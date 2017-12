Toronto và Edmonton là hai trong số 50 nơi tốt nhất để du lịch trong năm tới 2018.

Edmonton: Tạp chí Travel and Leisure trong số ra trong tháng chạp đã có một bài liệt kê 50 nơi trên thế giới mà người ta nên đến thăm viếng trong năm 2018.

Trong số 50 thắng cảnh này trên thế giới, có hai nơi ở Canada là thành phố Toronto và thành phố Edmonton.

Những thành phố nổi tiếng khác của Canada như thành phố Vancouver, Montreal hay Calgary không nằm trong danh sách 50 nơi tốt nhất trong năm tới.

Theo bà Kathryn O’Shea Evans, một bỉnh bút ở thành phố Edmonton thì thành phố này là thủ đô của tỉnh bang Alberta trên hai lãnh vực là thức ăn và các bảo tàng viện.

Bà Evans cho biết là ông Scott Downey, một đầu bếp nổi tiếng thế giới vừa đến thành phố Edmonton mở một nhà hàng có tên là Butternut Tree ở trên đường 110 th Street.

Ngoài ra một bảo tàng viện mới , the Royal Alberta Museum, sẽ khánh thành mở cửa cho du khách vào xem vào đầu năm 2018.

Trong tháng 11 vừa qua, thành phố Edmonton đã trong danh sách những thành phố tốt nhất trên thế giới, the World’s Best Cities, và trong năm 2015, báo National Graphic đã chọn thành phố Edmonton trong danh sách những thành phố nên đi thăm viếng nhất trong mùa hè : Best Summer Trip.