sau mất cơ hội.

Cô mong đã trả lời tâm trạng bối rối của em, chúc em nhiều nghị lực để tập trung vào sức khỏe. Có sức khỏe, em sẽ có tất cả. Thêm nữa, em nên thu xếp cách nào để được sống gần con vì tình mẫu tử là một lý do quan trọng khác khiến cho mọi bà mẹ phải cố sống.

Sau cùng, trường hợp xấu nhất phải ra đi, nên cất bước với lòng thanh thản, không để lại hệ lụy cho bất cứ ai. u

Bùi Bích Hà