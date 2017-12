TPHCM lắp đặt camera nhận dạng người, bảng số xe

Theo báo chí trong nước, chiều 26/11, UBND TPHCM công bố đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025”.

Đáng chú ý trong buổi công bố, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho hay, để đề án đạt hiệu quả, công an xây dựng hệ thống camera kỹ thuật công nghệ tiên tiến giám sát, định vị và nhận dạng người, phương tiện giao thông. Theo đó, hệ thống giám sát, định vị, nhận dạng người, phương tiện giao thông được trang bị phương tiện hiện đại, tự động kiểm soát, phân tích hình ảnh, cảnh báo thông minh, sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe, gương mặt kết hợp với hệ thống bản đồ số, định vị và ghi nhận mọi thông tin về phương tiện, đối tượng, thời gian xuất hiện; phân tích dữ liệu kết quả thu được để truy quét, vẽ lại hành trình di chuyển, phân tích thói quen… Hệ thống sẽ kết hợp với các cơ sở dữ liệu vi phạm giao thông, danh sách phương tiện cần tìm kiếm, danh sách đối tượng truy nã và tự động phát giác, cảnh báo về những đối tượng cần chú ý cho công an.

Hệ thống thử nghiệm được đưa vào vận hành, khai thác tại trung tâm chỉ huy thông tin Công an TP, lắp đặt ở các khu vực, tuyến đường trọng điểm, ưu tiên các vị trí quan trọng như sân bay, nhà ga, bến tàu, công viên, khu vực công cộng, trung tâm thương mại, những trọng điểm về an ninh trật tự…